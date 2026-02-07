Barritas energéticas, batería portátil y "máxima precaución": las claves para sobrevivir a la 'madre' de las tormentas

El Pozo de los Humos tras el paso de la borrasca 'Leonardo' por Salamanca. J.M. García EFE

"No deberíamos esperar a que haya una inundación, una nevada o un apagón para estar preparados". Para Íñigo Ávila, director de Emergencias de Cruz Roja España, la preparación es, precisamente, la clave para afrontar una situación crítica e inesperada.

Porque, recuerda a ENCLAVE ODS, "cuando la tormenta ya está aquí, no podemos perder el tiempo en pensar cómo actuar". Y es que "las emergencias no son momentos para tomar decisiones", matiza.

Su propuesta es, por tanto, clara: "Todos deberíamos diseñar un pequeño plan y tener un pequeño kit en casa y en el maletero del coche, estar atentos a la información de los canales oficiales [como las fuerzas de seguridad del Estado] y modificar nuestros hábitos durante los días de emergencia".

Ni Ávila ni Cruz Roja son los primeros en hablar de esto: en marzo de 2025, la Comisión Europea presentaba un kit de supervivencia ciudadana de 72 horas que sirva en el caso de que estalle un conflicto bélico o se produzca cualquier tipo de emergencia.

Ávila matiza que se trata de "tener lo necesario y básico" para poder estar seguro hasta que los servicios de emergencias lleguen a nuestra ubicación, "que dependiendo de la situación puede no ser fácilmente accesible".

Para él, disponer de un "margen de seguridad" es vital, porque "no se puede dejar al azar" la supervivencia en casos extremos. De ahí que insista sobremanera en que se deben "seguir las instrucciones que se facilitan desde la Administración".

Pone sobre la mesa, además, las evacuaciones de los últimos días para evitar daños mayores tras la concatenación de borrascas de las últimas semanas.

Kit de emergencia Estos son los artículos que no pueden fallar, bajo ningún concepto, en esa mochila para desastres que, desde Cruz Roja, aconsejan tener en todos los hogares y en el maletero del coche: Agua y alimentos no perecederos (latas, barritas energéticas o frutos secos) para tres días.

Linterna con batería o pilas de repuesto.

Radio portátil de pilas o de carga manual.

Silbato para pedir ayuda.

Batería portátil para el móvil.

Medicamentos esenciales y recetas médicas.

Apósitos, guantes y tijeras.

Copias de identificación, pólizas de seguros y registros médicos.

Lista de contactos de emergencia (con sus respectivos números) en papel.

Dinero en efectivo en billetes pequeños y monedas.

Productos de higiene femenina.

Papel higiénico, toallitas y desinfectante de manos.

Mascarillas y bolsas de basura.

Una manta y algo de ropa extra, especialmente térmica.

Navaja multiusos, cinta adhesiva y cuerda.

Encendedor o cerillas impermeables.

Desde la entidad, además, aconsejan contar con artículos especiales en nuestro equipo de suministros para situaciones de emergencia. En el caso de que haya un bebé, contar con pañales, fórmula y biberones. Para mascotas, incluir comida, agua y correa o transportín.

Las personas con necesidades especiales, además, deberían contar con un equipo médico adicional para este tipo de situaciones.

¿Qué hago?

Si no ha sido previsor y no tiene un kit de emergencia a mano, Ávila hace dos recomendaciones. "Siga las instrucciones de la Guardia Civil, la Policía y su ayuntamiento", insiste. Y, sobre todo, "máxima precaución".

El experto lamenta que haya gente que no vea el riesgo extremo que existe cuando se acerca a un cauce de un río, un barranco, un arroyo o incluso una playa durante tormentas intensas y fuertes rachas de viento. "La fotografía es espectacular, pero también es muy peligrosa".