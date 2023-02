Fundación 'la Caixa' lleva ante la ONU su programa contra la pobreza infantil

De izquierda a derecha: el director general de Save the Children España, Andrés Conde; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán; el alto comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, y el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón. Fundación 'la Caixa'

La Fundación 'la Caixa' acaba de presentar en el Foro de Alianzas de la ONU de 2023, junto al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España y Save the Children España, la iniciativa CaixaProinfancia. Con este programa, la fundación, que desde 2022 es entidad consultiva especial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), busca dar respuesta a la situación de pobreza infantil en España.

"La colaboración público-privada y el trabajo en red se han demostrado muy efectivos a la hora de mejorar la inclusión y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, que supone un gran desafío para la sociedad española", destacó el director general de la Fundación 'la Caixa', Antonio Vila Bertrán, en el foro.

Así, Vila Beltrán, acompañado también por Marc Simón, subdirector general de la entidad, puso en valor la eficacia de asociarse con otras instituciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Cuando la escuela, los servicios sociales y las entidades sociales trabajan unidas, el impacto de la acción socioeducativa se multiplica", añadió.

Este año, el Foro de Alianzas ECOSOC 2023, bajo el lema Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, reunió a los Estados miembro y las partes interesadas para debatir sobre los esfuerzos innovadores que están impulsando la acción sobre los ODS de la ONU y resaltar las contribuciones que las alianzas pueden realizar en este sentido.

15 años de historia

CaixaProinfancia, que lleva funcionando desde 2007, ha demostrado ser un modelo pionero de intervención social muy efectivo para dar respuesta a la situación de pobreza infantil en España. Esta provoca que casi el 30% de los jóvenes abandonen los estudios sin finalizar la ESO. Sin embargo, de los participantes del programa de Fundación 'la Caixa', solo el 4% dejó los estudios de secundaria.

Los niños y adolescentes parte de esta iniciativa no solo no abandonan sus estudios, sino que la mayoría, un 78%, termina mejorando su rendimiento escolar. El programa también provoca mejoras en las familias. Las madres y padres se fijan más en la educación de sus hijos y su implicación. En el 78 % de los casos aumenta el seguimiento de las tareas, la asistencia, la implicación y la participación de los padres y madres en la escuela.

El programa se dirige directamente a la infancia y adolescencia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral y personalizada, favoreciendo y apoyando para ello las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social.

Trabajo en red

Cada año, este programa, que se desarrolla en 128 poblaciones del territorio español, atiende a más de 61.500 niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años y a más de 38.000 familias. Con más de 15 años de trayectoria en entornos vulnerables y a través de un modelo de intervención innovador basado en el trabajo en red, cuenta con la colaboración de más de 400 entidades sociales que se encargan de atender de manera directa a las familias, priorizando las ayudas y realizando el seguimiento de cada caso.

El plan promueve una acción coordinada con otros agentes del territorio (ayuntamientos, escuelas y centros de salud, entre otros). El seguimiento y evaluación de cada uno de los casos se realiza de manera conjunta con las partes implicadas.

Esta red de entidades socialmente comprometidas trabaja en torno a cinco líneas de acción: refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, apoyo educativo familiar, atención psicoterapéutica personal y familiar, y promoción de la salud. Y todas ellas, tienen en su ADN que para avanzar es esencial la colaboración.

Las entidades públicas y privadas hacen su trabajo bajo una misma premisa: los jóvenes de hoy son los adultos que formarán la sociedad de mañana, por lo que la atención a la infancia es determinante para conseguir su bienestar, pero también para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.

28,9% de niños y niñas pobres

Durante su turno, Ernesto Gasco, alto comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, y Andrés Conde, director general de Save the Children España, realizaron una radiografía de la situación de la pobreza infantil en España: un 28,9% de los niños y niñas en España están en riesgo de pobreza y exclusión y más de 2,4 millones de niños y niñas están situación de pobreza.

"Es un placer participar en el reconocimiento de su programa CaixaProinfancia en la ONU, un programa que es un referente en la lucha contra la pobreza infantil en España", agradeció Gasco frente a los representantes del ECOSOC.

En su reciente informe La garantía infantil a examen, Save the Children España recoge que un tercio de las familias a las que atiende viven con 100 euros al mes por persona, y casi el 5 % no tienen ningún ingreso. El 64% de los menores residen en familias que sobreviven con unos ingresos medios mensuales inferiores a 1.000 euros, y cerca de la mitad de los progenitores no tienen ningún empleo.

La pobreza infantil, como apuntó Conde en su intervención, "es una realidad doméstica, no siempre visible, pero que lastra el futuro de un país"."Un niño que hoy vive en la pobreza en un país como España tiene una alimentación deficiente y hace los deberes con el abrigo puesto en casa porque su familia no puede mantenerla a una temperatura adecuada", advirtió.

