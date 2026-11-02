"Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". La próxima Cumbre Iberoamericana contiene en su lema una palabra especialmente importante: futuro.

Hablar hoy del futuro significa inevitablemente hablar del impacto de la inteligencia artificial en las próximas décadas, competencias digitales, nuevas formas de trabajo y transformación de la formación profesional.

Los gobiernos, empresas, universidades y los organismos internacionales intentan anticipar cómo serán los empleos del mañana y qué capacidades necesitarán quienes vayan a acceder a ellos.

Es una conversación imprescindible, pero quizá estamos empezando demasiado pronto por las herramientas y llegando tarde a la pregunta fundamental: ¿qué futuro queremos construir y, sobre todo, quiénes podrán formar parte de él? Ninguna transformación tecnológica es neutral si ocurre en sociedades profundamente desiguales

Para un joven con acceso a buena educación, conectividad, idiomas, redes familiares y oportunidades, la revolución digital puede multiplicar enormemente sus posibilidades. Pero para el joven que vive en una periferia urbana, una comunidad rural o un entorno de pobreza y exclusión, esa misma transformación puede convertirse en una nueva barrera.

Por eso no basta con preguntarnos qué competencias digitales necesitarán los jóvenes, sino que hemos de preguntarnos también qué derechos debemos garantizar para que todos puedan desarrollarlas. Creo que este cambio de perspectiva es especialmente importante para Iberoamérica.

La Declaración de Barcelona, aprobada por los ministros de Educación iberoamericanos en mayo del 2026, reconoce que nuestros sistemas educativos se desenvuelven en un contexto de profundas transformaciones globales que impactan directamente en la enseñanza y el aprendizaje y plantean "desafíos significativos para la equidad, la inclusión, la calidad educativa y la formación orientada a la empleabilidad". Pienso que el diagnóstico es acertado, pero el reto ahora consiste en convertirlo en decisiones.

Es claro que necesitamos marcos comunes que orienten el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial en la educación y reduzcan las brechas existentes entre nuestros países. Necesitamos sistemas de formación profesional más flexibles, modulares y más conectados con el empleo real y futuro. Necesitamos reconocer aprendizajes adquiridos en distintos momentos de la vida y construir itinerarios educativos flexibles capaces de acompañar trayectorias cada vez menos lineales.

Pero todo ello es insuficiente si olvidamos algo básico: la educación no puede limitarse a preparar personas para adaptarse al mercado de trabajo. Educar no es producir trabajadores a demanda; significa también ampliar la capacidad de una persona para comprender el mundo, tomar decisiones, participar en su comunidad, ejercer sus derechos y transformar su propia realidad. Es aquí, en esta hondura, donde se juega buena parte del debate educativo de nuestro tiempo.

La formación profesional es un buen ejemplo. Hoy hay un consenso creciente sobre su importancia estratégica, ya que podría abrir oportunidades extraordinarias para millones de jóvenes y conectar mucho mejor educación y empleo.

Pero también tenemos un riesgo de construir dos sistemas educativos paralelos. Uno amplio, exigente y lleno de posibilidades para quienes cuentan con más recursos; y otro reducido a formaciones breves y oficios poco cualificados para quienes están en situaciones de pobreza.

Y no es un riesgo teórico. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido, al analizar la formación profesional y las competencias digitales de jóvenes en situación de vulnerabilidad en América Latina, que entre estas poblaciones predominan con frecuencia las formaciones breves vinculadas a oficios tradicionales, manuales o artesanales.

Jóvenes estudiantes realizan prácticas de electricidad Monteserin

Llevada al extremo, esta focalización puede terminar generando una segmentación de la formación profesional: distintas oportunidades educativas según el lugar social del que se parte y, con ellas, distintas posibilidades de acceder a empleos de calidad.

Cuando esto ocurre, la educación deja de combatir la desigualdad y comienza a reproducirla y, lo que es peor, puede agravarla si contribuye solo a generar formación acrítica sin inclusión social real (acceso a DDHH y competencias flexibles y adaptables).

Por tanto, la pregunta no es solamente cuánta formación profesional ofrecemos, sino qué formación profesional ofrecemos, a quién y con qué horizonte.

Una formación profesional verdaderamente inclusiva tiene que llegar a los territorios donde las oportunidades son menores, tiene que facilitar el acceso mediante becas y apoyos económicos, tiene que garantizar dispositivos y conectividad cuando son necesarios y tiene que acompañar a quienes llegan con trayectorias educativas más frágiles.

En definitiva, tiene que ofrecer itinerarios que no encierren a nadie en el lugar social del que procede. La flexibilidad no puede significar menor calidad para quienes tienen menos.

En Fe y Alegría llevamos décadas trabajando en estas fronteras educativas. Estamos presentes en comunidades rurales, periferias urbanas, contextos migratorios y territorios donde demasiadas veces las oportunidades llegan demasiado tarde.

