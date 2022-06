El Orgullo en las pantallas: 12 de las películas y series con temática LGTBIQ+ más icónicas de la historia

Un simple beso lésbico en la nueva película de Pixar, Lightyear, ha desatado una polémica mundial que ha demostrado que el debate y la tolerancia frente al colectivo LGTBIQ+ no está superado. Por este motivo, los Gobiernos de Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Arabia Saudí han vetado su estreno en sus respectivos países.

Hasta hace más bien poco, la homosexualidad o la transexualidad han sido objeto de una gran controversia en los más de 100 años de historia del cine. No obstante, recientemente, el colectivo está ganando una mayor presencia —y, reconocimiento— dentro de la industria audiovisual.

Sin ir más lejos, en 2017, la película Moonlight hizo historia al convertirse en la primera película LGTBIQ+ en ganar el Oscar a la mejor película. Años antes, Ang Lee, con Brokeback Mountain, había allanado el camino ganando tres Oscar a la mejor dirección, mejor música y mejor guion adaptado.

Durante su casi centenaria historia, el colectivo LGTBIQ+ no ha estado muy representado en los premios Oscar. En la categoría masculina de interpretación principal, ningún gay —abiertamente— había recibido una nominación hasta Ian McKellen en 1998 por Dioses y Monstruos. Kevin Spacey consiguió dos Oscars en los 90, pero su sexualidad no era abierta, al igual que Marlo Brando, que no declaró su bisexualidad años después.

En la categoría femenina no ha ido mucho mejor. Jodie Foster es la única mujer homosexual que ha ganado un Oscar por un papel protagonista. Lo ganó dos veces, una en 1988 y otra en 1991.

En otros ámbitos ha ido mucho mejor, como en las categorías de actor y actriz de reparto o mejor música. Además, según señala Cromosoma Max, varias personas del colectivo han ganado la estatuilla fuera de las categorías de interpretación como Bill Condon, que ganó el mejor guion adaptado por Dioses y Monstruos; Allan Ball, mejor guion por American Beauty; y, John Schlesinger, que ganó el mejor director por Cowboy de medianoche.

Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún no es suficiente. Por ello, es muy importante apoyar que se hagan cada vez más películas con esta temática, contribuyendo con ello a normalizar a un colectivo que cada vez se sienten más cómodos con su condición, pero que aún sufren la violencia de los intolerantes.

Así, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, desde ENCLAVE ODS seleccionamos algunas de las películas y series más icónicas de la historia con temática LGTBIQ+.

1. 'Moonlight' (2016)

Esta película cosechó numerosos hitos: fue la primera película con temática LGTBIQ+ en ganar el Oscar a mejor película; la primera película en conseguir este galardón teniendo un elenco 100% afroamericano; y, Mahershala Ali se convirtió en el primer actor musulmán en conseguir el Oscar a mejor actor de reparto.

Con una estética disruptiva, la película sigue la vida de Chiron, un joven afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami, donde intenta sobrevivir y hacer frente a la drogadicción de su madre y a la violencia.

Disponible en Movistar +.

2. 'Euphoria' (2019)

Con una arriesgada puesta en escena, esta serie aborda temas completamente novedosos. Euphoria sigue la historia de Rue (interpretada por Zendaya), una adolescente de 17 años drogadicta que vuelve de rehabilitación sin haberse mantenido completamente sobria.

Entretanto, conoce a Jules (Hunter Schafer), una joven transexual por la que siente una irresistible atracción. Una historia de amistad, drogas, sexo, violencia, problemas de identidad que, como dice Pablo González Taboada de FilmAffinity, es “pura euforia”.

Disponible en HBO.

3. 'La doncella' (2016)

El cine coreano está maravillando al planeta entero. En los últimos tiempos, la serie El juego del calamar o la oscarizada Parásitos han abierto un nuevo mundo para el espectador en Occidente. El director Park Chan-wook es uno de los máximos exponentes del thriller coreano. Se hizo conocido mundialmente por la oscura Oldboy, pero con La Doncella no se queda atrás.

La película gira en torno a Sookee, una joven que ha sido contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, durante la ocupación de Corea en la década de 1930. Sookee entra a la mansión con un objetivo secreto, pero la relación especial que desarrolla con Hideko romperá con todo lo que andaba buscando. Las escenas de alta sensualidad dotan de una belleza formidable a la cinta y su final no deja indiferente a nadie. Imperdible.

Disponible en Movistar +.

