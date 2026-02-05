Los microplásticos invaden el suelo: ya se encuentran presentes con más frecuencia en tierra que en el mar

Imagen de archivo de un bosque lleno de plásticos. iStock

¿Y si el océano no fuese la principal fuente de microplásticos? Una investigación realizada por el Departamento de Meteorología y Geofísica de la Universidad de Viena, publicada en la revista Nature, asegura que la contaminación microplástica terrestre es más de 20 veces superior a la oceánica.

Es decir, según este estudio, el suelo es el principal foco de contaminación por estos materiales.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación, liderado por Ioanna Evangelou, Silvia Bucci y Andreas Stohl, recopiló 2.782 mediciones individuales de microplásticos en la atmósfera distribuidas globalmente.

Así, descubrieron que los modelos existentes hasta el momento sobreestimaban el número de partículas microplásticas en la atmósfera y su origen.

Con esta investigación, las científicas vienesas han conseguido reajustar las estimaciones de contaminación por plástico tanto en tierra firme como en el océano.

Qué son los microplásticos Se trata, como explica el propio estudio, de fragmentos de plástico menores de 5 milímetros que provienen de fuentes primarias como el desgaste de neumáticos y fibras textiles, así como de los propios suelos y océanos ya contaminados. Estas partículas son transportadas por la atmósfera hasta los lugares más remotos del planeta, donde pueden ser inhaladas por humanos y animales, lo que representa un riesgo extra para la salud.

Más contaminación en tierra

Si bien las emisiones terrestres de microplástico son mayores, Ioanna Evangelou, primera autora del estudio, matiza: "La masa emitida es en realidad mayor sobre el océano que sobre la tierra, lo cual se debe al mayor tamaño promedio de las partículas oceánicas".

Según los datos de la investigación, las emisiones terrestres totales ascienden a 0,0005 teragramos anuales, mientras que las oceánicas alcanzan los 0,004 teragramos al año.

El análisis también revela que las estimaciones de emisiones anteriores habían sobrevalorado drásticamente la contaminación atmosférica por microplásticos, entre 100 y 10.000 veces más de lo que realmente existe.

Imagen de unas manos sosteniendo microplásticos en la recogida de residuos de una playa. doble-d Istock

Esta discrepancia representa una "clara indicación de que las estimaciones utilizadas hasta la fecha son demasiado altas, especialmente para las emisiones terrestres", según concluye el estudio.

Desafío científico

Los resultados de esta investigación contradicen estudios previos que identificaban al océano como la principal fuente de microplásticos a la atmósfera.

El artículo publicado por los científicos vieneses sugiere que las emisiones oceánicas son insignificantes en comparación con las fuentes terrestres, y que el océano actúa efectivamente como un sumidero de plástico originado en tierra.

Asimismo, identifica las principales fuentes de contaminación terrestre por microplásticos: desgaste de neumáticos, fibras textiles y la resuspensión de suelos contaminados —es decir, el proceso por el cual las partículas que polucionan la tierra pasan a la atmósfera—.

Según los autores, entender de dónde vienen los plásticos resulta crucial para desarrollar estrategias efectivas de mitigación de la contaminación por microplásticos, que representa un desafío ambiental y de salud pública a nivel mundial.