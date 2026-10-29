Nestlé busca reducir las emisiones de su leche gallega con suelos vivos y vacas más cómodas. Cedida

Las granjas gallegas 'reinventan' su producción en pro de la leche sostenible: "Las emisiones se originan en los ingredientes"

En la granja Doroña, en A Coruña, una charca de apenas medio metro de profundidad sirve para algo más que acumular agua. En ella se han instalado tritones palmeados (Lissotriton helveticus) y caballitos del diablo (Zygoptera), dos señales de que el espacio empieza a ofrecer condiciones favorables para la fauna.

A pocos metros, los márgenes sin segar dan cobijo a insectos y aves, mientras los ventiladores de la nave ayudan a las vacas a soportar las altas temperaturas. Ambos resultan cambios discretos, pero ilustran cómo una explotación ganadera dedicada a la producción de leche puede incorporar medidas ambientales sin renunciar a su actividad económica.

La iniciativa forma parte del programa de sostenibilidad que Nestlé puso en marcha en 2021 con ganaderos de Galicia y colaboradores especializados.

Al cierre de 2025, la compañía cifraba en 41.000 toneladas de CO₂ equivalente la reducción de emisiones respecto a 2018 en las explotaciones que le suministran leche en la comunidad; lo que la empresa compara con el resultado de retirar 25.000 vehículos de la carretera durante un año.

El proyecto ha movilizado cuatro millones de euros en cinco años y alcanza a más de 60 granjas. De esa cantidad, 1,5 millones se han destinado a primas económicas para compensar a los ganaderos que incorporan prácticas sostenibles.

La inversión incluye medidas para reducir las emisiones, mejorar el bienestar animal, favorecer la biodiversidad y avanzar hacia una agricultura regenerativa, un enfoque que busca cuidar el suelo y utilizar los recursos de manera más eficiente.

"Esto es un trabajo mano a mano. Aquí nadie consigue las cosas solo", defendió Jordi Llach, director general de Nestlé España, durante el encuentro celebrado en Doroña.

La relación entre la compañía y el sector lácteo gallego se remonta a 1939, cuando comenzó la actividad de transformación láctea en la planta de Pontecesures, lo que Llach reivindicó como punto de partida de una colaboración que ahora afronta nuevos desafíos ambientales.

Las granjas gallegas prueban medidas para reducir emisiones y mejorar la salud del suelo. Cedida

El directivo situó el origen de las emisiones como una de las razones para actuar en las explotaciones. Según explicó, aproximadamente dos tercios de la huella de gases de efecto invernadero de Nestlé proceden de la agricultura y la ganadería vinculadas a sus proveedores. Por ese motivo, reducir el impacto de las fábricas y el transporte no basta para alcanzar el objetivo corporativo de cero emisiones netas en 2050.

La transformación, sin embargo, se juega en decisiones concretas y en explotaciones que deben seguir siendo rentables. En Doroña, Raúl Varela, de 27 años e ingeniero agrónomo, trabaja con su familia y sus socios en una explotación con 225 vacas en ordeño y unas 90 hectáreas.

En Santa Comba, María Ramos, de 44 años, forma parte de la tercera generación de una familia ganadera y participa en la gestión de SAT Os Agros, que ha pasado de unas 100 vacas en sus inicios a cerca de 500, de las que 235 están en ordeño.

Desde el origen

Uno de los cambios más visibles en Doroña es la instalación de placas solares y la cubierta de la fosa de purines. Esta última medida reduce la exposición de estiércol líquido a las condiciones ambientales y limita la entrada de agua de lluvia, lo que evita almacenar un volumen innecesario y facilita su gestión.

Los purines, además, tienen una función agronómica, ya que, bien aprovechados, aportan materia orgánica y nutrientes a los cultivos, con capacidad para reducir la necesidad de fertilizantes químicos.

La cubierta, por su parte, ayuda a contener emisiones asociadas a su descomposición, aunque sus resultados dependen del sistema de almacenamiento y de las condiciones de cada explotación.

Para Varela, las mejoras han requerido adaptar rutinas de trabajo, pero algunas ventajas se aprecian en el campo. "Este año ya hizo mucha sequía y veías que el verdor de la planta se mantenía hasta el final del ciclo", explicó al referirse a las prácticas de laboreo mínimo.

