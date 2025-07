"Fiestas en barcos" y "motos de agua a toda velocidad" en el Mar Menor: la amenaza "sin control" que denuncian los ecologistas

La masificación náutica del Mar Menor, que ha venido de la mano de la llegada del buen tiempo, trae de cabeza a los vecinos y a los colectivos ecologistas. "Independientemente del caos de motos de agua entrando y saliendo de un puerto donde existe una rampa ilegal, preocupa especialmente el maltrato que está recibiendo la Isla del Ciervo".

La que habla es Isabel Martínez, coordinadora de la plataforma SOS Mar Menor, que además reside a un tiro de piedra de las playas que miran a la Isla del Ciervo. Y es que esta activista se pone en contacto con ENCLAVE ODS porque, lamenta, "este último fin de semana ha sido tremendo".

"La gente fondea en la misma orilla, hacen fiestas en los barcos con la música a todo volumen. Las motos de agua también le dan vueltas a los barcos a toda velocidad, haciendo caballitos y trompos. Algunas embarcaciones se quedan ahí a dormir. Pero este domingo hasta hicieron botellón en la misma isla".

Varios vídeos de las embarcaciones que fondean junto a la Isla del Ciervo y la basura resultante de las fiestas en la arena del Mar Menor.

La Isla del Ciervo es un pequeño espacio natural insular ubicado en la laguna salada, a apenas unos 100 metros en línea recta de la tierra firme de La Manga. Se encuentra completamente despoblada y libre de edificaciones, y está protegida con la categoría de parque natural y de Zona de Especial Protección para las Aves.

Por esta razón, la coordinadora de SOS Mar Menor muestra su gran preocupación ante la presencia de embarcaciones que "perjudican a la salud de la laguna", ya que "no cumplen con la legislación".

"En aguas con profundidades inferiores a cuatro metros, como algunas zonas del entorno de la Isla del Ciervo, no se puede navegar a más de cinco nudos; y muchas embarcaciones realizan fondeos ilegales. Esto ocurre todo el año, pero se multiplica en verano".

La principal petición que realiza Martínez es que "las administraciones implementen las mismas medidas y controles de seguridad que dijeron que iban a instalar en Isla Grosa –otro espacio protegido, pero que se encuentra al otro lado de La Manga, en el mar Mediterráneo–".

Varios vehículos acceden a la zona que SOS Mar Menor denuncia como "rampa náutica ilegal", cerca de la Isla del Ciervo, en la laguna salada. Cedida

En una línea similar se expresa el portavoz de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pedro Belmonte, que pide "que se constituya un equipo interadministrativo que sea capaz de superar las limitaciones que surgen en el cruce de competencias que se da en este caso", ya que la zona está bajo un abanico legislativo que abarca áreas locales, regionales y nacionales, lo que ralentiza la toma de medidas de protección.

Belmonte asegura que "faltan medios y contundencia para poder garantizar la seguridad náutica en el Mar Menor, que es muy grande; y también campañas de concienciación para recordar a los usuarios las normas especiales que se dan en la laguna debido a sus condiciones".

"Pedimos una mayor vigilancia y que se sancione cuando se produzcan infracciones, porque esta situación va en contra de la propia convivencia, del Mar Menor e incluso de la legislación".

El portavoz de Ecologistas en Acción habla sin tapujos de un "descontrol náutico", y de que "no puede ser que cada fin de semana se asista a fiestas en el agua que no solo incumplen la normativa ambiental, sino que además, ocurre que una persona que lleva una embarcación no puede ir bebida, igual que con un coche".

"Además, a veces se permite el uso de embarcaciones para personas sin titulación. Un vehículo de este tipo que va a gran velocidad y está controlado por usuarios que no tienen conocimientos de navegación es un peligro tanto para otras embarcaciones como para la propia persona que lo maneja", explica en referencia a las motos de agua.

Y es que estos vehículos, pese a la limitación de velocidad a cinco nudos -9,26 kilómetros por hora- en determinadas zonas, pueden alcanzar fácilmente entre 60 y 100 kilómetros por hora, e incluso superarlos.

Sanciones administrativas

Por otro lado, ENCLAVE ODS se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, que confirma que los Agentes Medioambientales "intensificaron durante 2024 y 2025 las labores de vigilancia marítima en esta zona".

"Fruto de estas inspecciones, se levantaron 34 actas de fondeos en 2024; y en 2025, 3, porque empieza ahora la temporada", explica una fuente de la consejería.

Sobre las motos de agua, detalla que "la regulación de la navegación y velocidad en el medio marino es competencia exclusiva del Ministerio, lo que hace efectivo en este caso a través de Capitanía Marítima, que es la responsable de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las velocidades establecidas para el Mar Menor".

En este sentido, se remite al Real Decreto 118/2024, en cuyo artículo 6 se establece que "en las zonas con profundidades inferiores a 4 metros, no se superarán los 5 nudos; en los pasillos de salida de los buques y las embarcaciones, en las zonas de fondeo y en los puertos, no se superarán los 3 nudos; y en el resto no se superarán los 20 nudos, salvo en los polígonos de velocidad autorizados".

Respecto a las limitaciones al fondeo, el citado Real Decreto establece que solo se permite "en los polígonos debidamente autorizados".

"El fondeo tradicional de buques y embarcaciones que habitualmente se produce en temporada estival, y que se efectúa en zonas próximas a la costa del entorno del Mar Menor, queda limitado a un máximo de 24 horas".

Además, la Isla del Ciervo está catalogada como 'Zona de Conservación Prioritaria': un régimen que se extiende "en los 300 metros alrededor de la isla". "Las visitas a estas zonas estarán sujetas a la correspondiente autorización de la Consejería".

Un gráfico con las categorías de las zonas que establece el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor. CARM

"A tal efecto, los interesados deberán contar con el permiso de acceso y definir en su solicitud previsiones de calendario, horarios y duración de la visita, número de usuarios estimado, así como las medidas de control de visitantes en la isla".

De manera que en estos lugares, donde se engloba la Isla del Ciervo, solo se permite el fondeo "mediante la preceptiva autorización o título habilitante, de tal manera que se minimicen los efectos ocasionados por las anclas y sus cadenas sobre el fondo marino", según indica la Consejería, amparándose en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor (PGI).

"El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes de los espacios naturales protegidos y los espacios Red Natura 2000, se considera infracción administrativa grave o leve, dependiendo del daño".