Palestina, violencia de género, desahucios y la historia del pueblo gitano: la Seminci de cine más social en Valladolid

"La Seminci no es Eurovisión, es un festival que da voz a Palestina y a los disidentes con el régimen de Netanyahu". Son palabras de José Luis Cienfuegos, actual director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, que este año celebra su 70 aniversario. Para algunos, incendiarias, para otros, lógicas. Pero, en cualquier caso, coherentes con la historia del certamen.

En su caso se refiere a la película Yes, una coproducción entre Francia, Alemania, Chipre e Israel que dirige el director israelí Nadav Lapid. La historia de un compositor ficticio que recibe el encargo de componer un nuevo himno para su país que celebre la destrucción de Palestina y las dudas morales y el rechazo que le provocan. Casi nada.

El conflicto de Gaza y su difícil solución, así como el sufrimiento del pueblo palestino y también millones de israelíes, es solo uno de los charcos que pisará el programa de la Seminci 2025, que este año se celebra entre el 24 de octubre y el próximo 1 de noviembre.

Temas entre la actualidad y la defensa de los derechos humanos que hablan de desahucios —la película animada Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra—, la relación entre humanos, ciencia y naturaleza —Silent friend, de la húngara Ildikó Enyedi, o Desire Lines, del serbio Dane Komljen— o la historia del pueblo gitano —el documental Pendaripén, de Alfonso Sánchez—, entre otros muchos.

Una selección que se corresponde a la tradición de un festival que nació en 1956 para celebrar la Semana Santa. Originalmente, la Semana de Cine Religioso de Valladolid, pronto evolucionó para tener entre sus primeros premiados con la Espiga de Oro al mismísimo Ingmar Bergman de El séptimo sello (1960) y en el que irónicamente el cine español no obtuvo su primer gran premio hasta 2007 con 14 kilómetros, de Gerardo Olivares, una historia sobre inmigración y matrimonios forzosos.

Este año la denuncia de los grandes conflictos internacionales se extenderá por todas las secciones, incluida la dedicada a documentales (Tiempo de Historia) con cintas como With Hasan in Gaza, del palestino Kamal Aljafari, y Tales of the Wounded Land, del iraquí Abbas Fahdel, sobre los bombardeos israelíes en el sur de Líbano.

Documentales y denuncia

El abanico de temas tocados por la Semana del Cine de Valladolid no se quedará en la política internacional, y aborda también la violencia contra la mujer, como en Bella, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, o la identidad de género, en Este cuerpo mío, primera película como directora de la actriz ganadora del Goya Carolina Yuste junto a Afioco Gnecco.

Otro ejemplo sería Forenses, de Federico Atehortúa Arteaga, en el que el director analiza el pasado reciente de Colombia, marcado por las guerrillas de las FARC, y la búsqueda de las personas desaparecidas como algo esencial para la reconstrucción de la identidad del país

O Bulakna, de la cineasta portuguesa Leonor Noivo, que cuenta la realidad de mujeres filipinas que trabajan en Portugal para reflexionar sobre la explotación laboral y las conexiones coloniales históricas. La película "juega con saltos temporales entre pasado y presente, para dar voz a estas trabajadoras del hogar y su camino personal hacia la emancipación".

Igualmente, ocurre con la película belga Recién nacidas, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sigue a cinco madres adolescentes en un centro de acogida en Lieja. Jessica, Perla, Ariane, Julie y Naïma se enfrentan a la maternidad desde diferentes realidades: de la precariedad o la ausencia de apoyo al abandono y el maltrato en sus relaciones familiares e interpersonales.

Controversia de Valladolid

El festival también se remontará al mismo origen de la idea de los derechos humanos o el derecho internacional, hasta 1550, la llamada Controversia de Valladolid, el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, sobre si los pueblos indígenas americanos poseían alma racional y, por tanto, si su conquista y esclavización podían justificarse moralmente bajo los principios del derecho natural y la doctrina cristiana.

La Seminci ha programado con un "ambicioso" ciclo de 17 largometrajes que examinan la reinterpretación de la Conquista de América desde ambos márgenes del Atlántico, con películas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Venezuela, rodadas entre 1930 y el siglo XXI.

Desde visiones tan clásicas como críticas, del tipo de El Dorado, de Carlos Saura, que recreó la expedición de Lope de Aguirre por el Amazonas como un relato onírico sobre la locura del poder y la ambición desmedida, hasta otras más modernas como Al Oriente (2021), del ecuatoriano José María Avilés otorga el protagonismo a un trabajador de la construcción de una carretera que cruzará la cordillera de Llanganates, donde se dice que está escondido un tesoro inca.