El suelo, un aliado

En SAT Os Agros, María Ramos ha extendido el laboreo mínimo a unas 42 hectáreas de las 95 que trabaja la explotación. La técnica reduce la alteración de la tierra y permite conservar mejor su estructura. La ganadera también ha incorporado fertilizantes de liberación lenta para aprovechar los nutrientes de forma más eficiente.

"Esto nos permite cuidar mejor la salud del suelo, mantener la producción y rebajar costes", resumió Ramos. La apuesta tiene, además, una dimensión económica, ya que cualquier modificación implica valorar sus riesgos antes de cambiar la forma de trabajar. La ganadera reconoció que las primas ofrecidas por Nestlé fueron "un buen aliciente" para dar el paso.

Las ganadería gallegas incorporan prácticas regenerativas para cuidar su suelo y ahorrar recursos. Cedida

Guillermo Ramírez, de Fundación Global Nature, entidad que asesora técnicamente el programa, explicó que la agricultura regenerativa busca reducir insumos y mejorar la fertilidad sin perjudicar el rendimiento de los cultivos.

Y es que un suelo sano ayuda a retener agua en periodos secos y puede almacenar carbono, de modo que su conservación contribuye tanto a la adaptación al cambio climático como a la mitigación de sus efectos.

Según Nestlé, toda la leche que recoge para su planta gallega procede ya de ganaderos que han implantado alguna práctica de agricultura regenerativa. El reto consiste en extender las medidas y adaptarlas a las características de cada explotación, partiendo de la fertilización hasta la alimentación del ganado y la gestión de los cultivos.

El bienestar animal constituye otro de los frentes de actuación, ya que las altas temperaturas pueden reducir la producción de leche, por lo que adaptar las instalaciones ayuda a evitar pérdidas en los periodos de calor.

En Doroña, los ventiladores y los sistemas de control de humedad contribuyen a mantener condiciones más confortables. También hay cepillos rotativos que las vacas pueden utilizar libremente.

"Cuidar el bienestar de nuestras vacas, reducir el estrés en la medida de lo posible y hacerlas sentir cómodas es una manera de crear una ganadería sostenible", afirmó Ramos. A lo que Varela añadió que mejorar el confort de los animales repercute directamente en el trabajo cotidiano de quienes los atienden.

La adaptación también requiere prestar atención a las características del rebaño. Durante la visita, los responsables de la explotación explicaron que sus vacas tienen nombre y cuentan con registros de su genealogía. Entre ellas destaca una frisona que alcanzó los 19 años, una longevidad poco habitual para esta raza lechera.

La charca

La biodiversidad completa el programa con actuaciones que convierten los espacios menos productivos de las granjas en hábitats para la fauna. María Gómez, de SEO/BirdLife, defendió que una explotación ganadera es también un espacio donde pueden alimentarse, refugiarse y reproducirse numerosas especies.

En Doroña, la charca creada hace aproximadamente año y medio ya ha permitido detectar tritones palmeados y caballitos del diablo. La presencia de estos últimos, sensibles a las condiciones del agua, aporta información sobre la calidad del entorno. Los márgenes sin segar, las plantaciones de especies autóctonas y las cajas nido completan las medidas.

Gómez destacó además la observación de perdices rojas (Alectoris rufa) y de un elanio común (Elanus caeruleus), una rapaz que se alimenta de roedores y cuya presencia no se detectaba en la zona desde hacía unos siete años. Las aves insectívoras y los murciélagos (Chiroptera) también pueden contribuir al control natural de plagas, reduciendo la necesidad de recurrir a productos químicos.

La biodiversidad se abre paso entre las vacas con charcas, flores y refugios para la fauna. Cedida

Esta línea de trabajo tiene continuidad en Extremadura, donde Nestlé ha instalado 30 refugios para murciélagos junto a cultivos de tomate diseñados en su fábrica de Miajadas. Las cajas albergan ya más de 170 ejemplares y se analizan 600 muestras de excrementos para identificar mediante ADN los insectos de los que se alimentan.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, respaldó durante el encuentro la modernización del sector primario y reclamó que la apuesta por la calidad tenga continuidad en apoyos concretos. Anunció la intención del Gobierno gallego de aportar 3,6 millones de euros para ayudar a afrontar los costes del sector, en un escenario de dificultades económicas y necesidad de relevo generacional.

En Doroña, las mejoras se traducen en cambios medibles en las instalaciones, las tierras y los hábitats de la explotación. La continuidad del programa dependerá de que estas prácticas sigan siendo viables para los ganaderos y puedan extenderse a más granjas.