4. 'Veneno' (2020)

Creada por los Javis —Javier Calvo y Javier Ambrossi—, esta miniserie de Atresmedia sigue la historia de la controvertida trans Cristina Ortiza, más conocida como la Veneno, desde su difícil infancia en Almería hasta su salto a la fama en el late night show de Pepe Navarro, Esta noche cruzamos el Missisippi, hasta su paso por la prisión.

La serie está basada en las memorias escritas por Valeria Vegas, ¡Digo! Ni puta ni santa: Las memorias de La Veneno (autoedición). Esta ficción ha sido todo un hito por dar un nuevo reconocimiento al colectivo trans dentro de la industria audiovisual.

Disponible en Atresplayer Premium.

5. 'Philadelphia' (1993)

La vida de Andy Becket (Tom Hanks) cambia totalmente cuando le diagnostican el SIDA. Su empresa, cuando se entera de su enfermedad, le despide y tiene que contratar al abogado Joseph Miller (Denzel Washington) para que le defienda en el juicio. La obra, por la que Hanks ganó su primer Oscar, invita a la reflexión sobre la estigmatización de la enfermedad y de la homosexualidad.

Disponible en Amazon Prime y Filmin.

6. 'Pose' (2018)

Ambientada en los años 80, narra la historia de la escena cultural del colectivo LGTBIQ+ afroamericano y latino en la ciudad de Nueva York. Mientras persiguen sus sueños en una sociedad que los repudia, los personajes luchan por trofeos y reconocimiento en la escena underground a través del baile y el modelaje, y se apoyan entre ellos en una red de familias de acogida llamadas casas.

Disponible en HBO y Disney +.

7. 'Brokeback Mountain' (2005)

Un auténtico fenómeno de masas cuando se estrenó a finales de 2005. La historia de la película gira en torno a dos pastores del estado de Wyoming que comienzan un idilio amoroso en 1963. Cada vez más apasionado, su amor será difícil de ocultar a sus respectivas esposas. Bajo la dirección de Ang Lee, la película consiguió tres Oscars, aunque no consiguió la preciada estatuilla dorada a la mejor película, que fue a parar a Crash.

Disponible en Netflix.

8. 'Rent' (2005)

Basado en el éxito de Broadway, Rent es un musical que aborda la historia de un grupo de jóvenes bohemios que busca tener éxito en la vida. Todo ello mientras tratan de sortear la pobreza, la enfermedad y, sobre todo, la epidemia de un virus como el SIDA. Dirigida por Chris Colombus, director de películas como Solo en casa y las dos primeras películas de Harry Potter, el musical tiene varias canciones inolvidables como Seasons of love.

Disponible en Filmin.

9. 'Call me by your name' (2017)

En el verano de 1983, en el norte de Italia, Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el tiempo holgazaneando y escuchando música en la villa de sus padres. De repente, aparece Oliver, un joven estadounidense. Pronto aparecerá una atracción entre ambos. Basada en la novela homónima de André Aciman, la cinta es una oda a los primeros amores. La obra encumbró a Timothée Chalamet, uno de los actores de moda del momento en Hollywood, con la que fue nominado al Oscar.

Disponible en Netflix, Mosvistar + y Fubo TV.

10. 'Orange is The New Black' (2013)

Piper Chapman es una rica neoyorquina que vive en Connecticut y que está a punto de casarse, pero un delito de drogas con su antigua novia que había cometido años atrás acaba por hacerle ir a la cárcel. La exitosa serie de Netflix abordó diversas cuestiones como el sistema penitenciario estadounidense, la corrupción, el abuso de poder y el lesbianismo.

Disponible en Netflix.

11. 'Black Mirror: San Junipero' (2016)

El tercer episodio de la cuarta temporada de la serie distópica Black Mirror es, sin duda, uno de los mejores capítulos de la ficción de Netflix. Ambientado en 1987, el capítulo transcurre en la ciudad californiana de San Junipero. Una mujer tímida, Yorkie, conoce a la extrovertida Kelly, con quien acaba manteniendo relaciones sexuales. Poco a poco, van desarrollando una afinidad amorosa, aunque al final no todo es lo que parecía.

Disponible en Netflix.

12. 'Happy Together' (1997)

Una pareja gay hongkonesa, Ho Po-wing y Lai Yiu-fai, decide viajar a las cataratas del Iguazú, Argentina, para ver si son capaces de arreglar su relación. Al final, deciden separarse. Pero su relación no termina ahí, sino que es una continua historia ida y venidas. Sexta cinta del realizador chino Wong Kar-wai, uno de los directores más talentosos del cine asiático.

Disponible en Movistar + y Filmin.

