Alina, Daniel, Olivia, Raquel y Víctor, los cinco protagonistas de la campaña Que Lo Escuche Todo El Mundo 2026. FIAPAS

La pérdida auditiva es una discapacidad que afecta a más de un millón de personas en España. Es la segunda más común a nivel sensorial y funcional, solo por detrás de las discapacidades motrices.

Sin embargo, desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) solo se financian los audífonos a los menores de 26 años con deficiencia auditiva bilateral. De esta manera, entran en la financiación alrededor de un 3% de todos los afectados por la pérdida auditiva. Es decir, entre 30.000 y 40.000 personas.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, busca reivindicar los derechos de todas las personas con discapacidad auditiva con la campaña "Que Lo Escuche Todo El Mundo 2026", con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo 3 de diciembre.

El evento de FIAPAS está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la convocatoria del 0,7 y la Fundación ONCE.

La Doble Pérdida

FIAPAS presenta Doble Pérdida, el lema específico de la nueva edición de la campaña de 2026, con el que persigue la financiación completa de los audífonos, sin importar edad o unilateralidad.

Doble Pérdida hace referencia a la pérdida auditiva que sufre el afectado y la pérdida de derechos por la exclusión de la cobertura de audífonos por parte del SNS. Una prestación necesaria para comunicarse y participar en igualdad de condiciones.

Cartel de la campaña de FIAPAS bajo el lema Doble Pérdida FIAPAS

Esta doble pérdida condiciona la vida de las personas y no puede depender de cumplir años o de que la pérdida auditiva afecte a uno o a ambos oídos.

Es por ello que las familias aspiran a una cobertura de audífonos universal en España. En sus 48 años de trayectoria, FIAPAS ya consiguió la inclusión para los niños y niñas menores de 16 años en el año 2000 y, posteriormente, en 2019 ampliaron la horquilla hasta los 26 años.

En la actualidad, aproximadamente 1,2 millones de personas no pueden acceder a la financiación de los audífonos por limitaciones de edad o tipo de pérdida auditiva, lo que evidencia una desigualdad de condiciones frente al resto de la población.

Esta brecha en la financiación pública explica por qué en España solo alrededor del 39% de las personas que necesitan audífonos los utiliza, frente a la media europea que se establece entre el 47% y el 55% o la región nórdica con porcentajes que superan los 60 puntos porcentuales en países como Dinamarca o Noruega.

Infografía propuesta por FIAPAS. FIAPAS

Desde FIAPAS denuncian la barrera para el ejercicio de derechos fundamentales y para la participación en sociedad, puesto que la comunicación, la autonomía y la participación social no deberían depender de la edad ni del tipo de pérdida auditiva.

La voz de los afectados

La campaña ha puesto bajo los focos a los afectados por la pérdida auditiva y ha dado voz a quienes viven directamente las consecuencias de esta falta de cobertura por parte del SNS.

La propuesta se basa en un vídeo que muestra las dificultades y los costes de vida que han afrontado diferentes personas, desde un joven estudiante a un padre de familia. Además de diferentes vídeos testimoniales que nutren la campaña.

“Hasta los 26 tenía pérdida auditiva y después, además, perdí mis derechos” son las primeras palabras que se enuncian en el anuncio de la campaña. Reclaman a la administración terminar con esta situación de discriminación tanto en el vídeo como en el Manifiesto institucional anual.

Los protagonistas de la campaña publicitaria, Alina, Daniel, Olivia, Raquel y Víctor, cuentan situaciones reales que han vivido o se han perdido por su discapacidad auditiva. Dejar de quedar con los amigos o pasar meses sin escuchar a un hijo mientras se ahorra para un audífono son algunas de las experiencias que relatan.

De este modo, Doble Pérdida pone rostro a una realidad que afecta a más de un millón de ciudadanos y lanza una petición urgente a los poderes públicos: garantizar la financiación universal de los audífonos y los productos de apoyo para que el derecho a oír y comunicarse sea efectivo para todos, sin discriminación.