'Bros: más que amigos' y otros 8 títulos que rompen los estereotipos de las películas románticas

Esta noche llega a los cines españoles Bros: más que amigos, una comedia romántica protagonizada por Billy Eichner, el primer hombre abiertamente gay que coescribe y protagoniza su propia película para un gran estudio cinematográfico.

Con este filme, la Universal apuesta por un reparto principal totalmente integrado por estrellas LGBTQ+, como Luke Macfarlane (Killjoys), Ts Madison (The Ts Madison Experience), Monica Raymund (Chicago Fire), Guillermo Díaz (Scandal), Guy Branum (The Other Two) o Amanda Bearse (Matrimonio con hijos).

Para ir abriendo boca, el estudio comparte con los lectores de ENCLAVE ODS una escena en exclusiva:

'Bros: más que amigos', clip exclusivo

Pero las historias de amor LGTBIQ+ siempre han estado presentes en la gran pantalla. Hacemos un repaso de algunas de las películas de las últimas décadas que han dejado huella en la manera en que la audiencia vive y entiende el amor.

1. 'Elisa y Marcela' (Isabel Coixet, 2019)

La primera en esta lista no podría ser otra que la obra protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández. El filme de Coixet está ambientado en la España de finales del siglo XIX, concretamente en 1885.

Basada en hechos reales, cuenta la historia del amor –secreto y prohibido– de dos amigas, cuya relación da un paso al frente, contraviniendo las normas y estereotipos de la época.

La historia de Elisa y Marcela es, en la vida real, la de dos maestras gallegas que se convierten en el primer matrimonio homosexual de la historia de nuestro país. Para lograrlo, Elisa vivió parte de su vida haciéndose pasar por hombre.

2. 'Con amor, Simon' (Greg Berlanti, 2018)

A medio camino entre la comedia romántica y el drama juvenil, la cinta de Berlanti da vida a Simon, un adolescente que esconde su homosexualidad. Cuando la filtración de unos correos electrónicos le fuerza a salir del armario, su sexualidad se enfrenta a todos los conflictos de cualquier joven de 16 años, incluido el acoso escolar.

La película estrenada en 2018 normaliza en un género mainstream a los protagonistas LGTBIQ+ y el desafío que supone para un adolescente amar sin miedo.

3. 'Call me by your name' (Luca Guadagnino, 2017)

Esta coproducción entre Italia, Francia, Estados Unidos y Brasil dibuja la historia de Elio, un joven de 17 años que pasa un verano de principios de los 80 en una casa de campo italiana. Todo cambia cuando Oliver, el joven ayudante de su padre, llega a la casa y surge la atracción.

Esta película es, como ha dicho más de un crítico, un romance suspendido en el tiempo que celebra el primer amor.

4. 'La vida de Adèle' (Abdellatif Kechiche, 2013)

La vida de Adèle es una película francesa que cuenta la historia de una adolescente de 15 años, Adèle, que duda de su sexualidad hasta que conoce a Emma y se enamora. Esta cinta romántica gira en torno a los obstáculos y el rechazo que enfrenta la joven al descubrir quién es de verdad.

Además, esta película de Kechichea es una adaptación de la novela gráfica Blue, de Julie Maroh.

5. 'Weekend' (Andrew Haigh, 2011)

La película de Haigh cuenta la historia de una aventura de fin de semana entre Rusell y Glen, dos jóvenes que se conocen en un club gay un viernes de madrugada. Sin embargo, lo que parecía un romance pasajero empieza, poco a poco, a ganar intensidad.

Esta película británica explora algo tan básico como la conexión entre dos personas que puede (o no) acabar en una historia de amor.

6. 'Brokeback Mountain' (Ang Lee, 2006)

La famosa película de Ang Lee nos trasporta a los Estados Unidos rural de los años 60 del siglo XX. Dos cowboys, cargados de estereotipos y de fuerza emocional, se conocen por casualidad un verano, que acabará siendo inolvidable.

Brokeback Mountain, a medio camino entre el drama y el romance, se convirtió en todo un fenómeno allá en 2006. Su estreno rompió con las convenciones de las historias de vaqueros.

7. 'Happy Together' (Wong Kar-Wai, 1997)

Happy Together sigue la historia de dos hombre, Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing, que viven una apasionada relación que les lleva de Hong Kong a Argentina. Kar-Way presentaba con ella, ya a finales de los 90, un drama romántico para romper prejuicios.

8. 'Mi hermosa lavandería' (Stephen Frears, 1985)

Nominada al Oscar al Mejor Guion Original, la cinta de Frears cuenta el romance entre un joven británico de origen pakistaní (Omar) y un hooligan que se dedica a amenazar a las personas migrantes (Johnny). Su historia poco convencional escandaliza a sus familias cuando comienzan una apasionada relación tras el mostrador de una lavandería.

Sigue los temas que te interesan