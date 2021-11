La COP26 revisa el último borrador de acuerdo sin consenso: "Por Dios, no maten el momento"

A primera hora de la mañana se publicaba el tercer y último borrador de la presidencia de la 26ª Conferencia de las Partes sobre cambio climático de Naciones Unidas (COP26). Sin cambios sustanciales respecto al último texto publicado, los países más vulnerables han recriminado a los Estados ricos que hayan "suavizado" muchas exigencias, especialmente las relativas a las pérdidas y daños provocadas por la subida de temperaturas actual, que ya ronda los 1,1 °C.

No es de extrañar, por tanto, que el pleno para discutir ese tercer texto –que se espera dé lugar al documento final– haya empezado tras hora y media de espera y un receso debido a las negociaciones informales que se siguen sucediendo. Tras escuchar a las delegaciones de los 197 participantes, el presidente de la COP26, Alok Sharma, espera poder cerrar un texto definitivo que será sometido a aprobación del pleno, previsiblemente, esta tarde.

Según recoge el diario británico The Guardian, la directora ejecutiva de la Climate Action Network (red de acción climática), Tasneem Essop, ha manifestado que este último borrador es "una clara traición por parte de las naciones ricas –Estados Unidas, la Unión Europea y Reino Unido– hacia las comunidades vulnerables de los países más pobres".

Essop justifica sus duras palabras: al bloquear la propuesta del AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares) y del G77+China –que representan a seis mil millones de personas– de crear un servicio de financiación de pérdida y daños, "los países ricos vuelven a demostrar su falta de solidaridad y responsabilidad a la hora de proteger a aquellos que ya están experimentando las peores consecuencias del cambio climático".

El portavoz de la delegación de Guinea, Ahmadou Sebory, hablando en nombre del grupo G-77 + China, ha apreciado "el compromiso para acelerar la acción en esta década a la vez que se respetan las diferencias entre las capacidades de los diferentes países". Aunque, como Essop, ha mostrado su frustración y decepción por no incluir su petición sobre la financiación de pérdida y daños.

A las críticas del G-77 se ha unido el portavoz de Tanzania, que ha recordado la importancia "crítica" de incluir los sistemas de aviso y respuesta tempranos en los países en desarrollo, y la necesidad de incluir inversiones en estos sistemas para demostrar que "realmente queremos salvar vidas".

El científico y profesor de la Universidad de Exeter, Richard Betts, ha dicho al diario británico que "ahora el planeta se encuentra en una modelo de control de daños". Sin embargo, como ha asegurado Katie White, directora de Campañas de WWF en Reino Unido, esta misma mañana en la cumbre, "incluso a pesar de las enmiendas que modifican el texto de la COP26, las negociaciones sitúan al planeta en una mejor posición de la que ha estado hasta ahora en términos de acción política".

Sharma, durante el plenario de esta tarde, ha recordado que después de meses de negociaciones y dos semanas intensas de cumbre, "hemos llegado al momento de la verdad para nuestro planeta, para nuestros hijos y nuestros nietos". Y los textos que se han publicado, ha declarado, son fruto del consenso.

"Aunque muchos sigan pidiendo más ambición y llegar aún más lejos, creo que estos documentos marcan importantes hitos y metas que facilitarán la implementación de los Acuerdos de París", ha asegurado.

Por su parte, el negociador principal chino, Xie Zhenhua, ha estado toda la mañana y parte de la tarde enviando mensajes de optimismo a los medios de comunicación. El portavoz de la delegación china está dispuesta a impulsar un acuerdo equilibrado.

"El borrador de hoy es una versión completa y mejorada que el primer borrador", ha manifestado el negociador chino, pero también ha pedido cambios –o "ediciones"– en el texto para que este sea más exacto y que se incluyan los puntos acordados entre Estados Unidos y China durante la cumbre. "Tenemos que encontrarnos a medio camino".

India ha admitido que el problema está "en los estilos de vida insostenibles", pero que no todos los países pueden descarbonizarse con la misma celeridad. "Es injusto" para los países en desarrollo, ha dicho el portavoz de la delegación.

Seguir avanzando

A lo que el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha lanzado una pregunta: "¿Estamos en riesgo de caer al suelo en este maratón antes de llegar a la línea de final?". Y ha pedido a las delegaciones que, por un instante, piensen en una persona que estará viva en 2050 y cómo afectará el aumento de temperatura por encima de 1,5 °C si no se llega a un acuerdo. "Por Dios, no maten el momento", ha enfatizado.

"Sí, estamos al principio de las conversaciones sobre adaptación. Sí, estamos al principio de poder solucionar las pérdidas y daños del cambio climático, pero por favor no empecemos a hablar de editar ni cambiar el texto", ha pedido Timmermans. Y dirigiéndose a sus homólogos ha dicho: "Os imploro, por favor, que deis la bienvenida a este texto para empezar a ofrecerles esperanza a nuestros hijos y nietos."

Tras su intervención, los portavoces de las delegaciones de Tuvalu, Antigua y Barbuda, Fiji y las islas Marshall han lanzado una pregunta: ¿estamos dispuestos a irnos de aquí sin un acuerdo? "Queda mucho por hacer, pero este texto representa progreso real", han manifestado.

La portavoz de las islas Mashall, además, ha hecho hincapié en que el acuerdo de Glasgow es un paso firme para que en la próxima COP, que se celebrará el año que viene en Egipto, se desarrollen los puntos en los que aún se puede profundizar.

Por su parte, la delegación suiza, en funciones de portavocía del grupo de integridad medioambiental (EIG) ha sido clara: "El EIG no acepta el texto tal y como se presenta", pues no llega a unos mínimos que aseguren el futuro del planeta. No obstante, ha asegurado, lo firmará para demostrar su compromiso con la lucha climática.

El enviado presidencial especial de Estados Unidos por el clima, John Kerry, ha animado a los líderes mundiales a "unirse por las generaciones futuras". Y ha recordado que "una buena negociación deja a todos los actores incómodos" y ese es el caso de Glasgow.

Durante el pleno, Sharma ha recordado que "aunque no todo lo propuesto cumpla todas las expectativas de todos los actores, sí que permite avanzar en los esfuerzos climáticos". Por eso, el presidente de la COP ha asegurado que, espera, el documento final "se vote y se firme a lo largo de la tarde" para, así, clausurar la cumbre hoy mismo. Porque, como ha recordado, "tendremos éxito o fracasaremos como uno".

