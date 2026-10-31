Los biólogos que le abrieron un OnlyFans a sus marmotas para poder seguir estudiándolas: "Fue por desesperación"

OnlyFans es una plataforma de suscripción en la que los usuarios, previo pago, pueden acceder a contenidos exclusivos de sus creadores favoritos. Y, como ustedes probablemente ya sabrán, se ha convertido en una red de difusión de contenido para adultos o, directamente, pornográfico. Pero ahora también es un espacio de resistencia para la ciencia. Y para las marmotas, sobre todo para las marmotas.

OnlyMarms es el nombre de un proyecto del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) creado a principios de este 2026 para difundir su trabajo estudiando a las marmotas de vientre amarillo (Marmota flaviventris) de las Montañas Rocosas, en Colorado, EEUU.

En menos de un año han recaudado casi medio millón de dólares, no todo proveniente de dicha red, pero sí gracias a la visibilidad que les ha dado su presencia allí.

Daniel T. Blumstein, profesor de biología evolutiva de la UCLA, es uno de los líderes de este proyecto y atiende a ENCLAVE desde Barcelona, donde acudió este otoño para reunirse con Francisco Polo y su plataforma Movements.mov, diseñada para apoyar causas como la suya. Con él han diseñado una petición para dirigirse al gobierno de EEUU.

El investigador no se esconde: OnlyMarms nació "por desesperación. Llevamos años con problemas de dinero, ha ido a peor con la administración Trump porque está haciendo difícil financiar a las universidades, pero viene desde antes".

La investigación con las marmotas de Colorado ha estado en marcha desde 1962 "y nosotros estamos luchando por mantenerla". "No podemos hacer el trabajo sin estudiantes de posgrado o de pregrado, que además necesitan aprender a investigar", explica Blumstein. "Y, obviamente, tenemos que pagarles".

"100 dólares como mucho"

Todo empezó porque Blumstein veía una serie con su mujer, 'Margo tiene problemas de dinero', donde la protagonista, madre soltera y con una montaña de facturas para pagar, sale adelante gracias a OnlyFans. "Yo estaba sobre el terreno, investigando, desesperado porque se acababa el dinero y pensé: igual debería hacer un OnlyFans de marmotas", explica.

Lo comentó en el laboratorio y una de sus estudiantes le dijo: "¡Sí!". Otra dijo: "¡Ugh!". Y alguien más añadió: "¡OnlyMarms!" y todos se echaron a reír. Así que, resume el investigador: "Lo hicimos casi como la broma. Al principio nos rechazaron porque hay que tener la edad verificada… y las marmotas no la tienen. Y cuando usé mi licencia de conducir, bueno, no parezco una marmota. Pero al final salió y lo dejamos ahí".

Una de las estudiantes se ocupó de trabajar las publicaciones con vídeos sobre la vida de las marmotas de las Montañas Rocosas. Los investigadores pensaban que sacarían como mucho 100 o 1.000 dólares, pero que al menos estaban haciendo divulgación científica en un espacio poco habitual. Y entonces se volvieron virales.

Marmota de viente amarillo. iStock

Entre las aportaciones al OnlyMarms, la creación de una "criptomoneda" por parte de los fans para que se pueda ayudar al proyecto y otras donaciones a raíz de la campaña derivada de la viralidad, el departamento de Blumstein ha recibido ya más de medio millón de dólares. La mayoría, a través de la propia Universidad de California o del Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas.

"Han salvado la investigación al menos por un par de años", explica el veterano científico. "Ahora hemos creado problemas nuevos que no sabíamos que tendríamos, como los impuestos del OnlyFans o la Memecoin. Queremos crear una plataforma sin fines de lucro que se asegure de que todo sea transparente y que se mantenga el trabajo".

"Una fibra sensible"

La de vientre amarillo es una de las 15 especies de marmotas conocidas, un grupo de "ardillas terrestres" del tamaño de un gato que se pueden encontrar en todo el hemisferio norte. Viven en grupos y están activas durante el día, algo que "las convierte en un excelente sujeto para estudios de comportamiento a largo plazo".

El Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas (RMBL por sus siglas en inglés) lleva estudiando a las marmotas desde 1962.

Para Blumstein parte del triunfo de la campaña de OnlyMarms es que "que hemos puesto sobre la mesa que la ciencia está en riesgo. EEUU ha sido un país líder en investigación durante décadas, ha atraído a las mejores personas y las mejores ideas, en parte porque sus gobiernos lo sabían y apoyaban sus universidades. Ahora todo se está perdiendo en poco tiempo".

Marmotas de vientre amarillo. iStock

Para los investigadores de la UCLA "cada cinco dólares que entraban en OnlyMarms o en cualquiera de las instituciones con las que trabajamos era como sentir que alguien decía: creo en la ciencia".

El científico cree que el formato OnlyFans "tocó una fibra sensible. Porque habíamos hecho Patreon u otras plataformas, estábamos haciendo una gran divulgación. Pero con OnlyFans se vio la desesperación. No es solo que a la gente le gusten las marmotas, es que los estadounidenses, y gente de otros países también, vieron que la ciencia estaba en peligro".

Para Blumstein y el equipo de la UCLA no es solo una cuestión de política. "La investigación ecológica a largo plazo es importante porque podemos ver cómo el cambio climático está afectando a los ecosistemas. No puedes hacer eso en un estudio de un año o de tres años", aclaran.

Si normalmente se hacen en programas de tres años es porque es lo que duran las diferentes subvenciones y los periodos de trabajo de los estudiantes. Pero este programa acumula ya 65 años de datos sobre la vida de las marmotas y su ecosistema.

Para Blumstein es también un magnífico sistema para formar futuros científicos. "Cientos de estudiantes se han formado con nosotros y se han convertido en investigadores, en veterinarios, han publicado artículos sobre esto… Para mí es una parte muy importante del trabajo, creo en la educación, me considero un educador".

E insiste: "Enseño en una universidad. La educación es importante y enseñar a la gente a pensar y entender diferentes formas de conocimiento es parte de ella. La ciencia es una forma de conocer el mundo. Y queremos una población educada porque nos gusta vivir en una buena democracia".