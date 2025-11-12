Moeve recibe el premio BASF a la mejor práctica de economía circular en España

Moeve obtiene el premio BASF a la mejor práctica de economía circular en España. De izquierda a derecha: Juan Alfaro, director del Club de Excelencia en Sostenibilidad; Elena Alcalde, directora de Supply Chain y Compras en Moeve Chemicals; Soledad Grao, Elisabeth Dumois y Cristina Ollero, del equipo de Supply Chain y Compras de Moeve Chemicals; Carles Navarro, director general de BASF España. Cedida

Moeve ha sido reconocida con el Premio BASF a la Mejor Práctica de Economía Circular en España, en la categoría de Gran Empresa, por su proyecto de flexitank reciclado para el transporte de productos químicos.

Este galardón, concedido por BASF y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, distingue a las iniciativas empresariales que impulsan la competitividad desde los principios de la economía circular y la sostenibilidad ambiental y social.

El premio fue recogido por Elena Alcalde, directora de Supply Chain y Compras del negocio químico de Moeve, quien destacó que este reconocimiento "valida la labor que, a través de nuestra estrategia Positive Motion, realizamos en Moeve para impulsar la descarbonización y la sostenibilidad a lo largo de todos los procesos industriales, desde el inicio de la producción hasta el transporte logístico a nuestros clientes".

Alcalde subrayó además que el galardón "sirve de estímulo y acicate a todos los que trabajamos en el negocio de química de Moeve, para esforzarnos aún más y seguir con el desarrollo de nuestra gama Next de productos químicos sostenibles".

El galardón

El proyecto premiado, desarrollado en colaboración con DHL, representa un paso adelante en la sostenibilidad del transporte industrial.

Consiste en la creación de un nuevo sistema de embalaje para el transporte de productos químicos con contenido reciclado, elaborado con un 17,5% de polietileno reciclado procedente de residuos generados durante el propio proceso de fabricación.

Además, emplea un 18% menos de polímeros que los modelos anteriores, lo que contribuye directamente a reducir la huella de carbono y el impacto ambiental.

La división química de Moeve ha comenzado ya a implementar este flexitank reciclado en el transporte marítimo de alquilbenceno lineal (LAB), uno de sus principales productos.

Moeve es el mayor fabricante mundial de LAB, un componente clave en la producción de detergentes biodegradables, tanto domésticos como industriales.

Con esta innovación, la compañía da un paso decisivo hacia una cadena de suministro más circular y sostenible, alineada con los objetivos globales de reducción de emisiones y aprovechamiento de recursos.

Los Premios BASF de Economía Circular se han consolidado como un referente en el reconocimiento de proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y eficiencia empresarial.

En esta edición, el reconocimiento a Moeve refuerza el papel de la industria química española en la transición hacia modelos productivos más sostenibles, demostrando que la economía circular no solo es posible, sino que puede convertirse en una fuente de competitividad y liderazgo internacional.