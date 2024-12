Entre pavo, turrones y dulces cada español desperdiciará 30 euros en comida: está en buen estado y así es cómo evitarlo

Cada año se desperdician 2.500 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo que corresponde al 40% de la comida producida a nivel mundial, según apunta el informe elaborado por WWF. Solo con una cuarta parte de esa comida, se podría alimentar a toda la población en situación de hambre.

El desperdicio no solo conlleva una grave situación social, sino que también tiene un impacto negativo a nivel económico y medioambiental. De hecho, el desperdicio de alimentos es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos proporcionados también por WWF.

Solo en España, se desperdician cada año casi 8 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a 250 kilos cada segundo. Sobre esto, los expertos de Project Down señalan que, el desperdicio de alimentos es la solución más efectiva para frenar el cambio climático.

Frente a esta situación, y con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, Grundig y Too Good To Go se han unido para concienciar a los consumidores sobre el desperdicio de alimentos en España. Ambas compañías están comprometidas con la concienciación y el impulso de prácticas que promuevan un mejor uso de los alimentos, además de sensibilizar sobre la importancia de reducir el desperdicio en los hogares.

Las claves para reducir el desperdicio en estas fechas pasa por la planificación. En reuniones grandes lo complicado es saber el número de comensales y cuanto comerá cada uno, además de que entre aperitivos y entrantes a la hora del pavo, muchas veces, se llega sin hambre.

Camión lleno de desperdicio de comida. iStock

En palabras de Manuel Royo, director de Marketing de Grundig para Iberia, "el desperdicio de los alimentos es un desafío global que debemos afrontar como sociedad. En Grundig, llevamos años trabajando en nuestra iniciativa RespectFood, enfocada en reducir el desperdicio en los hogares. Esto implica no solo invertir de manera inteligente en alimentos frescos, sino también desperdiciar menos y promover el ahorro".

Esto pasa por una mejor conservación de los alimentos. Muchas veces, cuando no se tiene claro qué se va a hacer ni en donde se comerá los próximos días, lo más inteligente es congelar.

Desperdicio de comida en Navidad

Según un estudio de Too Good To Go, los españoles desperdician hasta un 10% de la comida que preparan durante las festividades navideñas. Entre los productos más desperdiciados, el 40% de los consumidores apuntan a los turrones y dulces típicos navideños como los principales alimentos que se desperdician, el 32% señala la carne y un 18% el pescado.

Carlos García, PR Manager para España y Portugal de Too Good To Go ha profundizado en la situación de esta problemática y en cómo podemos hacerle frente: "La concienciación es el primer paso para avanzar en esta lucha. Desde Too Good To Go ponemos en marcha campañas y soluciones, como lo es la propia app, que es capaz de conectar a usuarios con marcas de alimentación y establecimientos, consiguiendo que los negocios no tengan que tirar comida y reduzcan las pérdidas económicas que ello supondría". A su vez, los usuarios consiguen comida de calidad a precios muy asequibles, y, entre todos, se evita el impacto que el desperdicio de alimentos tiene sobre el planeta.

La aplicación Too Good To Go contacta negocios con clientes para reducir el desperdicio de comida iStock

Estas soluciones que pasan por la tecnología y la concienciación son accesible para todos, y no solo durante las fiestas de Navidad, sino a lo largo de todo el año. Teniendo claro esto, se podría evitar el desperdicio de mucha comida. Para ello Too Good To Go ha creado la etiqueta Mira, Huele, Prueba, que se incorpora en envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar y animar a los consumidores a utilizar sus sentidos.

Más de 50 marcas se han sumado a esta iniciativa en España y la etiqueta está presente en los envases de más de 1.500 referencias de productos. Con esta colaboración entre Grundig y Too Good To Go, se abre una nueva oportunidad para reducir el desperdicio de alimentos en España. Ambas marcas destacan que pequeñas acciones, como el uso responsable de nuestros recursos y el aprovechamiento de tecnologías innovadoras, pueden marcar una gran diferencia.