EEUU, Rusia y China son hoy menos libres que hace 20 años: así pisotea los DDHH la "recesión democrática" mundial

Los avances totalitarios producidos a nivel global en 2025 amenazan el orden mundial y las reglas del juego basadas en los derechos humanos.

Los principales culpables tienen nombre y apellidos: Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin. Así de contundente se muestra el último informe sobre el estado de los DDHH en el mundo de Human Rights Watch (HRW), encargada de su monitorización.

Tal y como escribe su director ejecutivo, Philippe Bolopion, en el análisis de la oenegé, los líderes de los tres países más poderosos (Estados Unidos, China y Rusia) están intentando que "el orden mundial colapse" y "llevarse con él todo el frágil sistema de protección de derechos humanos".

Para Bolopion, la única solución para salir de tal atolladero pasa por que los Gobiernos "que aún valoran los DDHH", los movimientos ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones internacionales se unan en una "alianza estratégica" para hacer retroceder la avanzadilla reaccionaria.

Human Rights Watch denuncia que "2025 ha sido un punto de inflexión" humanitario y apunta a varios sucesos que lo ejemplifican: el genocidio en Gaza cometido por Israel, la "infame" cárcel de El Salvador para migrantes, retrocesos democráticos en Turquía o Hungría y, cómo no, las decisiones de la Administración Trump.

Respecto al presidente estadounidense, Bolopion escribe que "en solo 12 meses, ha llevado a cabo un amplio ataque contra los pilares fundamentales de la democracia estadounidense y del orden mundial basado en normas, que el país, a pesar de sus inconsistencias, fue —junto con otros Estados— fundamental en ayudar a establecer".

Migrantes hacinados en la cárcel salvadoreña de Cecot. José Cabezas Reuters

Y es que en sólo un año, el segundo mandato de Trump ha "socavado la confianza en la santidad de las elecciones, reducido la rendición de cuentas del gobierno, desmantelado la asistencia alimentaria y los subsidios de salud, atacado la independencia judicial, revertido los derechos de las mujeres" y un largo etcétera que llega hasta la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Todo, matiza, para evitar que se repita el supuesto "borrado de la civilización" ocurrido en Europa como excusa para aplaudir el racismo y la supremacía blanca.

Efecto cascada

La política interna y externa de Donald Trump estaría, según Human Rights Watch, legitimizando el menosprecio del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y los derechos humanos de otros gobiernos.

El informe señala a Rusia y China, junto al propio Estados Unidos, como países que "hoy son menos libres que hace 20 años". También apunta a las pérdidas de libertades en India, Turquía, Filipinas, El Salvador o Hungría en 2025.

Sin embargo, el director de HRW reconoce que "esta espiral precede a la reelección de Trump". Y es que, como apunta el análisis de la oenegé, la "ola democrática" que empezó hace cinco décadas se ha transformado en una "recesión democrática".

Los niveles de democracia hoy son similares a los de 1985 según varios estudios. Y el 72% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos.

El caso español

Según HRW, lamenta que para España la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo siga siendo complicada, pues "los enclaves españoles en el norte de África no les ofrecen la protección adecuada".

Y matiza que, a pesar de "las mejoras de los programas de asistencia social", el racismo, la xenofobia y el contenido de odio digital "contribuyen a la violencia contra los migrantes".

La oenegé denuncia, además, "abusos" contra menores migrantes no acompañados que llegan a las costas canarias, "dificultad para acceder a la educación y una dejadez del sistema una vez cumplen 18".

Asimismo, critica el apoyo de las fuerzas de seguridad españolas a sus homólogos en Marruecos y Mauritania para controlar las fronteras.

De España, HRW también muestra preocupación por las trabas al derecho al aborto en algunas comunidades autónomas, los niveles de pobreza y exclusión social y la pobreza energética en lugares como Cañada Real, en Madrid.