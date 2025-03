Los colectivos contra las plantas de biogás en Murcia se unifican: "El Mar Menor se puede ver amenazado si se construyen"

En la Región de Murcia, desde finales del año pasado, una serie de colectivos vecinales están organizando protestas contra la construcción de grandes plantas de biogás previstas cerca de sus núcleos urbanos. Para ejercer más fuerza, seis de estas organizaciones de distintos municipios se acaban de unificar para constituir la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás, una entidad que surge para "afrontar la alarmante falta de regulación y transparencia en la construcción masiva de estas plantas".

Así lo explica el comunicado de constitución de este colectivo, que estará dirigido por los líderes de las organizaciones municipales que lo componen: Stop Biogás de Santomera, Las Torres de Cotillas, San Javier-Mar Menor, Mula, Fuente Álamo y Molina de Segura. Sus portavoces, José Hernández y Nuria Velázquez, atienden a ENCLAVE ODS para subrayar que esta coordinadora nace "oponiéndose a los cuarenta proyectos de plantas que están en marcha, tal y como están planteados ahora".

Nuria Velázquez valora que "estas plantas deberían respetar el objetivo de dar solución a unos residuos", los purines: desperdicios de origen orgánico y otros restos que son producto de la actividad ganadera. Sin embargo, explica que "el tamaño de algunas macroplantas que se quieren construir no está proporcionado con la cantidad de residuos que se originan en los municipios, y su ubicación prevista no respeta las distancias mínimas para garantizar la calidad de vida de los vecinos".

La manifestación del 6 de octubre contra la planta de biogás de Las Torres de Cotillas (Murcia).

Los colectivos que protestan contra la construcción de las plantas temen por varias cuestiones: los olores que puedan provenir de los purines tratados, la cercanía de algunas de estas instalaciones "con espacios como gasolineras, lo que puede originar graves accidentes" y el "incremento del tráfico" rodado en los núcleos urbanos, detalla la portavoz. Además, en el caso de la planta que se pretende construir en la pedanía sanjaviereña de El Mirador, preocupa su cercanía con el Mar Menor.

"Un entorno tan emblemático como la laguna salada se puede ver amenazado. Algunas empresas quieren crear más macrogranjas para alimentar estas plantas, cuando debería ser al revés: que las plantas se dimensionen para acoger la cantidad de residuos que ya existe", afirma Velázquez.

Y es que los purines producidos por las instalaciones ganaderas pueden ser muy perjudiciales para el Mar Menor si las empresas que las explotan no cuentan con unos procesos de control exhaustivos. Esta es otra cuestión que pone en alerta a la plataforma Stop Biogás San Javier-Mar Menor y a la nueva coordinadora regional, ya que su portavoz asegura que "el problema de los residuos en las macrogranjas está muy mal resuelto en nuestra Región".

El otro portavoz de Stop Biogás Región de Murcia, José Hernández, abogado, recalca que la coordinadora de plataformas "exige que haya una regulación regional o nacional" para evitar "la proliferación de estas plantas sin ningún control". "En cada Ayuntamiento hay una respuesta distinta ante una misma circunstancia. En unos se paraliza la construcción de planta y, en otros, todo está permitido", menciona.

Nuria Velázquez y José Hernández, portavoces de la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás Región de Murcia. Cedidas

Pregunta: ¿Cuáles son las acciones que tiene previsto tomar a corto plazo la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás Región de Murcia?

José Hernández: Este mes vamos a hacer una reunión de presentación de la coordinadora, y la daremos en Murcia. La siguiente actuación dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Tenemos la herramienta de las manifestaciones para más adelante. Si es necesario, nos planteamos acudir frente a la Asamblea Regional o al Palacio de San Esteban (la sede del Gobierno autonómico).

Nuria Velázquez: Nos vamos a seguir poniendo en contacto con distintas instituciones. Además, en breve convocaremos actos donde nos unificaremos todas las plataformas, porque gran parte del problema nace de la falta de regulación autonómica.

Las protestas vecinales que se han ido llevando a cabo a nivel local las distintas manifestaciones, aunque no han tumbado los proyectos que critican, sí que han logrado algunas pequeñas victorias. Es el caso de Las Torres de Cotillas, de cuya plataforma es líder el propio José Hernández, y que consiguió sacar a las calles a centenares de vecinos, pese a tratarse de un municipio pequeño, de poco más de 22.000 habitantes.

Una manifestación convocada por la plataforma Stop Biogás de Las Torres de Cotillas frente a su Ayuntamiento, el pasado 18 de septiembre. Facebook Stop Biogás Torres de Cotillas

Como resultado, el alcalde torreño, Pedro José Noguera, anunció que iba a celebrar una "consulta popular" de la mano de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia "para que los vecinos decidan: si no la quieren, no se hará". Sin embargo, el primer edil declara a este diario que esa consulta aún no tiene fecha porque están "esperando la autorización del Consejo de Ministros" para poder llevarla a cabo.

En otros puntos de la Región de Murcia, los alcaldes rechazaron en primera instancia los proyectos originales presentados por las empresas que querían instalar esas plantas de biometano. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, declaró que si bien apoya el proyecto, ponía como condición a Enagás que la planta de El Mirador no tratase purines.

Por otro lado, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, rechazó directamente el proyecto de construcción de una de esas plantas. Pese a ello, en los dos municipios existen todavía plataformas locales Stop Biogás; con una actividad especialmente intensa en el caso de la localidad ribereña.

Una recreación de la planta de biometano de Las Torres de Cotillas. Ayto. Las Torres de Cotillas

P.: ¿Por qué hay plataformas Stop Biogás en municipios donde los alcaldes han rechazado los proyectos?

José Hernández: Algunos ayuntamientos, como es el caso de Santomera, no es que estén en contra, sino que dicen que la planta no cumple los criterios técnicos para construirse en ese sitio. Mula y San Javier han hecho lo mismo.

Pero eso no quiere decir que esos criterios no se puedan subsanar para seguir adelante, o que la Comunidad Autónoma decida que es de interés estratégico y siga. Por eso están estas plataformas. No nos fiamos de nuestros equipos de Gobierno ni de la Comunidad.

Los dos portavoces concluyen que la principal exigencia de la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás es "que haya una normativa y que se paralice todo hasta que se regule y se asiente dónde se pueden poner esas plantas, qué condiciones deben cumplir..."