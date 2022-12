¿Te hace invisible navegar en modo incógnito?

Más de la mitad de los 8.000 millones de personas que viven hoy en día en el planeta utilizan internet a diario. En 2021, la red tuvo 4.660 millones de usuarios, según recoge el informe Digital 2021: Global Overview Report.

Ese mismo estudio asegura que, en todo el mundo, la gente se pasa una media de siete horas diarias conectada a internet. Esto implica un constante flujo de datos e información que acaban almacenados en la nube, en el ciberespacio y en los centros de datos.

Pero los europeos, como explica la experta en Comunicación de la Investigación y Medios, Leyre Artiz, en un artículo publicado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), son un tanto cautelosos con la información que proporcionan en la red. Según datos de Eurostat, 1 de cada 4 residentes de la UE evitó compartir información personal en las redes sociales, por ejemplo, en 2019. Detrás de esta decisión está la seguridad.

Y precisamente ese motivo es el que lleva a que se use de manera habitual el modo incógnito del navegador. Aunque, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, como asegura Artiz en su texto, esta alternativa "no garantiza la invisibilidad total en internet".

¿Qué es el modo incógnito?

Según el manual de ayuda de Google Chrome, el modo incógnito sirve para "ocultar tu actividad de navegación a los demás usuarios de tu dispositivo". Su funcionamiento es sencillo: al abrir una pestaña en modo incógnito no se guardarán en el ordenador, teléfono o tablet ni el historial de navegación, ni las cookies, ni los datos del sitio web, ni la información que se introduzca en los diferentes formularios que se vayan rellenando.

Esto, según explican desde Google Chrome, significa que "tu actividad no aparecerá en el historial de navegación de Chrome, por lo que, si otras personas utilizan tu dispositivo, no verán tu actividad". Eso sí, aseguran que "es posible que tu centro educativo, tu proveedor de servicios de Internet o algún software de control parental pueda ver tu actividad".

¿Qué hace el modo incógnito? Los datos de tu actividad no se guardan. El navegador descarta las cookies al cerrar las pestañas. El navegador no envía información a los sitios web.

¿Qué no hace el modo incógnito? No evita que le indiques a un sitio web quién eres, especialmente si inicias sesión. No evita que las páginas web que visitas, tu centro educativo, tu empresa o tu proveedor de internet vea tu actividad y ubicación. No evita que las páginas web muestren publicidad basada en tu actividad.

Sus principales inconvenientes

El mayor problema de navegar de incógnito del que debemos ser conscientes, según Helena Rifà, investigadora del grupo K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) del Internet Interdiscilinary Institute (IN3) de la UOC, es que no protege a los usuarios de los ataques informáticos, ya sean programas maliciosos o malware, o el phishing.

Para evitarlo, "es recomendable contar con un buen antivirus en nuestro ordenador o teléfono móvil", cuenta Rifà a la Universitat Oberta de Catalunya.

Además, explica la investigadora, la navegación en modo incógnito no oculta la dirección IP de los dispositivos. Por ello, el resto de personas conectadas a esa red pueden ver la actividad online.

Así que ese modo incógnito que muchos creen que les hace invisibles, en realidad no protege a los usuarios de las miradas indiscretas de los administradores de la red. Por eso, Rifà recomienda que si lo que queremos es "preservar completamente la seguridad y privacidad en internet", lo mejor es buscar alternativas, como el Tor o las VPN.

