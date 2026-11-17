La encuesta del instituto 40dB publicada en mayo de 2026 sobre la regularización masiva de inmigrantes pone de manifiesto una brecha que es necesario encarar: la legalización es un trámite administrativo; la integración, un proceso sociocultural que España aún no ha terminado de descifrar ni afrontar.

Una parte de la población española muestra cierta disconformidad con esta política regulatoria que tiene como objetivo dotar de documentación y estatus legal a medio millón de inmigrantes. Esta decisión del Gobierno saca a relucir temáticas sensibles como la convivencia diaria, la educación o los valores compartidos entre personas de diversos orígenes, contextos e idiomas.

De conformidad con dicha encuesta, el 37.6% de los entrevistados valora de manera positiva (bien o muy bien) la regularización extraordinaria, el 33% la rechaza (mal o muy mal) y el 21.5% la considera neutral (regular).

Los encuestados consideran que generará desequilibrios estructurales en algunos servicios básicos como la sanidad, el empleo, la seguridad y la vivienda, y que implicará altos costes económicos y políticos a corto y mediano plazo.

Un factor clave que polariza la opinión es la idea en el imaginario colectivo del "nacionalismo del bienestar" (o "chauvinismo del bienestar"). Es decir, la tendencia a considerar que los servicios y prestaciones del Estado se deben reservar a la población nativa, y no así a los inmigrantes (Andersen y Bjørklund, 1990).

Este sesgo en la percepción social nos obliga a debatir la urgencia de transitar hacia nuevos modelos de convivencia donde el encuentro entre culturas no sea una amenaza, sino una estructura que añada valor a nuestra propia identidad a partir del conocimiento del otro.

Uno de los efectos adicionales que sale a flote tiene que ver con un tema todavía no resuelto en España: la persistencia de cierto recelo hacia lo exógeno. Esta cuestión guarda una relación estrecha con la convivencia social, las raíces culturales y la llegada masiva de inmigrantes. Este conjunto de criterios desemboca finalmente en la idea de que las ayudas públicas deben beneficiar, en primer lugar, a la población española dejando al margen al resto de la población.

Como sociedad, tendemos a olvidar que el encuentro entre personas de diversas procedencias ha sido y seguirá siendo una constante en la humanidad. El idioma, la gastronomía, las ciudades, los barrios y demás expresiones y usos cotidianos son el resultado de mezclas de diferentes culturas.

En un escenario como el español, en el cual buena parte de las pensiones y la fuerza laboral dependen de la migración, no ver esta realidad es insostenible. De ahí que debamos replantear nuestra forma de navegar en este mar de diferencias.

La convivencia entre grupos sociales divergentes no implica necesariamente un conflicto, pero sí exige mecanismos de adaptación recíproca. Son las personas las que son rechazadas o discriminadas, no las cosas o su bagaje cultural. Esta reticencia estructural hacia lo que viene de fuera debe ser analizada desde perspectivas que posibiliten la mejor convivencia en el tejido social.

Si bien esta política migratoria crea estabilidad a los inmigrantes, queda claro que la cuestión de la pluralidad no se soluciona solo con leyes o políticas públicas. Tener permiso de residencia legal no evita que una familia enfrente trabas para alquilar o adquirir una vivienda, obtener un empleo digno, o bien sea objeto de segregación escolar o microrracismos.

La verdadera integración exige, por lo tanto, una reestructuración de la conciencia ética y social a partir de enfoques como la interculturalidad, pues una disposición jurídica no puede lograr por sí misma que diversos grupos sociales dialoguen o se reconozcan como iguales.

Es en este punto donde se encuentra uno de los mayores retos de este escenario que va más allá de un acto meramente burocrático: el de la aceptación del otro y construir a partir de ello cada día una sociedad más incluyente.

Ilustración elaborada por Cristina Lamata para la OEI. OEI

Por ello, no es adecuado considerar que la certeza jurídica de los inmigrantes es el fin del proceso al tener acceso a los servicios y permisos elementales. Por el contrario, es el punto de arranque hacia una forma de vivir en la cual la multiplicidad de puntos de vista y de formas de vida sea la norma y no la excepción.

El debate sobre la interculturalidad no es nuevo en España. Es más, es un tema aún pendiente por abordar y resolver. Lo intercultural en este contexto se ha relacionado directamente con la inmigración extranjera, particularmente en el tema educativo.

Dentro de todo este entramado, hay algo que no debemos pasar por alto: la diversidad en España existe previamente a la llegada de inmigrantes. Es necesario no seguir alimentando el mito de que España era una sociedad homogénea hasta la llegada de inmigrantes y que son ellos los causantes de los problemas actuales.

Si algo caracteriza a la península ibérica es justamente su profunda composición cultural. Resultado de una historia marcada por la mezcla de romanos, celtas, visigodos y árabes, se enriqueció con la coexistencia de lenguas como el catalán, gallego o euskera junto con el castellano. Desde antes del siglo XV, lo que ahora es España fue un mosaico de culturas como la musulmana, judía y cristiana.

