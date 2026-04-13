Page acerca a Brasil el potencial turístico de Castilla-La Mancha: "Complementa a los destinos tradicionales de España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este lunes en el acto de presentación de la región como destino turístico celebrado en Río de Janeiro. Un acto en el que la comunidad ha reunido a 80 turoperadores y profesionales del sector para acercar todo el potencial turístico a un mercado emisor de 12 millones de viajeros cada año, con más de 700.000 turistas en España en 2025.

En el acto, en el que también ha participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente ha reivindicado el turismo como herramienta para la paz.

"Hay 53 conflictos, guerras abiertas en el mundo. Probablemente lo más útil el día de mañana para ayudar a la paz es que la gente del mundo se conozca. Solo si la gente se conoce, se puede terminar queriendo. El turismo terminará siendo con seguridad un buen instrumento para la paz", ha afirmado.

El objetivo de la expedición es posicionar Castilla-La Mancha como destino complementario a los circuitos tradicionales del viajero brasileño en España, Madrid, Barcelona y Andalucía, generando interés tanto en el canal profesional como en medios de comunicación.

"Pueden zambullirse en la sabiduría del Quijote que nos recomienda que en la vida hay que atender a los sentimientos y los sentidos que tenemos. Si lo que se quiere es cultivar la cabeza, la civilización, la cultura, obviamente España es junto con Portugal, los dos únicos países de Europa donde se puede conocer la mezcla de las tres grandes religiones del libro: la religión cristiana, la religión musulmana y la religión judía", ha afirmado.

Acto de presentación de Castilla-La Mancha como destino turístico en Brasil. Foto: JCCM.

Además, ha explicado que "más allá de la playa, si lo que se pretende es consumir historia, cultura, civilización, monumentos, catedrales magníficas, arte y pintura, España es un museo al aire libre". Y dentro de él, "hay referencias como las ciudades de Toledo o Cuenca".

También ha apuntado a las potencialidades gastronómicas, naturales y culturales de la región, recordando que si lo que se quiere es "conocer realmente cómo se come en España, Castilla-La Mancha produce el 60 % del vino de España, que representa el 14 % del mundo".

"En España, hay recorridos como Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, que son absolutamente para enamorarse. Y en medio está Castilla-La Mancha, que puede complementar estas ofertas", ha asegurado.

Y ha puesto en valor que el libro más leído del mundo, después de la Biblia, es El Quijote. "Hay mucha gente que piensa que La Mancha es un territorio de ficción, que es mentira. La Mancha es una región de verdad", ha explicado.

Por último, ha tenido palabras de cariño, reconocimiento y admiración hacia Brasil. "España tiene auténtica admiración a Brasil y no solo por el fútbol. Esto hace que cualquier persona que quiera conocer España sabe que va a ser muy bien recibido. Nuestro país es hoy el destino más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo", ha sentenciado.

Dar respuesta al turista brasileño

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en un emblemático hotel de Río de Janeiro, frente a uno de los espacios turísticos más reconocidos en todo el mundo, la playa de Copacabana, Patricia Franco ha destacado que Castilla-La Mancha da respuesta a "los intereses e inquietudes de los turistas brasileños".

Además, ha destacado que el perfil del turista brasileño es el de una persona que organiza largas estancias con un elevado gasto. Y también tiene un particular interés por la cultura, el patrimonio, la historia y elementos diferenciales de la región como la gastronomía o la artesanía.

Acto de presentación de Castilla-La Mancha como destino turístico en Brasil. Foto: JCCM.

Franco también ha destacado que Castilla-La Mancha es la única comunidad que tendrá presencia en la World Travel Market Latin America, "con un estand propio en el que hay programadas ya una veintena de reuniones para avanzar en esa alianza estratégica con el sector turístico brasileño".

"A través de ese B2B, de los Fam Trip y de las acciones conjuntas, queremos que la región sea un territorio en el que parar, en el que detenerse a disfrutar de experiencias únicas y rincones sin igual", ha finalizado la consejera.