Los 4 mejores hoteles en primera línea de playa donde disfrutar del histórico eclipse solar del 12 de agosto

Nos encontramos a poco más de un mes de una cita que será histórica para nuestro país, y especialmente para una franja del norte de la Península Ibérica sobre la que se producirá uno de los hitos naturales más espectaculares del siglo: el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026.

En esta zona destacará por su ubicación la provincia de Castellón, convertida en un punto de peregrinación para turistas, viajeros y apasionados de la astronomía, al ser el lugar ideal para disfrutar de un fenómeno que no se ha observado en España desde hace 120 años. ¿Se te ocurre una excusa mejor para disfrutar de una escapada en la Costa Azahar?

La luna cubrirá completamente al sol, sumergiendo el paisaje mediterráneo en una oscuridad momentánea, regalándonos una experiencia única. ¡Toma nota! La fase total del eclipse en la costa de Castellón comenzará a las 20:31 horas y tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 34 segundos. A continuación, te mostramos los 4 mejores hoteles de Castellón, en primera línea de la playa, para disfrutar del eclipse total de sol:

Piscina del Hotel Papa Luna (Peñíscola). Servigroup

1 Hotel Servigroup Papa Luna (Peñíscola)

Peñíscola es uno de los pueblos más bonitos de España, quizás inconfundible gracias a su perfil coronado por el castillo del Papa Luna. Y tomando su nombre, frente al mar en la Playa Norte, se encuentra el Hotel Servigroup Papa Luna, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Disfrutar del eclipse en este entorno será una experiencia única con el mar tiñéndose de sucesivas tonalidades al atardecer.

El hotel ofrece por su parte una experiencia de lo más completa, con piscinas, gimnasio, centro wellness, animación y dos restaurantes que harán las delicias de toda la familia. ¿Qué más razones necesitas para vivir el histórico eclipse en Peñíscola?

Hotel Servigroup Koral Beach (Oropesa del Mar). Servigroup

2 Hotel Servigroup Koral Beach (Oropesa del Mar)

Oropesa del Mar cuenta con numerosas playas y paisajes naturales como su Vía Verde de la Costa. Escenarios ideales para disfrutar del eclipse dando lugar a postales de gran belleza. ¿Y si a ello le sumamos la inmejorable ubicación del Hotel Servigroup Koral Beach en primera línea de la Playa Morro de Gos?

Imagina disfrutar desde la terraza de tu habitación de un evento único en el marco de unas vacaciones inolvidables en este tranquilo hotel recomendado para adultos que cada verano se convierte en un verdadero remanso de calma.

Hotel Servigroup Trinimar (Benicasim). Servigroup

3 Hotel Servigroup Trinimar (Benicasim)

Situado en primera línea de la Playa de Heliópolis, el Hotel Servigroup Trinimar cuenta con unas magníficas instalaciones renovadas recientemente y maravillosas vistas al mar con preciosas puestas de sol. Un lugar ideal para toda la familia con la gastronomía como uno de sus puntos fuertes.

Pero Benicasim es mucho más. Conocida popularmente como el Biarritz valenciano, esta localidad cuenta con numerosas villas de estilo modernista que se construyeron a comienzos del siglo XX junto a la playa para el veraneo de ilustres empresarios de Valencia en lo que se llamó como Calle del Infierno… ¿Conoces la leyenda?

Hotel Servigroup Romana (Alcocéber). Servigroup

4 Hotel Servigroup Romana (Alcocéber)

En primera línea de la playa y al pie del Parque Natural de la Sierra de Irta, el Hotel Servigroup Romana de Alcocéber ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar del eclipse, ya sea desde la cima de este espectacular paraje o al nivel del mar.

Un hotel diseñado especialmente para familias, con animación para los más pequeños y unas amplias instalaciones en las que aprovechar el verano al máximo.

¿Con cuál de estos grandes planes te quedas? ¡Con Hoteles Servigroup acertarás seguro! Entra en www.servigroup.com y encuentra las mejores ofertas para disfrutar de unos días de descanso y vivir una experiencia única en cualquiera de los 18 hoteles que la compañía tiene no sólo en Castellón, sino también en Alicante, Murcia o Almería.

Y si tienes dudas y necesitas cualquier tipo de consejo o ayuda, no dudes en marcar el teléfono 965 85 59 00 y recurre al equipo de Servigroup cada vez que necesites asesoramiento para escaparte unos días y disfrutar del mar.