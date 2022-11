Fundación L'Oréal forma a personas refugiadas en España para que vuelvan al mercado laboral

En el marco del proyecto 'Embellece tu futuro', que busca mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, L'Oréal ha puesto en marcha una edición focalizada en las personas refugiadas de habla no hispana que han llegado a España huyendo de la guerra.

Quince personas refugiadas han sido formadas de manera teórica y práctica en esta edición pionera, durante tres meses. La parte práctica se realizará en tiendas propias de L'Oréal, clientes y peluquerías.

A lo largo de estos tres meses, doce voluntarios de las compañías han estado impartiendo clases sobre psicología, belleza, competencias, transversales y comerciales y contenido multimedia. Además, los colaboradores que han acompañado el programa son CEAR, Cruz Roja, Cesal, Emergency Home y AEF, además de la Fundación Tomillo y Cegos.

Este programa piloto no solo busca el desarrollo profesional de los participantes, sino que ha ido más allá, definiendo direcciones complementarias para apoyar a los participantes. ¿Cómo? En el corto plazo, con un enfoque humanitario al proveerles de herramientas de vida esenciales y cubriendo el plano mental con psicólogos.

A largo plazo, el programa pretende acompañarles para establecer sus propias metas y construir una red para su vida social en el nuevo país, trabajando en conseguir una mayor autoconfianza para así asimilar su nueva vida en España gracias a la perspectiva de un nuevo trabajo.

El proyecto forma parte de la iniciativa 'Embellece tu futuro' y en entre las cuatro ediciones desarrolladas en 2022, esta última ha sido la pionera en ampliar el perfil de alumnos, incluyendo a los refugiados internacionales que llegan a España.

Esta edición, en la que la iniciativa de empleabilidad se enfoca a este colectivo de habla no hispana, tiene el objetivo de ayudar a un segmento que no deja de crecer y que, debido a la barrera del idioma, tiene aún más dificultades para integrarse y encontrar un empleo.

Se trata de perfiles cualificados, y en ocasiones, con formación universitaria con una media de 37 años, que llega a España huyendo de la guerra o por la situación que se vive en sus países de origen.

Asesores en cuidado y belleza

'Embellece tu futuro' es un programa de impacto social desarrollado por la Fundación L'Oréal y que en España cuenta con la colaboración de la Fundación Tomillo.

Este está orientado a la formación y empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, con escasos recursos o que han abandonado los estudios para conseguir su inserción laboral como asesores profesionales en el sector de la belleza.

Desde el lanzamiento de la iniciativa por primera vez en 2016, L'Oréal ha formado en 26 ediciones (cuatro de ellas en 2022) a más de 500 alumnos, con una tasa de empleabilidad del 80%.

'Embellece tu futuro' se enmarca dentro del compromiso de sostenibilidad 'L'Oréal for the Future' con el que la compañía se ha comprometido, hasta 2030, a ayudar a cien mil personas de comunidades desfavorecidas a acceder al mercado laboral en todo el mundo.

El programa de sostenibilidad marca los objetivos medioambientales y sociales del Grupo L'Oréal a 2030.

Los participantes del programa 'Embellece tu futuro' son seleccionados por la Fundación Tomillo quien, gracias a su conocimiento de la población destinataria al centrar su actividad en las escuelas de última oportunidad, conecta a los perfiles que más lo necesitan con el programa.

Las personas que participan se forman como asesores profesionales en cuidado y belleza y, tras finalizar el programa, los beneficiados pueden ejercer diversos puestos relacionados con el asesoramiento y comercialización de productos y servicios cosméticos en cualquier circuito de distribución y puntos de venta del sector.

Un programa que se adapta a las necesidades sociales

El programa ofrece un certificado mixto de 400 horas de formación, de las que 90 son para prácticas laborales en el punto de venta. De hecho, el proyecto establece que estas se realicen en tiendas propias del Grupo L'Oréal (NYX Professional MakeUp, Kiehl's) y en empresas del sector de la belleza que son clientes de L'Oréal.

Los formadores, tanto de la parte teórica como de la práctica, son empleados voluntarios de la compañía. Estos han aportado, a lo largo de las ediciones, sus conocimientos y experiencia en el sector de la belleza y han acompañado a los alumnos en su proceso de incorporación laboral.

La iniciativa cuenta, además, con la colaboración de expertos en formación como Cegos, quienes trabajan especialmente las competencias comerciales.

Por otra parte, el programa se actualiza en función de dónde hay más oportunidades teniendo en cuenta el contexto.

Por ejemplo, en 2020, con motivo de la pandemia, se capacitó a los alumnos en contenidos digitales para promover perfiles como 'E-Beauty Advisors'. Con el auge del e-commerce se lanzó la edición 'Last Mile Delivery Program' para formar a personas en riesgo de vulnerabilidad como repartidores de última milla a través de medios de transporte sostenible.

La última y más reciente edición, la 'edición refugiados', ha tenido lugar con motivo del aumento de conflictos bélicos en 2022.

Expansión a otras regiones

El área de acción de la iniciativa se encuentra en España, especialmente en Madrid, aunque cuenta con alumnos de distintos países y nacionalidades.

Junto a la Fundación Exit, L'Oréal pudo expandir el programa en 2019 fuera de la Comunidad de Madrid y trasladarlo a Barcelona.

Paralelamente, y continuando en esta línea de inclusión, la fábrica internacional de Productos Capilares de L'Oréal en Burgos, que desde hace 35 años trabaja con centros especiales de empleo, desarrolla desde hace un lustro la 'Escuela de Excelencia Industrial', su programa de empleabilidad para personas vulnerables como operarios de fábrica o carretilleros. En sus cuatro ediciones ha formado a más de 70 personas, con una tasa de empleabilidad del 80%.

