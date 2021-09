7 canciones para bailar al ritmo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las bellas artes se encuentran entre nosotros para enseñarnos aquello que no puede expresarse sólo con palabras. La música consigue a través de fantásticas melodías y cuidadas letras transmitir todo tipo de mensajes. De este modo, las temáticas más complejas se abordan en versos pegadizos que, sin darte cuenta, te conciencian sobre la situación más lejana.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas también tienen cabida en diferentes canciones que abordan temas como la protección del medio ambiente, la igualdad de género o la tolerancia. Te proponemos (re)descubrir los 17 objetivos a través de diferentes canciones que representan su filosofía. Únete a la lista de Spotify de Enclave ODS para descubrirlas.

We are the World, Michael Jackson

En enero de 1985, Michel Jackson reunía a un gran número de artistas para poner voz a esta canción. Su objetivo: recaudar fondos para la fuerte hambruna por la que pasaba Etiopía en aquel momento. We are the world representa compromiso y unidad para acabar con la injusticia.

Freedom, Beyoncé

Como su propio nombre indica, Freedom habla sobre libertad, un concepto inalcanzable para muchas personas en diferentes lugares del mundo. Su letra refuerza el empoderamiento y la lucha de las mujeres.

Además, con motivo del Día Internacional de la Niña de 2017, Global Goals junto con UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates lanzaron un nuevo videoclip de la canción.

Todos somos refugiados, El Canijo de Jeréz

La actual crisis migratoria en Canarias nos hace conscientes de la situación que atraviesan los migrantes y refugiados en su trayecto en busca de una nueva vida. En colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), El Canijo de Jeréz lanza un himno de respeto y tolerancia a favor de las personas refugiadas.

Mama Tierra, Macaco

La protección del medio ambiente es lo que reclama Macaco en esta pieza musical. Sin embargo, también se puede extrapolar al discurso sobre producción y consumo responsable (ODS 12). Con frases como: "No lo vemos / va muriendo lentamente", el artista quiere concienciar sobre la importancia de una reacción inmediata para proteger la vida de la madre Tierra.

Despite Repeated Warnings, Paul McCartney

Los ODS surgen como respuesta a las necesidades sociales, ambientales, políticas y económicas a las que se enfrenta nuestro planeta. Esta canción habla sobre la implicación personal que debe impulsarnos a cuidar nuestro entorno, y pone el foco en el medio ambiente. La Tierra está enviando señales de advertencia; por ello, los versos que canta McCartney resaltan la necesidad de despertar en cada uno esa filosofía luchadora.

Welcome to the World of Plastic Beach, Snoop Dogg y Gorillaz

Dando voz al planeta, el rapero estadounidense Snoop Dogg cuenta, a través de sus versos, con tintes irónicos, la situación deplorable en la que se encuentra nuestro planeta.

De igual a igual, Jarabe de Palo

Pau Donés lanzó, en colaboración con Alegría Sin Fronteras (ASF), el tema De igual a igual, en el que se reivindican los derechos de los niños a vivir una vida digna. Entre sus líneas demanda la igualdad de acceso a necesidades básicas, el fin de la pobreza y el derecho a jugar.

Estos son solo algunos ejemplos de canciones con las que construir un mundo más sostenible y justo. Pero no son las únicas: Imagine de John Lenon, La puerta violeta de Rolazén o Papeles mojados de Chambao, entre otras muchas, también representan algún aspecto de la Agenda 2030.

Deja en los comentarios las canciones que mejor representan los ODS y las incluiremos en nuestra lista EnclaveODS.

