CODESPA celebra su 40 aniversario con un ciclo de conferencias dedicado al poder transformador del trabajo

Primera jornada del ciclo de conferencias organizado por CODESPA por su 40º aniversario. Cedida

La oenegé CODESPA ha conmemorado su 40º aniversario con un ciclo de conferencias centrado en el empleo digno como motor de desarrollo humano, inclusión social y sostenibilidad.

Bajo el título El poder transformador del trabajo, las jornadas reunieron entre el 17 y el 20 de noviembre a más de 150 participantes que compartieron experiencias, proyectos y reflexiones sobre cómo el trabajo puede generar oportunidades reales en distintos contextos.

Juventud y emprendimiento

La primera sesión, titulada Historias que inspiran: El trabajo que transforma realidades, contó con las intervenciones de Pablo Sánchez Bergasa, CEO de Medical Open World, y Guillermo Gauna-Vivas, director de Ayúdame3D, ambos reconocidos con el Premio Princesa de Girona.

En una conversación moderada por el periodista Ángel Expósito y Elena Martínez García, directora general adjunta de CODESPA, los ponentes expusieron cómo sus iniciativas tecnológicas buscan mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables.

Sánchez presentó sus incubadoras de bajo coste para bebés en zonas desfavorecidas, mientras Gauna-Vivas explicó su trabajo en la fabricación de prótesis para personas sin acceso a dispositivos ortopédicos.

Ambos subrayaron la necesidad de modelos de emprendimiento social sostenibles y la importancia del propósito en sus proyectos.

Inclusión y diversidad

La segunda jornada, Trabajo con propósito: Empleo digno, inclusión y transformación social, reunió a Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu, y Vicky Bendito, periodista y activista perteneciente al Grupo Social ONCE.

Moderada por Elisabet Sáez de Lafuente, la conversación abordó los retos y avances en materia de inclusión y diversidad.

Ndongala relató su experiencia migratoria y la labor de Karibu en el acompañamiento y capacitación de mujeres migrantes. Bendito destacó la necesidad de garantizar la accesibilidad para asegurar una inclusión efectiva, señalando que las limitaciones provienen del entorno y no de la discapacidad.

Segunda jornada del ciclo de conferencias por el 40º aniversario de CODESPA. Cedida

Rafael Díez, responsable de proyectos de CODESPA, presentó el caso de Baudilio, un emprendedor guatemalteco que, gracias al acceso a formación y apoyo financiero, logró desarrollar un pequeño negocio y asumir un papel de liderazgo en su comunidad.

Liderazgo y vocación

La tercera sesión, Emprender para transformar: Innovación con impacto, contó con la participación de Marcello Gandolfi, director global de programas y proyectos de CODESPA; Ariadna Bardolet, directora de programas internacionales de Fundación 'la Caixa'; y Maribel Guerrero, responsable de proyectos en Perú, Angola y Bolivia.

El encuentro abordó la relación entre liderazgo, vocación de servicio y emprendimiento, así como el papel de la financiación inclusiva en el fortalecimiento económico de comunidades vulnerables.

Guerrero expuso el caso del emprendimiento peruano NUGKUI, donde 15 jóvenes fabrican hojuelas a partir de residuos de plátano, generando empleo y contribuyendo al desarrollo local.

Empresas y alianzas

La cuarta y última jornada, titulada Aliados del cambio: Empresa e impacto social, analizó el papel del sector privado en la creación de oportunidades y el desarrollo sostenible.

Participaron Carlos Monjas, gerente de comunidades y derechos humanos en Repsol; Ricardo Navas, responsable de RSC en Ferrovial; y Chemida Vera, responsable de sostenibilidad en Teknia, en un diálogo moderado por Mónica Gil-Casares.

Cuarta jornada del ciclo de conferencias por el 40º aniversario de CODESPA. Cedida

Se presentaron experiencias de voluntariado corporativo y proyectos de colaboración, como el programa de Repsol que moviliza a más de 3.000 voluntarios, la iniciativa Huaral agua para todos de Ferrovial para mejorar el acceso al agua en comunidades vulnerables o los programas de formación profesional impulsados por Teknia en Marruecos.

Los ponentes coincidieron en que la medición del impacto debe centrarse en las transformaciones sociales y no únicamente en los indicadores numéricos.

Hacia el futuro

El ciclo concluyó con una reflexión conjunta sobre el papel del trabajo digno, el emprendimiento y las alianzas como herramientas para generar cambios sostenibles.

El director general de CODESPA, José Ignacio González-Aller, destacó la importancia de continuar promoviendo oportunidades económicas para las personas en situación de vulnerabilidad.

La organización agradeció el apoyo de Fundación 'la Caixa' y CaixaForum Madrid en la celebración del aniversario, y reafirmó su compromiso con la inclusión y el desarrollo en los países donde opera.