Esa experiencia nos ha enseñado algo sencillo: las personas que viven en contextos de exclusión no necesitan una educación más sencilla, necesitan una educación mejor.

En estos entornos es necesaria una educación exigente y a la vez cercana, una educación conectada con la realidad y capaz de abrir horizontes. Una educación que prepare para el trabajo, pero también para la ciudadanía, la participación y una vida digna.

Para nosotros, la calidad educativa tiene al menos cuatro dimensiones inseparables. Tiene que preguntarse por sus fines: qué tipo de persona y de sociedad queremos contribuir a construir. Tiene que lograr ser relevante, conectada con las necesidades y aspiraciones reales de quienes aprenden. Tiene que ser pertinente, situada culturalmente en los territorios y comunidades donde se da. Y tiene que tener rigor, porque trabajar con poblaciones vulnerables nunca puede convertirse en una excusa para ofrecer una educación de menor calidad. Y nada de esto sucede espontáneamente.

Requiere buenos educadores, quizá uno de los aspectos más olvidados del entusiasmo por la innovación educativa. La calidad de cualquier proceso educativo sigue dependiendo en gran medida de las personas que acompañan el aprendizaje.

No podemos pedir a los docentes que lideren la transformación educativa y, a la vez, mantenerlos en condiciones precarias, sin suficiente formación, reconocimiento o acompañamiento.

Y existe una última condición ineludible: la financiación. Los grandes discursos sobre transformación educativa son poco creíbles si no están acompañados por inversión pública suficiente.

La comunidad internacional asumió hace ya una década el compromiso de avanzar hacia una inversión educativa equivalente, como referencia, a entre el 4% y el 6% del PIB y/o entre el 15% y el 20% del gasto público.

No son porcentajes mágicos, pero expresan algo fundamental: garantizar una educación de calidad para todos requiere decisiones presupuestarias, sistemas educativos sólidos y políticas sostenidas más allá de los ciclos políticos.

La realidad sigue estando lejos de ese horizonte en muchos lugares. En un momento en que pedimos a los sistemas educativos que afronten simultáneamente la transformación digital, la inteligencia artificial, nuevas demandas del mercado laboral y desigualdades históricas, no podemos pretender hacer más y mejor sin dotarlos de los recursos necesarios.

La financiación educativa no es solo un gasto social, sino probablemente una de las inversiones más importantes que puede realizar una sociedad para ampliar sus posibilidades de futuro. La Cumbre Iberoamericana ofrece una oportunidad para situar esta conversación en el centro y, especialmente, para empezar a traducirla en decisiones concretas.

En ese marco, el próximo 3 de noviembre, en Madrid, Entreculturas, la Federación Internacional Fe y Alegría, el Organismo Iberoamericano de Juventud y la Organización de Estados Iberoamericanos promoveremos un diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre dos de los grandes desafíos que ya están sobre la mesa de la Cumbre: el uso de la inteligencia artificial en la educación y la construcción de una formación profesional más flexible, inclusiva y conectada con el empleo digno.

La intención es sencilla: ayudar a que los compromisos internacionales se traduzcan en recomendaciones concretas que tengan en cuenta, desde el inicio, a quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad.

Pero quizá el mayor desafío es cambiar el lugar desde el que pensamos ese futuro. Durante demasiado tiempo hemos imaginado la innovación desde los centros de poder y después hemos intentado hacerla llegar a las periferias.

Tal vez ha llegado el momento de invertir la mirada especialmente en una comunidad, la iberoamericana que tiene en sus periferias la juventud, la energía, la diversidad y la potencialidad de capital creativo e intelectual que el mundo necesita.

Las preguntas son: ¿Qué necesita una joven de una comunidad rural para participar plenamente en la economía digital? ¿Qué oportunidades requiere un muchacho que abandonó tempranamente la escuela para volver a aprender? ¿Qué significa la inteligencia artificial en una escuela con conectividad intermitente? ¿Qué formación necesita un docente que trabaja cada día con estudiantes cuyas vidas están atravesadas por la pobreza, la exclusión o la violencia? No son preguntas marginales. Son probablemente las preguntas que deberían definir el futuro de nuestros sistemas educativos.

Porque el verdadero éxito de la transformación digital de Iberoamérica no se medirá por el número de dispositivos, plataformas o algoritmos que consigamos incorporar. Se medirá por algo mucho más sencillo: si dentro de diez años un joven que hoy nace en uno de nuestros territorios más vulnerables tendrá más oportunidades de aprender, trabajar, participar y construir una vida digna que las que tiene hoy.

Si logramos conseguirlo, la tecnología habrá contribuido al progreso, si no, habremos cambiado las herramientas, pero no la historia. El futuro de Iberoamérica también se construye desde sus márgenes. Y quizá sea precisamente desde allí desde donde debamos empezar a imaginarlo.