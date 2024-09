La red Mujeres Líderes sobre el Clima aúna a grandes personalidades para acelerar la acción climática

En un momento crucial para el futuro del planeta, un nuevo colectivo de mujeres líderes ha decidido unir fuerzas para hacer frente a uno de los mayores desafíos en la actualidad: el cambio climático. Con ese objetivo, y en plena Semana del Clima de Nueva York, se ha lanzado la red de Mujeres Líderes sobre el Clima.

Se trata de una iniciativa global que reúne a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y oenegés con el propósito de acelerar la acción climática en todo el mundo. Este movimiento, respaldado por algunas de las voces más influyentes del sector, busca elevar la ambición e implementar acciones concretas y urgentes.

De este modo, se pone en evidencia el papel crucial que las mujeres han jugado y siguen jugando en esta lucha. Desde pioneras como Christiana Figueres y Laurence Tubiana, quienes fueron claves para lograr el Acuerdo de París en 2015, hasta líderes actuales como la presidenta de Barbados, Mia Mottley, y la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, las mujeres han dejado una huella indeleble en los esfuerzos por frenar el calentamiento global.

Ahora, con la creación de esta red, personalidades como Catherine McKenna, directora de Climate and Nature Solutions y exministra de Medio Ambiente de Canadá, y Maria Mendiluce, directora ejecutiva de la We Mean Business Coalition, han dejado claro que la acción climática necesita un impulso radical, y ese impulso proviene de un liderazgo diverso e inclusivo.

Así lo aseguraba McKenna: "Las mujeres están presionando para que se adopten medidas más ambiciosas en las salas de negociación, en las salas de juntas, en sus comunidades y en las calles. En este momento crítico para la acción climática, debemos juntarnos y alzar aún más nuestras voces. Hemos visto el poder de las mujeres cuando nos unimos: llegamos más lejos, más rápido".

Acción urgente

La red tiene un enfoque claro: aumentar la ambición y la acción climática a nivel global de aquí a 2025. En sus primeros pasos, busca impulsar compromisos nacionales más sólidos y la implementación de planes de acción ambiciosos, que incluyan la triplicación de la energía renovable y la duplicación de la eficiencia energética, junto con la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Además, defiende la necesidad de desarrollar programas claros e invertibles para lograr estos objetivos, proporcionando certidumbre a empresas y gobiernos y fomentando la inversión verde.

Hillary Clinton, xsecretaria de Estado de Estados Unidos, Kara Hurst, directora de Sostenibilidad de Amazon, y Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, en la COP28. REUTERS

Y es que a nivel global, el 77% de la población exige que sus gobiernos hagan todo lo posible para combatir calentamiento global y son precisamente ellas quienes están liderando estas demandas. "Las mujeres comprenden los riesgos climáticos y las consecuencias para sus familias y comunidades. Sabemos que no tenemos tiempo para esperar, que es necesario actuar hoy, y nos estamos poniendo manos a la obra", afirmó Maria Mendiluce.

Porque, según indican diferentes estudios, son ellas quienes tienen 2,5 veces más probabilidades de exigir acciones más atrevidas por parte de sus gobiernos y un 60% más de utilizar su voz para abogar por el bien.

Las voces del liderazgo

Durante el lanzamiento de esta iniciativa, destacadas figuras internacionales compartieron su visión sobre la importancia del liderazgo femenino en esta lucha. Jennifer Morgan, enviada especial para la acción climática internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, destacó: "Si mis 30 años de experiencia en el debate sobre el clima confirman algo, es que cuando las mujeres se unen en torno a un propósito común, somos imparables".

Por su parte, Laurence Tubiana, directora ejecutiva de la Fundación Europea para el Clima, señaló: "Las mujeres están en primera línea de la crisis climática y también lideran la lucha por el cambio. Empoderarlas no es solo una cuestión de justicia: es esencial para superar los principales obstáculos a los que nos enfrentamos, desde los conflictos hasta la desigualdad y los impactos climáticos".

Por ello, otro de los puntos clave de esta red será el empoderamiento de mujeres empresarias, incluidas las que encabezan pequeñas y medianas empresas (pymes), para que se pronuncien sobre la acción climática.

Además, cuentan con una estrategia global que abarca tanto a los países desarrollados como a los emergentes, donde tratan de aumentar los flujos financieros hacia el sur global, una región especialmente vulnerable a los impactos del calentamiento global.

Pero no solo eso; la red de Mujeres Líderes sobre el Clima también ha hecho una llamada urgente a los gobiernos para que presenten planes nacionales que cubran todas las emisiones, incluyendo metas claras para la descarbonización de los sistemas energéticos.

Siguiendo en esa línea, en los próximos meses —de cara a la COP29—, lanzarán una campaña global en redes sociales para alentar a mujeres y niñas a alzar su voz y exigir más acciones climáticas a nivel mundial.