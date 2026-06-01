El pueblo con nombre de futbolista donde comer los mejores champiñones: custodia un mosaico del siglo V a.C.

Apenas se pronuncia su nombre, la mente viaja a los campos de fútbol y a aquel gol contra Holanda que dio a España su primer mundial. Al sureste de la provincia de Cuenca, casi acariciando la frontera con Valencia, Iniesta es un municipio que tiene mucho más que el mismo apellido del ilustre futbolista albaceteño, Andrés Iniesta.

Este encantador rincón de La Manchuela se alza como un destino imprescindible para los amantes del turismo rural, la arqueología y el buen champiñón. Junto a su comarca, este municipio de 4.500 habitantes se ha consolidado como la capital nacional del champiñón.

El cultivo de este hongo en Iniesta comenzó en los años 60 como una aventura experimental en cuevas subterráneas. Sin embargo, hoy es un motor industrial que exporta millones de kilos a toda Europa.

Vista general de Iniesta (Cuenca). Ayuntamiento

Tal es su abundancia, que se ha convertido en el rey absoluto de todas las cocinas y establecimientos locales. Al pedir un vino de la D.O. Manchuela en cualquiera de sus bares, la tapa estrella no es otra que champiñones al ajillo en salsa con vino blanco. Este plato, que ya es una especialidad en Iniesta, está pensado para mojar un buen pan y disfrutar.

También ofrecen la clásica versión del champiñón a la plancha bañado en un majado de ajo y perejil, una opción muy popular en otros rincones de España como Logroño. Más allá de lo culinario, Iniesta esconde un patrimonio de un valor incalculable donde su mayor joya se custodia en el Museo Arqueológico municipal.

Mosaico de la Diosa Astarté en Iniesta (Cuenca). Turismo CLM

Hablamos del Mosaico de la Diosa Astarté que data del siglo V a.C. y está elaborado con guijarros de río, lo que lo convierte en el mosaico figurativo más antiguo de España y de toda la cuenca del Mediterráneo occidental.

Esto no es todo, ya que pasear por su casco urbano también es un constante viaje en el tiempo. Desde su imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta las casas blasonadas, el pueblo destila aire señorial. En su plaza Mayor se erige el Torreón del siglo XI, último testigo andalusí de su antiguo castillo que hoy funciona como oficina de turismo.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Iniesta. Viajes CLM

Además, el edificio consistorial guarda las famosas grisallas del siglo XVI, unos murales renacentistas que mediante tonos grises y blancos juegan con el ojo del espectador mediante la técnica del trampantojo, simulando relieves de mármol en las paredes.

La singularidad arquitectónica del pueblo se traslada también a su plaza de toros excavada directamente sobre la roca caliza del cerro. Para redondear la escapada, el entorno natural ofrece un respiro inigualable. A pocos kilómetros se encuentra el Sitio y Santuario de Consolación, un paraje rodeado de biodiversidad donde cada año se celebra la romería de Pentecostés.

Puente de Vadocañas. Viajes CLM

A las puertas de la espectacular Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, los senderistas pueden seguir el murmullo de las aguas más limpias del continente hasta el puente de Vadocañas. Este coloso de piedra del siglo XVI, con un arco de más de 30 metros de luz, funcionaba antiguamente como la aduana entre los reinos de Castilla y Valencia.

Un broche de oro perfecto para una visita donde historia, naturaleza y gastronomía se fusionan con el nombre de una leyenda del fútbol nacional e internacional.