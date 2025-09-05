Dior y WWF se unen para proteger y conservar los pumas salvajes de Chile: quedan menos de 50.000 en el mundo

Christian Dior Parfums firma un acuerdo de colaboración con WWF para preservar grandes espacios salvajes con el fin de proteger el puma (Puma concolor) ​en Chile.

Tras la colaboración entre las dos entidades para salvar al lince en Francia y al jaguar en México y Estados Unidos, ahora la marca francesa despliega su tercer proyecto conservacionista. Esta vez el animal escogido es el puma y el país, Chile.

Con esta colaboración, afirman en un comunicado desde Dior, se ponen en marcha acciones muy concretas para proteger a los grandes felinos salvajes. Entre ellas, cartografiar los lugares que hay que preservar, censar el número de individuos o reconectar sus hábitats mediante corredores ecológicos.

Asimismo, esta iniciativa, que va de la mano de la oenegé ecologista, también busca participar en la educación y el equipamiento de las comunidades para minimizar los conflictos entre humanos y felinos.

El objetivo final es restaurar hasta 50.000 hectáreas de hábitat seguro para el puma, en el corazón de la cadena montañosa de Nahuelbuta, antes de 2030.

Un puma en su hábitat en Chile. Cedida Dior

Coexistencia

Detrás de este acuerdo está una idea clara. Y Liliana Ortiz, coordinadora de estrategia y ciencia de WWF Chile, la resume a la perfección: "Los seres humanos y los pumas forman parte del mismo ecosistema. Por lo tanto, debemos aprender a convivir".

Es en esa "coexistencia" donde la experta asegura que está la clave para la conservación del puma.

Desde Dior, aseguran que esta nueva colaboración permitirá que WWF trace, sobre el terreno, una nueva vía de coexistencia entre la fauna, la flora y la población local.

La marca francesa apunta: "Recordemos que la libertad del puma es vital. Regula todo el ecosistema en el que habita. Protegerlo es preservar uno de los últimos lugares realmente salvajes del planeta".

Vital y fascinante

En un comunicado, la maison asegura que el puma sería "quizá el felino más fascinante que existe". Y explican que es "el más indómito, porque nunca se deja domesticar. El más autónomo, ya que rechaza cualquier forma de dependencia. El más sigiloso, pues se mimetiza totalmente con el paisaje".

Además, se refieren a este mamífero carnívoro de la familia Felidae como "el más reflexivo". Y es que, aseguran, "no malgasta ni su tiempo ni su energía". También afirman que se trata del animal "más cautivador", algo que atañen a "su belleza carismática, poderosa y vibrante".

Un puma en libertad. Cedida Dior

A pesar de todos los calificativos positivos que se pueden adjudicar a este felino nativo de América, "hoy en día se encuentra amenazado", lamentan desde la marca.

Con menos de 50.000 pumas en todo el mundo, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como especie vulnerable.

Su población, además, estaría en declive desde hace 200 años. La fragmentación de su hábitat, mermado por la actividad humana, y la caza furtiva, al considerarse una amenaza para el ganado, ponen en jaque su supervivencia.