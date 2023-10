Los Premios Sociales MAPFRE apuestan por las personas que "cambian el destino de los vulnerables"

La Reina Doña Sofía entrega el Premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social de la Fundación Mapfre a la Unidad de Intervención en Tentativa Suicida (ITS) del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Fundación MAPFRE Casino de Madrid

Este martes 10 de octubre el Real Casino de Madrid ha acogido la entrega de los Premios Sociales de la Fundación MAPFRE en un acto presidido por su Majestad la reina doña Sofía. Estos galardones han reconocido en sus cuatro categorías la labor y la dedicación de personas y entidades en sus actividades que "generan cambios positivos" y "contribuyen a hacer de este mundo un lugar mejor".

Así lo declaró Antonio Huertas, presidente de la Fundación MAPFRE, durante su intervención. El ejecutivo acompañó a la reina consorte de España y a Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial y a Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

“Los que hemos nacido en la cara buena del mundo somos los primeros que estamos invitados a actuar para cambiar el destino de las personas más vulnerables”, destacó Huertas. Y aprovechó para hacer un llamamiento a todo el mundo para seguir remando hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo el foco en lo social.

“Debemos mirar hacia adelante con optimismo y determinación, y aprovechar los años que nos quedan de esta década de acción", expresó Huertas. En esta edición, cuatro han sido las personas y entidades laureadas con los distintivos galardones y la correspondiente dotación económica de 30.000 euros. El piloto Carlos Sainz, la Unidad de Intervención en Tentativa Suicida (ITS) de Cuerpo de Bomberos de Madrid, la Brazil Foundation y Pilar González de Frutos fueron los cuatro galardonados de esta edición.

"Humildad, esfuerzo y generosidad"

En el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz (Madrid, 1962), recayó el Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. Los miembros del jurado, además de reconocer la exitosa trayectoria de este referente en la competición de automovilismo internacional, han considerado su mérito fuera de la pista. Y es que Sainz, tal como han reconocido, "transmite valores esenciales para las nuevas generaciones, como la humildad y el esfuerzo, y su generosidad en diversas iniciativas sociales”.

Una de las iniciativas que apoya este profesional de circuito es el Rally Extreme-E, en el cual participó con el equipo Acciona Sainz XE. El espíritu de esta carrera, que se desarrolla en los rincones más remotos del planeta impactados por el cambio climático, es visibilizar problemas globales e inspirar a las generaciones más jóvenes.

Además de animar a los jóvenes pilotos con la creación en 2000 del Carlos Sainz Junior Team, Sainz ha aportado su granito de arena cuando ha hecho más falta. Colabora en la campaña Si controlas, vuelves, diseñada e implementada por la Asociación para educar en seguridad vial y evitar lesiones por movilidad en España (AESLEME) para concienciar a los jóvenes sobre el peligro de conducir bajo con los efectos del alcohol.

Y ha participado en acciones organizadas por el Banco de Alimentos de Madrid, en la iniciativa #TuSillaSuRefugio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o #NoNosRendiremos de la Fundación LAPS.

"Una labor increíble, sin apenas recursos”

Por otro lado, la entidad social adscrita a una de las principales aseguradoras de nuestro país ha concedido a la Unidad de Intervención en Tentativa Suicida (ITS) del Cuerpo de Bomberos de Madrid el Premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social. Este equipo, creado en 2018 y capitaneado por el bombero Sergio Tubío, se encarga de detectar las carencias formativas y ofrecer herramientas operativas para la atención en el salvamento de personas en crisis suicidas.

En declaraciones a ENCLAVE ODS, Tubío declaró que esta unidad especializada interviene en más de 350 intentos de suicidio anuales solo en la capital. Y además, aseguró que ya se había formado a los aproximadamente 1.500 bomberos de la capital. Y de esto se encargan Tubío y sus 30 compañeros, junto a 4 psicólogos y, “pronto, un médico forense”.

La Unidad ITS aborda de manera integral la metodología específica y la coordinación con otros servicios en el salvamento de personas. Esto es algo más revolucionario de lo que se podría imaginar. El Cuerpo de Bomberos de Madrid es el primer servicio de extinción de incendios que pone en marcha una iniciativa de este tipo en el mundo. Y lo que inspiró a Tubío a ponerla en marcha fue el caso de tentativa de suicidio de un chico de 16 años que no acabó bien.

“Un chico de 16 años se acababa de tirar. Me quedé mirando el cuerpo y me

hice una pregunta", recuerda Tubío. De haber llegado a tiempo, señala, "no habría sabido qué decir a aquel chico para ayudarle". Y esa pregunta le dejó muchos días sin dormir: "Tenía que hacer algo, por eso presenté un proyecto a la Escuela de Bomberos poco después".

El valor de las alianzas para transformar

El tercer premio, que reconoce a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social, ha ido a la Brazil Foundation, que actúa en el país sudamericano, impulsando, a través de la movilización de ayudas de diferentes sectores, a diferentes proyectos con organizaciones locales de la sociedad civil en ámbitos como la educación, la igualdad de género, la integración racial y la mejora del medioambiente.

Con el corazón en la filantropía, esta entidad liderada por Rebecca Reichmann Tavares, conecta a personas, empresarios, representantes de la sociedad civil y sector público, prestando apoyo económico principalmente (pero no solo) a las organizaciones de la sociedad civil que quieran impulsar una iniciativa social. Con una historia de más de 20 años, la Brazil Foundation ha conseguido tejer una red de apoyo global que promueve la equidad, la justicia social y medioambiental y la igualdad de oportunidades tanto dentro como fuera del país sudamericano.

Durante su intervención, Tavares, que dirige y preside la fundación desde el año 2018 tras haberse granjeado una trayectoria excepcional en ONU Mujeres, expresó que en 2022 pudieron registrar una recaudación récord de 11 millones de dólares. Y esto les permitió "iniciar, ampliar o consolidar alianzas con grandes empresas e inversores y desarrollar proyectos con personalidades comprometidas". Algunas de ellas fueron la modelo Gisele Bündchen y la cantante, Selena Gomez.

"Un aliado para buscar soluciones"

Y, por último, se reconoció el trabajo de Pilar González de Frutos con el XI Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que ha conseguido extender la actividad aseguradora en la sociedad. "La actividad aseguradora es imprescindible para apoyar el desarrollo económico y social de un país, constituyendo, además, un buen mecanismo de redistribución de riqueza, declaró esta profesional durante su intervención.

Esta referente del sector de los seguros es autora del ensayo La necesaria reforma de la previsión social complementaria en España, donde pide una reforma urgente del sistema de previsión social para mejorar la competitividad de nuestro país. “La actividad aseguradora es imprescindible para apoyar el desarrollo económico y social de un país, constituyendo, además, un buen mecanismo de redistribución de riqueza", ha señalado González de Frutos, que ha sido presidenta de la asociación de aseguradoras (UNESPA) durante los últimos 20 años.

Durante su intervención, ha señalado que como sociedad, “tenemos la responsabilidad de dar con fórmulas que combinen la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar con su financiación a medio y largo plazo y con la necesaria equidad intergeneracional” y ha añadido que confía en que este premio inspire la reforma del sistema de previsión social español, “que cada día es más urgente”.