Saskia Sassen en, Inmigrantes y ciudadanos. De las inmigraciones masivas a la Europa fortaleza (2013), sostiene que la inmigración actual no es un problema, sino que, más bien, es el resultado de procesos económicos, geopolíticos y estructurales complejos e interconectados entre sí en un mundo cada vez más globalizado.

En ese sentido, y bajo la lógica de contemplar la inmigración como una amenaza, la forma de tratar al que llega de fuera se hace a partir de unos valores preestablecidos considerados universales, válidos, y que, por lo tanto, deben ser aceptados por los demás.

Es lo que Tzvetan Todorov en Nosotros y los otros (1989) denomina etnocentrismo, esto es, "el hecho de elevar, indebidamente, a la categoría de universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco" (2005, p. 21).

La interculturalidad es un término polisémico. Es a la vez un modelo de gestión de la diversidad, un enfoque, un modelo, un paradigma, una aspiración, un estilo de vida o bien un proceso o un fin ético-político. Hace referencia al reconocimiento y comprensión de otras expresiones y formas de pensar, el respeto recíproco, el aumento en la capacidad de comunicación y la interacción con personas culturalmente diferentes. Implica el constante fomento de actitudes y acciones que favorezcan la diversidad cultural.

El modelo intercultural, como forma interacción en la que es posible el diálogo entre culturas que va configurando una forma de enriquecimiento mutuo, es el reto por superar en España a fin de mantener la cohesión social. La convivencia entre personas de diferentes países, la interrelación con diversos idiomas, usos y costumbres son, hoy por hoy, hechos innegables. Lo que cuesta es el reconocimiento de tales hechos y de lo que puede sumar a nuestras vidas.

En un escenario multicultural como lo es España, las personas y las diversas expresiones culturales están expuestas en todo momento al intercambio, a la mezcla y transferencia de saberes que no se resuelven segregándolas ni considerándolas inferiores. Un proceso de integración genuina conlleva identificarse con la cultura de origen y al mismo tiempo valorar lo que me es ajeno.

La apuesta intercultural se construye y sostiene de dos columnas principales: el reconocimiento y la comunicación. La primera a cargo del Estado y de sus instituciones, y la segunda de la sociedad en su conjunto. La regularización masiva, al otorgar derechos, abre la puerta a canales de participación igualitaria en los entornos laborales, espacios públicos y cívicos.

Esta resolución como tal no es el fin, sino el camino para el logro de un objetivo mayor.

Superado este primer paso, el diálogo es fundamental para hacer efectivo ese reconocimiento. La verdadera integración exige intercambio, comunicación y convivencia cotidiana. Como partes de una totalidad que convive en un mismo entorno se debe asumir que las diferencias son y seguirán siendo una constante.

Si la ley concede derechos, es la convivencia la que otorga pertenencia e identidad. Mientras la estabilidad jurídica crea ciudadanos sobre el papel, la interculturalidad los forja en las calles y en el seno de la sociedad. La regularización no debe ser el cierre de un debate que se estanque en lo político, sino la apertura de un compromiso civil donde las diferencias sean, por fin, entendidas como un valor y no como un obstáculo al desarrollo.

La interculturalidad, como bien lo señala Catherine Walsh en Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado, "no es un hecho dado sino algo en permanente camino, insurgencia y construcción" (2008, p. 141). En otras palabras, no es una meta administrativa, es un proceso continuo de construcción, transformación y descolonización. Por ello, más que un medio, es un fin en sí mismo.

En resumidas cuentas, las referencias de los autores expuestos concluyen que el punto de partida es dejar de ver los flujos migratorios como un problema o como algo negativo, y contemplarlo como una forma de conocerse a sí mismo a partir de interactuar en medio de las diferencias.

El punto de llegada es formar una ciudadanía intercultural que reconozca la diversidad cultural y la dignidad de quienes viven en ella. En pocas palabras, regularizar es un trámite administrativo necesario, pero integrar es un deber moral imprescindible.

Referencias

Instituto 40dB. Regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en España. Mayo de 2026.

Andersen, JG y Bjørklund, T. (1990). Cambios estructurales y nuevas divisiones: los partidos progresistas en Dinamarca y Noruega. Acta Sociológica, 33 (3), 195-217.

Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos: De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI Editores.

Todorov, T. (2005). Nosotros y los otros: Reflexión sobre la diversidad humana. Siglo XXI Editores.

Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. Tabula Rasa, (9), 131-152.

*** Juan Daniel Oliva Martínez es experto en pueblos indígenas, sostenibilidad, inclusión y diversidad cultural. Decano, investigador y docente en la UC3M; y Elias Angeles-Hernandez es profesor e investigador en la UC3M y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista en Derecho indígena, minorías étnicas, multiculturalismo e interculturalidad.