¿Quieres trabajar en la Comisión Europea? Así es como puedes lograr llegar a Bruselas y cobrar 1.500 euros mensuales

Un programa de prácticas permite trabajar para la Unión Europea. iStock

La Comisión Europea ha activado oficialmente el proceso de selección para su prestigioso programa de prácticas Blue Book, considerado la puerta de entrada más codiciada a las instituciones europeas.

Con una remuneración mensual de 1.493 euros y duración de cinco meses, estas prácticas representan una oportunidad excepcional para graduados universitarios que aspiren a desarrollar su carrera profesional en el epicentro de la política europea.

La convocatoria, que permanecerá abierta desde el 15 de julio hasta el 29 de agosto de 2025 a las 10:00 horas, seleccionará aproximadamente 800 candidatos para iniciar su experiencia formativa el 1 de marzo de 2026 y finalizarla el 31 de julio del mismo año.

Dos modalidades de prácticas

El programa Blue Book ofrece dos tipos de experiencias formativas. Las prácticas administrativas, que están dirigidas a graduados en disciplinas como Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Comunicación, Recursos Humanos y Administración, entre otras especialidades.

Los seleccionados participarán en la redacción de informes, organización de reuniones, apoyo en la toma de decisiones y gestión de proyectos dentro de las diferentes Direcciones Generales de la Comisión.

Por otro lado, las prácticas de traducción e interpretación están destinadas a perfiles lingüísticos especializados que trabajarán en la Dirección General de Traducción (DGT). Estos becarios deberán demostrar capacidad para traducir a su lengua materna desde otras dos lenguas oficiales de la Unión Europea.

Requisitos de acceso

Los requisitos para acceder al programa son específicos pero accesibles para graduados cualificados. Los candidatos deben poseer un título universitario de al menos tres años (nivel EQF 6 del Marco Europeo de Calificaciones), equivalente a una licenciatura o grado universitario.

Además, no pueden haber trabajado previamente más de seis semanas en ninguna institución, organismo o agencia de la Unión Europea.

Existen dos modalidades de prácticas en el programa Blue Book. iStock

El dominio lingüístico constituye un aspecto fundamental del proceso de selección. Para las prácticas administrativas se exige nivel C1 o C2 en inglés, francés o alemán, complementado con un nivel B2 mínimo en una segunda lengua oficial de la UE.

Las prácticas de traducción requieren competencias más especializadas: lengua materna a nivel C2, una lengua de trabajo (inglés, francés o alemán) en nivel C1/C2, y una tercera lengua oficial de la UE en nivel B2.

Condiciones económicas

La remuneración mensual de 1.493,36 euros convierte estas prácticas en una de las ofertas más atractivas del panorama europeo para jóvenes profesionales.

Esta cantidad se complementa con el reembolso de gastos de viaje calculado según la distancia entre el domicilio habitual del candidato y su lugar de destino, además de cobertura de seguro médico y de accidentes.

Los participantes disfrutarán también de dos días de vacaciones retribuidas al mes y contarán con el apoyo de un asesor personalizado que actuará como mentor durante toda la experiencia.

Proceso de selección en tres fases

El proceso de candidatura se estructura en tres etapas. Inicialmente, los aspirantes deben registrarse en el Servicio de Autentificación de la Comisión Europea (EU Login) y completar un formulario detallado que incluye información personal, educación, experiencia profesional, idiomas y competencias específicas.

La documentación requerida comprende DNI o pasaporte vigente, títulos universitarios, certificados de experiencias laborales previas, acreditaciones de participación en programas internacionales y certificaciones oficiales de idiomas.

Los candidatos que superen la preselección inicial accederán al Virtual Blue Book (VBB), donde podrán solicitar hasta tres puestos específicos de entre las vacantes disponibles.

La selección final incluye evaluación por parte de las Direcciones Generales correspondientes y entrevistas personales. Este proceso selectivo garantiza que solo los perfiles más preparados y motivados accedan a estas codiciadas posiciones en el corazón de la administración europea.

Oportunidades de desarrollo profesional

Las prácticas Blue Book trascienden la experiencia formativa inmediata y se convierten en un trampolín profesional hacia carreras internacionales de alto nivel.

Los participantes tendrán la posibilidad de acceder al Junior Professionals Programme (JPP) de la Comisión Europea, un programa que ofrece contratos como agente temporal en las diferentes Direcciones Generales.

Además, esta experiencia resulta altamente valorada en procesos selectivos posteriores para puestos de agente contractual en instituciones, organismos y agencias de la UE.