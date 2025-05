¿Quién paga los costes? Estas son las claves para afrontar las desigualdades causadas por el cambio climático

Un grupo de expertos se ha reunido esta tarde del 28 de mayo en Barcelona con el objetivo de poner sobre la mesa cómo se está haciendo frente a la realidad climática de hoy día. Organizado por Fundación 'la Caixa' en colaboración con UNESCO, este evento ha tenido lugar en el centro de conferencias Palau Macaya ubicado en la Ciudad Condal.

El objetivo del encuentro no era otro que presentar un informe bajo la premisa '¿Quién paga los costes? Cómo afrontar las desigualdades causadas por el cambio climático'. Aunque, matizaba Gustavo Merino, director de políticas sociales de la UNESCO, más que un reporte de investigación es "un recordatorio" de que "para lograr que las políticas sean efectivas necesitamos que sean reales".

El cambio climático no es una realidad ajena, sino que ya está azotando en nuestros días. Y eso es algo que ha quedado claro durante la ponencia. Los impactos del calentamiento global son, tal y como ha subrayado Merino, "cada vez más severos y más frecuentes".

De hecho, si las tendencias actuales se extendieran en el tiempo, los datos del estudio presentado aseguran que el 15% de la población podría ser desplazada para 2050 como consecuencia de su impacto. Y es aquí precisamente donde florecen de nuevo las desigualdades.

Igual que no existe un equilibrio en lo que a impactos se refiere, Merino afirma que tampoco lo hay en cuanto a políticas. De ahí, dice, la presencia de esa "doble carga" para los países y regiones más vulnerables. Razón que se ha convertido en "una preocupación central del informe", siendo "un llamado a la acción para que nadie se quede atrás". Porque, de no ser así, podría verse socavado el apoyo a las acciones.

"Si queremos que las políticas ambientales funcionen, estas deben ser justas e involucrar a los más vulnerables", explicaba Merino. E insiste: "Tenemos que conectar la realidad científica de los eventos climáticos y el impacto de las políticas sociales que hay. Unir ciencia y política para establecer acciones más justas y efectivas. [...] El camino que tenemos por delante no es fácil, hay que seguir adelante con ello".

¿Los costes?

Tal y como ha expuesto Rodolfo Lacy, exdirector de Acción Climática y Medio Ambiente de la OCDE e investigador asociado del Centro de Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de autor principal del informe que se presentaba durante la ponencia, el cambio climático "ha avanzado mucho más rápido de lo que nosotros nos esperábamos en la Convención Macro de 1992".

Actualmente, el Acuerdo de París habla solo de seis gases de efecto invernadero, pero, indica Lacy, el número real es mayor. Por lo tanto, dice, "aunque lográsemos reducir esos seis primeros, que sí que están, todavía nos quedan otros seis y estos nos pueden ayudar a evitar llegar a puntos de no retorno".

El problema aquí es que, según Lacy, "se ha puesto demasiado énfasis en mitigación". Casi el 80% de la financiación se dedica a esto, frente a una mínima parte destinada a medidas de adaptación.

Sin embargo, señala, "hay una necesidad urgente de los países, pero especialmente de las regiones vulnerables, de inversión en infraestructura para que puedan hacer frente a estos sucesos o pueden recuperar su economía". Y esto, apunta, es algo particularmente indispensable en los países asiáticos, que son los que se ven "mayormente afectados por estos sucesos".

De no ocurrir, el impacto del cambio climático se traduciría, entre otros aspectos, en la necesidad de migrar y así lo muestra Lacy en el informe: "Hay millones de personas que no van a poder superar sus condiciones de pobreza y, si migran, se van a exponer a otros riesgos".

¿Dónde se van a dar estos cambios? ¿Quiénes van a ser los afectados? ¿Cuáles van a ser los costes? Son preguntas a las que, dice Lacy, "todavía no hay respuesta". Lo que sí se puede decir es que "hay un problema de efectos distributivos" y estamos siendo testigos de "una nueva normalidad que se adelantó".

"Estas anomalías de precipitaciones y temperaturas nos introducen en una condición de vulnerabilidad a todos los habitantes del planeta", asegura. Porque pese a que en algunas regiones existen sistemas de alerta, estos no están disponibles en todos los países.

La situación, además, juega en nuestra contra, porque, explica Lacy, "esas fuerzas que nos podrían sacar de una situación socioeconómica de vulnerabilidad son menos intensas que aquellas que podrían sumergir a estas personas en la pobreza extrema".

Por este motivo, esta investigación se ha puesto el objetivo de crear índices de exposición al cambio climático, convirtiéndose en "el primer ejercicio que se hace de esta naturaleza a nivel internacional". La clave es "no dejar a nadie atrás", abordando los impactos de las distribuciones de las políticas ambientales.

Reenfoque global

Por su parte, Sandrine Dixson-Declève, embajadora mundial del Club de Roma y presidenta ejecutiva de Earth4All, tiene claro que "no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos si no cuidamos las injusticias y las desigualdades". Aunque con esto, dice, no se refiere únicamente al desequilibrio entre el norte y el sur global, sino también a la propia inestabilidad que se vive en la región norteña.

Para ello, propone repensar cómo fiscalizar los beneficios, tanto en términos de los ricos como a través de soluciones tecnológicas y de ciberseguridad. Y así lo defendió durante su intervención: "El capital sí existe, lo que pasa es que se va a los lugares erróneos".

Abordó también la cuestión de la deuda y afirmó que si en el sur global no hay inversión en estas cuestiones es porque la mayoría están asfixiados por ella. "Si continúas aumentando el precio de la descarbonización en lugar de penalizar a las industrias marrones, la gente continuará molesta y no se unirá a esta lucha, por eso necesitamos hacer un ajuste", apuntaba Dixson-Declève.

La presidenta ejecutiva de Earth4All subrayó la importancia de eliminar ese "círculo vicioso que está perpetuando a medida que avanzamos", para lo que proponía crear nuevos partenariados. "Tenemos que ir más allá del PIB, cambiar de estrategia con distintos tipos de indicadores, partiendo de aquellos de tensión social. Es factible, hay soluciones, pero ¿existe la voluntad política de hacerlo?".

En ese sentido, indicaba Karima Kadaoui, cofundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Comunitaria Tamkeen para el Desarrollo Humano, miembro de la junta y asesora de la Iniciativa Imal para el Clima y el Desarrollo y Africa Voices Dialogue, "necesitamos una política que sí permita objetivos". E insistía: "Nuestra responsabilidad es regar y alimentar esta armonía humana".