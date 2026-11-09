La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, participa en el segmento de alto nivel de la COP30. Andre Borges EFE Belém

La COP31 llega a Turquía con una fórmula diferente para traducir los compromisos climáticos a la economía real

El pasado septiembre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) puso de relieve uno de los principales desafíos de la acción climática: el sobrepaso de los 1,5 °C de calentamiento global se considera ya ampliamente inevitable y, según sus análisis, incluso en el escenario más favorable, el pico de calentamiento podría alcanzar al menos 1,8 °C.

En este contexto, la 31ª COP (Conferencia de las Partes) representa una oportunidad para avanzar del compromiso a la acción, poniendo el foco en cómo transformar los objetivos climáticos en inversiones, tecnologías y modelos de negocio que permitan acelerar la descarbonización y reforzar la resiliencia de la economía.

Para las empresas, este escenario refuerza una doble necesidad. Deben reducir emisiones y, al mismo tiempo, prepararse para un clima que ya está cambiando, incorporando los riesgos físicos y de transición a las decisiones de inversión, operaciones y cadenas de valor. Cada décima de grado evitada importa porque contribuye a reducir impactos y pérdidas económicas.

Es precisamente desde esta perspectiva desde la que en Forética seguimos la COP31 a través del Clúster de Cambio Climático, una plataforma empresarial de referencia en España que trabaja con organizaciones para acelerar la acción climática empresarial. En 2026, su trabajo se está centrando especialmente en cómo la financiación y la innovación pueden acelerar la descarbonización y fortalecer la resiliencia climática.

Del 9 al 20 de noviembre, Antalya acogerá una cumbre que llega además con una fórmula algo diferente. Después de años dedicados a elevar la ambición y construir el marco internacional del Acuerdo de París, Turquía quiere situar la implementación en el centro de la conferencia: cómo convertir los compromisos climáticos en inversión, proyectos y transformación de la economía real.

La COP30, celebrada el año pasado en Belém (Brasil), ya puso un fuerte énfasis en la implementación. Antalya recoge ahora ese testigo en un momento en el que el desafío no es únicamente acordar nuevos objetivos, sino demostrar cómo los ya existentes pueden traducirse en resultados.

El presiente Lula da Silva durante su primer discurso oficial en la COP30 de Brasil. Anderson Coelho Reuters Belém

Esto no significa que las negociaciones pierdan importancia. Financiación, mitigación, adaptación y el cumplimiento de los compromisos nacionales seguirán generando debates complejos. Pero una parte importante del interés de esta COP estará también fuera de la negociación formal, es decir, en su capacidad para conectar política climática, financiación, innovación y decisiones empresariales.

Una de las principales herramientas de la presidencia turca será su Action Agenda, diseñada para llevar la conversación desde los grandes objetivos climáticos hacia sectores concretos de la economía.

Entre sus prioridades destacan la electrificación; la reducción de residuos y metano; las ciudades y edificios resilientes; la industrialización verde; los sistemas alimentarios; y una mayor conexión entre clima, naturaleza y uso del suelo. Lo diferencial es que varias de estas prioridades incorporan metas cuantificables para 2035.

La más emblemática es el objetivo '35 by 35': elevar del poco más del 20% actual al 35% la proporción del consumo final de energía mundial cubierta mediante electricidad en 2035, acelerando la sustitución del uso directo de combustibles fósiles en transporte, edificios e industria.

A ello se suman otros objetivos especialmente tangibles como son reducir a la mitad el crecimiento previsto de la generación global de residuos para 2035 y disminuir al menos un 25% la intensidad del consumo energético del sector de los edificios. La Presidencia también plantea elevar el uso de materiales circulares en los sectores productivos.

Otro de los conceptos más interesantes es el Climate Implementation Bridge, pensado para acelerar la implementación de los compromisos nacionales —las NDC— y apoyar el desarrollo de carteras de proyectos capaces de atraer inversión. La propuesta aborda uno de los grandes cuellos de botella actuales.

El problema no es siempre la ausencia de soluciones tecnológicas o de capital, sino la dificultad para conectar ambos: desarrollar proyectos suficientemente maduros, con riesgos y retornos identificables, que puedan acceder a financiación.

Para las empresas, esta es quizás una de las conversaciones más relevantes de Antalya: pasar de preguntarnos únicamente cuánto cuesta la transición a preguntarnos qué condiciones permiten financiarla y escalarla. Con este propósito, la Presidencia turca ha buscado involucrar más activamente al sector privado desde antes del inicio de la conferencia.

Un hombre durante una manifestación en la COP30 de Brasil. Adriano Machado Reuters Belém

El COP31 Business Forum se ha concebido como un proceso de trabajo que comenzó meses antes de Antalya, con diálogos empresariales en ciudades como Londres y Nueva York.

En este marco, la Unión de Cámaras y Bolsas de Comercio de Turquía (TOBB) lidera siete grupos de trabajo empresariales orientados a identificar soluciones concretas para acelerar la implementación de los compromisos climáticos.

Forética participa en el grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria, aportando el conocimiento y la experiencia de las empresas que forman parte de su iniciativa de Sistemas Alimentarios Sostenibles.

Durante la Climate Week de Nueva York, celebrada en septiembre, las primeras conclusiones de estos grupos se alinearon con las prioridades de la Action Agenda.

Su objetivo no es únicamente trasladar las necesidades del sector privado a los gobiernos, sino también identificar cómo puede contribuir a superar las barreras a la inversión, impulsar políticas que faciliten el desarrollo de proyectos y escalar soluciones.

Este enfoque refleja una evolución en el papel del sector privado en las COP, ya que pasan de únicamente presentar compromisos climáticos a participar activamente en las conversaciones sobre cómo llevarlos a la práctica. Una dinámica que cobrará especial relevancia durante la primera semana de la conferencia.

La conferencia empieza el 9 de noviembre con alimentación, agricultura y salud, seguido de energía y transporte; economía circular y residuos; ciudades resilientes; y, más adelante, financiación y comercio. Los primeros días concentrarán, asimismo, una parte muy relevante de la participación de líderes políticos, empresas, inversores y organizaciones internacionales.

Sería poco realista esperar que Antalya resuelva todos los desacuerdos pendientes de la política climática internacional. Tampoco deberíamos medir su éxito exclusivamente por la aparición de un nuevo gran compromiso en el texto final.

La oportunidad de la COP31 es diferente: reducir la distancia entre los compromisos internacionales y las decisiones que se toman en empresas, bancos, industrias y ciudades. Se necesita más electrificación, edificios más eficientes, ciudades resilientes, sistemas productivos más circulares y mayores inversiones en mitigación y adaptación.

El reto ahora es hacer que esas soluciones sean financiables, competitivas y escalables. Si Antalya consigue avanzar en esa dirección, la COP31 podrá dejar un legado especialmente relevante al demostrar que la siguiente fase de la acción climática no se decidirá únicamente en las salas de negociación. También se resolverá allí dónde se invierte, se produce, se innova y se transforma la economía real.