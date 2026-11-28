'Fight for Amaru': así fue estreno del documental que muestra al primer jaguar reinsertado a la selva peruana Madre de Dios

Chocolate, jaguar y documental son tres conceptos aparentemente inconexos que, sin embargo, se entrelazan de forma magistral en Fight for Amaru, un cortometraje documental que aborda la conservación ambiental, con la reinserción de un jaguar como hilo conductor.

La pieza audiovisual narra la conmovedora historia de Amaru, un jaguar que quedó huérfano tras la muerte de su madre y fue capturado para el tráfico de mascotas exóticas. A lo largo de la producción, se detalla la labor del refugio y los exhaustivos cuidados requeridos para lograr su reintroducción en su hábitat natural en plena selva amazónica.

La iniciativa de Salvaje

Todo nace de la iniciativa de Nacho Rivero y Naty Gomes, fundadores de Salvaje, una marca española de chocolate artesanal de impacto positivo.

Su modelo de negocio es simple: compran el grano a Perú, un maestro chocolatero produce las tabletas, las venden y sus beneficios son destinados a proteger a los animales. Rivero es un apasionado de la naturaleza y, tras conocer el impacto medioambiental del cultivo del cacao, se obsesionó con la idea de crear un ecosistema sostenible.

Cada vez hay más habitantes en el mundo y el modelo de producción no da abasto. El precio de este aumento de personas lo pagan los animales, pues sus hábitats se ven arrasados por los diferentes cultivos y plantaciones.

Las explotaciones de cacao tienen un impacto ambiental enorme que causa deforestación, pérdida de biodiversidad, deja una huella de carbono gigante y arrasa con los hábitats naturales de numerosas especies de animales. Por ello, Rivero y Gomes buscan convertir su proyecto empresarial en una herramienta para proteger a la fauna silvestre.

Algunos de los chocolates de Salvaje Cedida

Amaru es el primer animal al que ayudan, aunque Rivero ya avisó de que sería "el primero de muchos". Un proyecto que empezó en junio y que cinco meses después ha visto la luz en un estreno que evidenció un problema existente y concienció a una sala entera mientras empatizaban con el jaguar y los trabajadores del refugio.

La voz del proyecto

El pasado jueves 19 de noviembre, el auditorio del Espacio Movistar fue testigo del estreno de Fight for Amaru. Una velada que comenzó con un breve discurso de Rivero en el que abordó las ambiciones y las razones que les habían llevado a embarcarse en esta iniciativa. También mostró su asombro ante el aforo que alcanzó: "Somos más de los que esperábamos".

Aunque no quisiese salir a hablar, Gomes fue clave durante todo el proceso. La grabación y edición de la cinta corrió a su cargo y, aunque su compañero se escudase en que no eran productores y manejasen las expectativas, la realidad es que el resultado fue brillante.

Naty Gomes de Jesús y Nacho Rivera con Amaru Cedida

Por ello y por muchos actos entre bambalinas, Rivero se deshacía en elogios hacia su compañera. "Lo que se pone lo consigue. Si tuviésemos que ir a Marte, se las arreglaría para construir un cohete".

Con la intervención ya finalizada, se bajaron las luces hasta alcanzar la oscuridad y se reprodujo a la cinta, ante la expectación de los más de 80 espectadores que albergaba la pequeña y abarrotada sala.

La vida de Amaru en Hoja Nueva

En Fight for Amaru nos adentramos en la selva Madre de Dios en Perú, donde el viaje precisa de aviones transatlánticos, carreteras de barro, travesías en bote por el Amazonas y caminos estrechos rodeados de vegetación silvestre.

Después de una auténtica odisea, nos presentan a Dylan, Sam y el resto del equipo del centro de rescate, rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre Hoja Nueva, en el corazón de la Amazonia peruana.

Llevan 11 años reintroduciendo a su hábitat natural a cientos de animales silvestres víctimas del tráfico ilegal y la deforestación en la Amazonía peruana, además de proteger más de 3.000 hectáreas de bosque primario en Madre de Dios.

En esta ocasión, se enfrentaban a un reto inédito para ellos: resilvestrar a Amaru. Su experiencia con felinos era amplia, ya habían introducido de vuelta a numerosas especies como ocelotes, pero jamás del tamaño de un jaguar. Esta gesta supone un hito, ya que en Perú nunca se había rehabilitado a un jaguar para devolverlo a su entorno natural.

El documental muestra la situación actual de Amaru, en los últimos momentos antes de la puesta en libertad en plena selva. Después de año y medio de rehabilitación, entra en la última fase para dejar el centro de refugio.

Enseña cómo adquiere habilidades que debería haber aprendido con su madre en su hábitat, pero que nunca pudo desarrollar debido a su temprana caza.

Amaru no sabía cazar, morder o socializar con otros jaguares. Ha sido en Hoja Nueva donde ha asimilado estas conductas con un proceso de adaptación: el refugio cuenta con varias jaulas y vallas a lo largo de la selva y el animal aprende a mimetizarse con el entorno mientras está supervisado.

Uno de los puntos en los que más se centra la producción es el último chequeo de Amaru. El equipo lo localiza mediante el GPS que lleva incorporado y Dylan se encarga de sedarlo con un dardo tranquilizante.

Naty Gomes de Jesús y Nacho Rivera con Amaru Cedida

Una vez sedado, el equipo aprovechó para extraerle sangre, pesarlo y realizar las últimas comprobaciones. La sedación duró lo suficiente como para que el equipo tuviera que huir para no ver a Amaru consciente. Dylan fue el primero en dar la orden con un "Get the fuck out of here" (en español: "Largúemonos de aquí"), una expresión que provocó las risas de toda la sala.

Tras ello, encendieron las luces y el público respondió con un aplauso que se prolongó durante un largo minuto. Acto seguido, Nacho volvió a coger el micrófono para agradecer la acogida y dar por concluida la visualización del documental.

La velada terminó con un pequeño servicio de cafés y chocolates de Salvaje. Una última parada que permite conocer de cerca el producto que sostiene la iniciativa. Con su compra, los consumidores pueden contribuir a financiar los proyectos de conservación impulsados por la marca.

Amaru es solo el primero de muchos. Y lo que comenzó con una idea para hacer del chocolate algo más sostenible ha terminado convirtiéndose en una historia de superación, conservación y lucha por devolver a un animal a su verdadero hogar.