La disruptiva herramienta de medición que pone a Madrid en la vanguardia mundial de la sostenibilidad

Tras dar su pistoletazo de salida en 2021, Madrid Nuevo Norte (MNN) es el gran proyecto que transformará la capital española en el siglo XXI. De hecho, ya se ha convertido en el proyecto más relevante de regeneración urbana en Europa. Las cifras son mastodónticas: movilizará más de 25.000 millones de euros a lo largo de los próximos 25 años; generará más de 5.800 millones en ingresos fiscales para las arcas públicas; y creará casi 350.000 empleos.

Pero no sólo eso, sino que también será uno de los proyectos más ambiciosos del mundo en cuanto a sostenibilidad. Su apuesta firme por la movilidad sostenible, es decir, por el peatón, la bicicleta o el transporte público, o por las zonas verdes son algunas de las propuestas que ponen a MNN a la vanguardia mundial.

“Desde que se empezó a redactar, la sostenibilidad siempre ha estado en el corazón del proyecto y obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido una referencia”, cuenta a ENCLAVE ODS Javier Dorao, responsable de Innovación de Crea Madrid Nuevo Norte, principal promotora del futuro barrio de la capital.

Sin embargo, cuenta, faltaba algo. El proyecto no estaba completo. Hasta aquel momento, se había alineado con los ODS mediante una aproximación sectorial, pero no existía ningún marco común que pudiera analizar su impacto global. “Existían muchas estrategias, pero no sabíamos cuál era nuestra contribución real”, indica Dorao.

Encontraron la solución en la administración pública. Justo en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid estaba iniciando una colaboración con las Naciones Unidas para la redacción de un informe voluntario local para poder medir la contribución en los ODS de la ciudad.

Hasta entonces, muchas ciudades habían elaborado sus propios informes, pero la ONU no había establecido un marco común de medición. Así se creó la metodología Global Urban Monitoring Framework, una herramienta desarrollada por ONU-Habitat (el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) que establece una serie de indicadores por los cuales los diferentes agentes de las ciudades pueden evaluar de una forma estandarizada su propio impacto.

Aprovechando ese impulso, MNN decidió sumarse a la iniciativa y esto le ha permitido medir su impacto de una forma científica. “Es la primera vez que se evalúa el impacto de un nuevo barrio o un proyecto urbanístico”, remarca Dorao. “Queríamos ir más allá”.

Y mediante este marco, MNN ha conseguido ratificar que su proyecto urbanístico impacta favorablemente sobre 51 de las 169 metas de los ODS, “incidiendo en todos y cada uno de los 17 ODS en, al menos, una meta”. Tal y como explica el responsable de Innovación, esta herramienta es una forma de auditar los objetivos sostenibles.

El impacto en la población

Ahora bien, al hablar de términos como herramientas o metodología, parece que hablamos de términos extremadamente técnicos. Pero, ¿cómo impactan realmente estas medidas en la población? La principal es el empleo directo que genera el proyecto. Según la promotora, para 2030, el trabajo generado podría reducir en 1,7% la tasa de desempleo de la ciudad.

Asimismo, el proyecto prevé construir Parque Central, un 'pulmón' verde que contará con más de 400.000 metros cuadrados de extensión. Esto impactará directamente en el Objetivo 3 sobre la Salud y Bienestar gracias a la creación de rutas cardiosaludables y zonas deportivas que mejoran la salud mental y el bienestar de los vecinos.

El diseño amigable para el peatón y un transporte público que utilice energías limpias también impacta directamente en la salud de los ciudadanos.

Gestionar un elemento tan fundamental para los seres humanos como el agua es otro de los grandes objetivos del proyecto. Según las predicciones, MNN llegará a la reducción del 50% del uso de agua si se implementan todas las acciones contempladas en la estrategia propuesta. Un 20% más que la media nacional (del 10%).

Para Dorao, Madrid Nuevo Norte será un modelo para el resto de proyectos urbanístico: “Contribuye a más del 10% del objetivo completo que tiene el Ayuntamiento de Madrid para 2030 y sólo ocupamos el 0,6% de la superficie de la ciudad”, concluye.

