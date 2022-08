Disney se equivocó, 'Hermano oso' no contó con el cambio climático

El cambio climático podría acentuar los conflictos entre osos y humanos en la cordillera Cantábrica según fuentes del medio The Conversation, que asegura que las consecuencias resultado de la mano humana están amenazando la supervivencia de la mayoria de las especies.

Miembros del Grupo de Investigación del Oso Cantábrico han evaluado el impacto potencial del calentamiento global en las principales plantas de las que se alimenta el oso pardo de la cordillera Cantábrica, y sus resultados aportan cambios en los rangos geográficos de esta especie.

La evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), asegura que "no hemos conseguido frenar el aumento de la temperatura media global de la Tierra. No solo no se ha frenado sino que actualmente la concentración de CO₂ en la la atmósfera ha seguido su crecimiento al mismo ritmo que en los años y décadas anteriores".

Si los datos son ciertos y si el calentamiento global alcanza los niveles previstos para finales de este siglo, un 20% y un 30 % de plantas y animales sufrirán alteraciones en su distribución o entrarán en riesgo de extinción.

Entre los afectados están los osos. Debido a la alteración del paisaje, resultado del cambio climático, se verán amenazados por la dieta que siguen, ya que dependen de frutos y bellotas para alimentarse.

Como consecuencia de la extensa reducción de la mayor parte de la cubierta forestal y de las arandaneras, la población de osos pardos podría disminuir drásticamente su área de distribución geográfica en el futuro por lo que podría llegar a reducise a la mitad tanto para 2050 como para 30 años después.

El oso pardo como animal en peligro de extinción puede verse afectado considerablemente, pero no solo por su alimentación, también la relación que existe entre esta especie y los humanos puede acabar con él.

Si los osos no tienen de qué alimentarse tenderán a desplazarse de las zonas montañosas hacia otras más humanizadas. Por lo que se prevé un aumento de los conflictos con las actividades humanas y con ello, un posible aumento de muertes de osos.

Que los osos se vean obligados a cambiar su dieta basada en vegetales podría suponer en ella más carne lo que aumentaría los conflictos con los ganaderos, un limitado almacenamiento de grasa antes de la hibernación y un aumento de la competencia intraespecífica con otros consumidores de bellotas como el ganado.

Aparentemente, los osos están adaptados a este paisaje humanizado, y la cercanía de infraestructuras o actividades humanas no parece desencadenar un aumento en sus comportamientos de alerta.

Por todo ello, la coexistencia entre esta especie y las personas es posible, incluso si la presencia humana es alta, siempre que los animales no sean perseguidos y se eviten las interacciones directas.

Cómo solventarlo

Está claro que el futuro que nos depara el cambio climático no se dibuja favorable ni para la tierra ni para los seres que en ella habitan tanto el ser humano como las millones de especies que existen en él.

Aún así, existen zonas dónde poder resolver el problema de los osos como en la cordillera Cantábrica que ha sido uno de los mayores logros en conservación de estas últimas décadas en España que ha tripicado el número de osos en la última década.

Siguen siendo pocas medidas para salvarlos pese a que existan otras opciones como la colonización asistida por plantas, es decir, el traslado intencional de especies vegetales a lugares climáticamente adecuados fuera de sus rangos actuales para hacer frente al clima cambiante.

Sin duda, son pocas las acciones para ayudarles y es necesario fomentar todas aquellas prácticas encaminadas a conservar y gestionar aquellas áreas favorables para ser habitadas por los osos como consecuencia de las modificaciones debidas al cambio climático.

