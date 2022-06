Así han colonizado el mundo los cuervos: son más fuertes, más inteligentes y se adaptan con facilidad

Los humanos hemos llegado a todos los rincones del planeta Tierra. Estamos en lugares tan inhóspitos como Siberia, Alaska o Groenlandia. Al igual que el ser humano, otros animales también han sido capaces de colonizar el mundo en su práctica totalidad como las lechuzas, las golondrinas o los cuervos.

A partir de esta premisa, investigadores de la Universidad de Washington en San Luis y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) se han preguntado cómo es posible que estos animales hayan podido expandirse a amplios territorios del mundo, pero, en cambio, otros han sido reducidos a unas pequeñas zonas.

Para ello, en el estudio, los investigadores han tomado como referencia a los cuervos para responder a esta pregunta. A través del estudio de numerosos ejemplares, han llegado a la conclusión de que ha sido posible gracias a tres características fundamentales: la capacidad de volar largas distancias, un cuerpo grande y la inteligencia para resolver problemas y obtener nuevos recursos de cada ambiente.

Cuervo en vuelo iStock

Daniel Sol y Joan Garcia-Porta, investigadores del CREAF que participaron en el estudio, señalan que estas tres características han coincidido de una forma acertada en los cuervos y “les ha permitido llegar a lugares remotos, sobrevivir en ambientes de todo tipo y adaptarse a ellos con éxito”.

Por qué se han expandido

Según refleja la investigación, titulada Niche expansion and adaptive divergence in the global radiation of crows and ravens y publicado en la revista Nature Communications, la razón principal ha sido una excepcional diversificación.

En tan sólo 10 millones de años, los cuervos han sido capaces de adaptar su cuerpo y su forma del pico para adaptarse a nuevos ambientes, creándose más de 40 especies, según señalan los investigadores.

Distribuciones y nicho climático de Corvus y Corvidae Nature Communications

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han realizado un análisis exhaustivo de una serie de rasgos ecológicamente relevantes: el tamaño de las alas, el volumen y forma del pico, las dimensiones del cuerpo y el tamaño del cerebro. Para ello, el equipo de investigación ha visitado numerosos museos del mundo para "medir y comparar esqueletos de muchas especies de córvidos".

"Los museos de historia natural son lugares increíbles, verdaderos archivos de la biodiversidad", cuenta Garcia-Porta, también investigador del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Y añade: "En poco espacio puedes ver y comparar multitud de especies diferentes, muchas de ellas provenientes de rincones lejanos del planeta".

Una anatomía e inteligencia especial

Los resultados del estudio han demostrado que los cuervos poseen unas alas más grandes que el resto de los córvidos y un mayor tamaño de cuerpo, lo que ha permitido que puedan desplazarse a grandes distancias y adaptarse a nuevos hogares.

Esto, según refleja la CREAF en un comunicado, permite que los cuervos se hayan expandido por el mundo y que hayan aumentado el número de especies a una gran velocidad, lo que ha producido una enorme variación de tamaños de cuerpo y de formas de pico.

La inteligencia es otro factor determinante. Según los investigadores, un animal colonizador debe ser capaz de adaptarse a un nuevo ambiente, desde zonas árticas a zonas desérticas. "Un animal inteligente es capaz de solucionar retos y sobrepasar las limitaciones que aparecen cuando cambia de ambiente", indica Sol, investigador de CREAF y también del CSIC.

Y el tamaño del cerebro es clave, "porque se ha demostrado que está relacionado con tener mayores capacidades cognitivas, y mucha flexibilidad de comportamiento, una característica bien conocida de los cuervos", señala Sol.

Bajo esta premisa, los investigadores analizaron el tamaño del cerebro de 76 especies de cuervos y otros tipos de córvidos. Los resultados confirmaron la hipótesis inicial: los cuervos tienen un tamaño de cerebro mayor que el resto de córvidos.

Representaciones conceptuales de las contribuciones de las capacidades de dispersión y la adaptabilidad en las diversificaciones (globales). Nature Communications

“El hecho de que tengan mayores tamaños de cerebro muestra que los cuervos podrían tener mayores capacidades cognitivas que el resto de córvidos, lo que les permite tener la adaptabilidad necesaria para ocupar ambientes tan diferentes como la tundra ártica y los desiertos australianos”, apunta Garcia-Porta.

Capacidad en todo el mundo

Para comprobar que efectivamente los cuervos se han expandido por la práctica totalidad del planeta, los investigadores realizaron más de tres millones de observaciones de córvidos a través de la plataforma de ciencia ciudadana eBird.

Así, los resultados demostraron que los cuervos han sido capaces de llegar a espacios donde otros córvidos no están: "Los cuervos ocupan un rango climático mucho más amplio que todos los córvidos juntos", indica la nota de prensa difundida por el CREAF.

Para Garcia-Porta, "los cuervos nos ofrecen una fantástica oportunidad para entender por qué ciertos organismos se expanden y diversifican por el planeta". Y concluye: "Nosotros somos uno de estos organismos y, por tanto, entender los procesos de expansión global en otros grupos de animales quién sabe si podrían arrojar algo de luz sobre nuestro propio viaje alrededor del planeta".

