El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha para visitar en Navidad, según la IA: "20.000 luces transforman su plaza"

Cuando planeas visitar un lugar de España estas navidades, a la mayoría se le vendrán a la cabeza grandes ciudades como Madrid o Vigo. Sin embargo, Castilla-La Mancha esconde pueblos desconocidos por el gran público que se convierten en rincones mágicos llenos de historia y hospitalidad durante estas fechas.

La herramienta de inteligencia artificial Perplexity destaca al municipio ciudadrealeño de Almagro como un lugar destacado en la agenda navideña regional. La combinación de patrimonio, tradición y una iluminación especial "transforma su centro histórico en un decorado digno de cuento", resalta la IA.

Situado en el corazón de la comarca del Campo de Calatrava y rodeado de viñedos, olivos y cerros de origen volcánico como el prominente 'Yezosa', configura a esta localidad como un paraje singular dentro de una de las pocas zonas volcánicas activas de la Península Ibérica.

Plaza Mayor de Almagro. Turismo Castilla-La Mancha

El casco histórico es testimonio de los ocho siglos de historia de la ciudad y fue protegido legalmente al ser declarado Bien de Interés Cultural en 1972. Desde su origen como castillo almohade 'Almagrib', ligado a la arcilla rojiza local y a su papel estratégico entre Toledo y Córdoba, Almagro ha mantenido la impronta de la Orden de Calatrava como centro administrativo y cultural.

Palacios, iglesias, conventos y casas solariegas conforman un entramado urbano en el que destaca la Plaza Mayor y su gran árbol navideño, siendo el punto neurálgico y símbolo festivo de esta bonita localidad. Este enclave, con sus galerías acristaladas y soportales verdes, se transforma cada Navidad con el brillo de más de 20.000 luces, convirtiéndose en un auténtico espectáculo que atrae a visitantes.

Plaza Mayor de Almagro en Navidad. Ayuntamiento

La iluminación se ha renovado con elementos reciclados y una luz más cálida que tiñe todo el centro y espacios como la Antigua Universidad Nuestra Señora del Rosario y el Claustro de los Dominicos que suele albergar el belén municipal realizado por la Asociación de Belenistas local.

La propia plaza y las calles del entorno acogerán estas semanas mercadillos artesanales, encaje de bolillos, actividades infantiles, pasacalles y actuaciones musicales. Destaca también el 'Paseo de las luces', la vitrina expositiva del Nacimiento de Jesús y los ciervos de madera colocados en distintos puntos de la ciudad que aportan un toque rústico y natural a la decoración navideña.

Vitrina del Nacimiento de Jesús en Almagro. Ayuntamiento

La oferta se completa con espacios como el Corral de Comedias, construido en el siglo XVI o el Museo Nacional del Teatro que programa funciones y conciertos especiales, reforzando esa imagen de Almagro como un lugar donde el teatro y la cultura no se detienen ni en Navidad.

Los bares, restaurantes y comercios locales también se vuelcan en estas fechas con horarios ampliados y preparando menús con platos típicamente manchegos como los duelos y quebrantos, tiznao, pisto manchego o la famosa berenjena de Almagro. Asimismo, la oficina de turismo organiza visitas guiadas y rutas temáticas para disfrutar del casco histórico iluminado.

Decoración navideña en Almagro. Ayuntamiento

Todo ello convierte una visita navideña a Almagro en una experiencia completa: patrimonio, luces, teatro, compras y gastronomía en un mismo destino.