Se descubre una especie de sapo calabaza en miniatura en las montañas del sur de Brasil

Mide poco más de un centímetro, vive oculto entre la hojarasca de bosques de montaña y, hasta hace muy poco, había pasado completamente desapercibido para la ciencia.

El descubrimiento de Brachycephalus lulai, una nueva especie de sapo miniatura identificada en la Serra do Quiriri, en el noreste del estado brasileño de Santa Catarina, confirma que incluso en regiones ya estudiadas siguen existiendo formas de vida desconocidas.

El hallazgo refuerza, además, la idea de que las montañas del sur de Brasil funcionan como auténticos refugios de biodiversidad, con especies altamente especializadas y distribuciones extremadamente restringidas.

El nuevo sapo pertenece al género Brachycephalus, un grupo de anfibios caracterizado por su tamaño diminuto, su actividad diurna y su asociación casi exclusiva a la hojarasca de la Mata Atlántica.

Sapo calabaza

En el caso de B. lulai, un estudio recientemente publicado ofrece una descripción morfológica detallada que sustenta su reconocimiento como especie independiente dentro del grupo B. pernix. Los individuos analizados presentan una longitud hocico-cloaca de entre 12 y 14 milímetros y una coloración dorsal dorado-parda salpicada de pequeñas manchas oscuras.

A ello se suma una combinación específica de rasgos, como almohadillas digitales poco desarrolladas y características osteológicas particulares, observadas mediante tomografía computarizada, que la distinguen de especies cercanas como B. pernix y B. quiririensis.

El trabajo no se limita a describir la nueva especie, sino que revisa de forma crítica los caracteres diagnósticos empleados hasta ahora para diferenciar a las especies del grupo B. pernix.

Variación en la coloración de paratipos de Brachycephalus lulai sp. nov. Las columnas uno y tres muestran especímenes en vista dorsal en vida y en conserva, respectivamente.

En un género que ha visto cómo el número de especies reconocidas se multiplicaba desde el año 2000, los autores afinan qué rasgos —tamaño corporal, textura de la piel, morfología craneal o proporciones corporales— resultan realmente consistentes para una identificación fiable.

Esta revisión busca reducir ambigüedades taxonómicas en un grupo donde las diferencias entre especies pueden ser mínimas pero biológicamente significativas.

Entre los resultados más llamativos del estudio figura la documentación de infecciones parasitarias en ejemplares de B. lulai. Se identificaron cestodos del género Ophiotaenia, visibles como masas blanquecinas en regiones como la garganta y los muslos, así como áreas de edema en las extremidades.

Las imágenes incluidas muestran tanto la localización de los parásitos en el cuerpo del animal como los ejemplares extraídos. Este hallazgo es poco habitual en sapos tan miniaturizados y plantea interrogantes sobre el impacto de estos parásitos en la salud de individuos y poblaciones que ya cuentan con rangos de distribución muy limitados.

Día a día

Desde el punto de vista ecológico, B. lulai habita remanentes de bosque atlántico de alta altitud, generalmente por encima de los 1.000 metros, donde se mueve y vocaliza entre la hojarasca y la vegetación baja, sobre todo durante los periodos lluviosos.

La especie presenta actividad diurna y desarrollo directo, sin fase larvaria acuática, una estrategia común en el género que incrementa su dependencia de condiciones microambientales estables. Su distribución parece estar restringida a áreas muy concretas de la Serra do Quiriri, lo que la convierte en una especie especialmente sensible a alteraciones del entorno.

Esta distribución geográfica reducida sitúa a B. lulai en el centro del debate sobre su estado de conservación. Los autores señalan amenazas potenciales como la pérdida y fragmentación del hábitat, la presión derivada de actividades humanas y los efectos del cambio climático, que podrían desplazar o reducir los microhábitats adecuados en zonas de montaña.

En este contexto, el estudio discute su posible inclusión en categorías de amenaza según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque reconoce que se requieren más datos para una evaluación definitiva.

Como respuesta a estos riesgos, el trabajo propone medidas de conservación centradas en la protección de los bosques de alta elevación de la Serra do Quiriri. Entre ellas se incluyen la preservación de remanentes forestales, el control de actividades que degraden el medio y la puesta en marcha de programas de monitoreo a largo plazo.