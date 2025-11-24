El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha para visitar en Navidad, según la IA: "20.000 luces transforman su plaza"
El casco histórico es testimonio de los ocho siglos de historia de la localidad y fue declarado Bien de Interés Cultural.
Cuando planeas visitar un lugar de España estas navidades, a la mayoría se le vendrán a la cabeza grandes ciudades como Madrid o Vigo. Sin embargo, Castilla-La Mancha esconde pueblos desconocidos por el gran público que se convierten en rincones mágicos llenos de historia y hospitalidad durante estas fechas.
La herramienta de inteligencia artificial Perplexity destaca al municipio ciudadrealeño de Almagro como un lugar destacado en la agenda navideña regional. La combinación de patrimonio, tradición y una iluminación especial "transforma su centro histórico en un decorado digno de cuento", resalta la IA.
Situado en el corazón de la comarca del Campo de Calatrava y rodeado de viñedos, olivos y cerros de origen volcánico como el prominente 'Yezosa', configura a esta localidad como un paraje singular dentro de una de las pocas zonas volcánicas activas de la Península Ibérica.
El casco histórico es testimonio de los ocho siglos de historia de la ciudad y fue protegido legalmente al ser declarado Bien de Interés Cultural en 1972. Desde su origen como castillo almohade 'Almagrib', ligado a la arcilla rojiza local y a su papel estratégico entre Toledo y Córdoba, Almagro ha mantenido la impronta de la Orden de Calatrava como centro administrativo y cultural.
Palacios, iglesias, conventos y casas solariegas conforman un entramado urbano en el que destaca la Plaza Mayor y su gran árbol navideño, siendo el punto neurálgico y símbolo festivo de esta bonita localidad. Este enclave, con sus galerías acristaladas y soportales verdes, se transforma cada Navidad con el brillo de más de 20.000 luces, convirtiéndose en un auténtico espectáculo que atrae a visitantes.
La iluminación se ha renovado con elementos reciclados y una luz más cálida que tiñe todo el centro y espacios como la Antigua Universidad Nuestra Señora del Rosario y el Claustro de los Dominicos que suele albergar el belén municipal realizado por la Asociación de Belenistas local.
La propia plaza y las calles del entorno acogerán estas semanas mercadillos artesanales, encaje de bolillos, actividades infantiles, pasacalles y actuaciones musicales. Destaca también el 'Paseo de las luces', la vitrina expositiva del Nacimiento de Jesús y los ciervos de madera colocados en distintos puntos de la ciudad que aportan un toque rústico y natural a la decoración navideña.
La oferta se completa con espacios como el Corral de Comedias, construido en el siglo XVI o el Museo Nacional del Teatro que programa funciones y conciertos especiales, reforzando esa imagen de Almagro como un lugar donde el teatro y la cultura no se detienen ni en Navidad.
Los bares, restaurantes y comercios locales también se vuelcan en estas fechas con horarios ampliados y preparando menús con platos típicamente manchegos como los duelos y quebrantos, tiznao, pisto manchego o la famosa berenjena de Almagro. Asimismo, la oficina de turismo organiza visitas guiadas y rutas temáticas para disfrutar del casco histórico iluminado.
Todo ello convierte una visita navideña a Almagro en una experiencia completa: patrimonio, luces, teatro, compras y gastronomía en un mismo destino.