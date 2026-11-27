Los invitados a los Premios Supera, un compromiso de Iberdrola para fomentar el deporte femenino. Cedida

De las niñas a las veteranas: los VII Premios Iberdrola Supera impulsan ocho proyectos de deporte femenino

El Campus de Innovación y Formación de Iberdrola ha sido testigo de la VII edición de los Premios Supera, una iniciativa pionera que impulsa el deporte femenino y apoya proyectos que eliminan barreras, promueven la igualdad y abren nuevas oportunidades a mujeres y niñas de toda España.

Desde su primera convocatoria en 2020, los Premios Supera se han consolidado como una de las grandes citas del deporte femenino. Ya son más de 6.100 proyectos los que se han presentado al galardón, que este año se entregaron el pasado 25 de noviembre.

Este año, al proyecto elegido de cada categoría se le han otorgado 50.000 euros, lo que hace un total de 400.000 euros destinados a hacer realidad las iniciativas ganadoras.

La ceremonia sirvió como punto de encuentro de decenas de figuras del deporte nacional. En la gala estuvieron presentes más de 20 Embajadoras Iberdrola, entre las que se encontraba la atleta y medallista olímpica Ana Peleteiro o la esgrimista campeona de Europa Lucía Martín-Portugués.

Otras deportistas de élite tampoco han querido perderse la gala. La haltera Lydia Valentín, la nadadora Ona Carbonell y la karateka Sandra Sánchez, que entre las tres suman seis medallas olímpicas, han hecho acto de presencia en los Premios Supera.

En esta edición, Iberdrola ha aumentado el número de categorías a ocho. Las modalidades Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, se unen a las dedicadas al deporte base, la competición, la inclusión, la acción social, la difusión y el medio rural.

Con el Premio Supera Salud, Iberdrola busca reconocer y financiar proyectos que mejoren el estado físico, emocional o mental a través del deporte femenino. Por su parte, el Premio Supera Veteranas quiere fomentar la práctica deportiva y la competición entre mujeres adultas.

José Sainz Armada, Ana Peleteiro, Mario Ruiz-Tagle y María Pérez se toman una foto en los Premios Supera de Iberdrola. Cedida

Con estas incorporaciones, los galardones abarcan desde el acceso de niñas al deporte hasta el apoyo a las mujeres para que puedan seguir practicando y compitiendo en todas las edades.

Roberto Leal y Elena S. Sánchez fueron los responsables de presentar y conducir una gala en la que el deporte femenino español estuvo en el centro de la conversación.

El presidente de Iberdrola España José Sainz Armada y el CEO Mario Ruiz-Tagle, entregaron dos de los premios. Junto a ellos, estrellas de los medios de comunicación como Susana Griso, Manu Carreño y Paloma del Río también fueron partícipes de la entrega.

Figuras emblemáticas como la nadadora paralímpica y española más laureada de la historia de los Juegos Paralímpicos Teresa Perales, la piragüista y plata olímpica en Tokio 2020 Teresa Portela y la paratriatleta y medallista olímpica Eva Moral, completaron el equipo para galardonar los programas seleccionados.

Los proyectos ganadores

El Premio Supera Difusión reconoce y apoya proyectos referentes en la visibilidad de deportistas, divulgación de sus logros y transmitir la importancia del papel de la mujer en el deporte. Este año lo ganó la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (ANECAFYDE).

La entidad producirá un documental para concienciar sobre las causas del abandono prematuro de la práctica del deporte en adolescentes y mujeres jóvenes.

El Club Halterofilia Alzira de Valencia fue galardonado con el Premio Supera Competición, que tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en el deporte. Su proyecto pretende acondicionar y ampliar sus instalaciones para reforzar la seguridad y seguir cosechando éxitos como las tres platas en el Campeonato de España sub-15.

Para promover la iniciación y la práctica deportiva entre jóvenes de menos de 16 años, Iberdrola tiene el Premio Supera Base. En esta ocasión, la iniciativa del Club Deportivo y de Acción Social The Brotherhood fue la elegida, con ella tienen el objetivo de crear el primer skatepark cubierto de la Región de Murcia para mejorar el entorno de entrenamiento y desarrollar otras actividades deportivas y sociales.

La primera edición de Supera Veteranas, ha reconocido el proyecto del Club Remo Puebla, de A Coruña. Con los 50.000 euros de premio, adquirirán una nueva trainera para dar continuidad a su equipo de mujeres de entre 40 y 60 años, después de que un incendio destruyera sus instalaciones y su flota.

El galardón Supera Inclusión, destinado a propuestas que impulsan la integración y la práctica deportiva de personas con discapacidad, lo recibió el Club Deportivo Uninsu, de Lanzarote. Gracias a él adquirirán nuevas sillas de competición para su equipo de hockey en silla de ruedas eléctricas.

La ONG madrileña PGR se llevó el Supera Social, el premio enfocado en la integración social de la mujer. Su proyecto Deportes y Valores Cañada Real combina fútbol, rugby y atletismo con acompañamiento socioeducativo para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el premio Supera Impulso Rural nació con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre mujeres y niñas de municipios de menos de 5.000 habitantes.

En esta VII edición, la propuesta del Club Piragüismo Río Jerte de Extremadura fue la afortunada, con ella busca fundar una escuela permanente de piragüismo en Malpartida de Plasencia para acercar esta disciplina al entorno rural.

Por último, y por primera vez, el Premio Supera Salud y Bienestar fue para la Asociación Deportiva Amazona de Murcia, que emplea el tiro con arco como herramienta para mejorar la salud física, emocional y social de mujeres con cáncer de mama y personas con discapacidad.

Con todos estos galardones, Iberdrola demuestra una vez más su compromiso absoluto con el deporte femenino en España. Además de respaldar 35 federaciones nacionales y dar nombre a más de 100 competiciones, con esta iniciativa ha impulsado la participación de las mujeres con cerca de 850.000 integradas en las federaciones.

Una prueba de que el talento y el esfuerzo de las deportistas siguen transformando la sociedad e impulsando el futuro del deporte femenino.