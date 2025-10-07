Viajes por solo 50€ y con tu mascota: las novedades del Imserso 2025/2026 en Castilla-La Mancha

La temporada de venta de viajes del Imserso 2025/2026 ya ha comenzado en Castilla-La Mancha así como en el resto de España y lo ha hecho con dos novedades revolucionarias: una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con rentas bajas y la posibilidad de viajar con mascotas por primera vez.

Desde este lunes 6 de octubre, los pensionistas de la región pueden reservar su plaza en un programa que este año ofrece 879.213 viajes por todo el país. La comunidad castellanomanchega se encuentra en el primer turno, lo que permite a sus mayores acceder varios días antes a las ofertas.

La tarifa social que te permite viajar por solo 50 euros cuenta con un límite de plazas, en concreto 7.447. Esta medida está diseñada para que las personas con recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas puedan disfrutar de unas vacaciones.

En cuanto a la otra gran novedad, se ha reservado un 2 por ciento de las plazas en los destinos de costa peninsular e insular para quienes deseen conocer mundo acompañados de sus mascotas, siempre y cuando no superen los 10 kilogramos de peso (incluido el transporte).

El Imserso se divide en tres grandes modalidades para satisfacer las diferentes preferencias de los jubilados:

Costa peninsular: Es la opción más demandada con 440.284 plazas. Incluye destinos en Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana .

Es la opción más demandada con 440.284 plazas. Incluye destinos en . Costa insular: Ofrece 228.142 plazas para visitar las Islas Baleares y Canarias .

Ofrece 228.142 plazas para visitar las . Turismo de escapada: Con 210.787 plazas, esta modalidad se ha consolidado por sus viajes cortos centrados en circuitos culturales, rutas y visitas a capitales de provincia como Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo .

Los precios generales oscilan entre los 132 euros para una escapada de cuatro días a una capital de provincia hasta los 564 euros para una estancia de diez días en las Islas Canarias en temporada alta.

A este precio, se le aplica un suplemento de 100 euros si viajas en los meses de mayor demanda (octubre, mayo y junio en la península - diciembre, enero y febrero en los archipiélagos) o al reservar un segundo viaje.

Es importante no confundir este programa nacional del Imserso con la iniciativa de la Junta de Comunidades: El Programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha que ofrece a los mayores de 55 años de la región una gama de viajes tanto nacionales como internacionales.