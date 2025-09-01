Así es la joya del siglo XVIII que se convertirá en un alojamiento turístico con 26 habitaciones en Herencia

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha visitado las obras de rehabilitación de la 'Casa de los Frailes' de Herencia (Ciudad Real). Una intervención que tiene el objetivo de convertir la infraestructura del siglo XVIII en un alojamiento turístico de 26 habitaciones.

Acompañado por el alcalde, Sergio García-Navas, y la delegada de la Junta, Blanca Fernández, Caballero ha asegurado que el objetivo es incorporar la 'Casa de los Frailes' a la Red Regional de Hospederías que está impulsando el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El proyecto arrancó en marzo de 2023 con la firma de los representantes del Ayuntamiento, del Gobierno de Castilla-La Mancha, del anterior equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real y de la Orden de la Merced.

La primera fase está cerca de concluir y arrancará después una segunda fase que contará con el apoyo de la Junta. El edificio cuenta con más de 1.200 metros cuadrados y mantendrá el patrimonio local y atenderá la creciente demanda turística que está experimentando Herencia.

"Esta hospedería supondrá un enorme empuje para la localidad de Herencia ya que estamos hablando de incorporarse a una red de reconocida calidad y premiada a nivel nacional como iniciativa de turismo responsable y sostenible", ha expresado.

Red Regional de Hospederías

El vicepresidente segundo ha indicado que la Junta ha decidido agrupar establecimientos hoteleros de tres a cinco estrellas, ubicados en edificios con altos estándares de calidad en su arquitectura o históricos que están situados en entornos de gran valor monumental o natural.

Actualmente, la Red Regional de Hospederías cuenta con seis establecimientos operativos. Y trabaja para incorporar otras como el Palacio de Clavería de Aldea del Rey, la Almazara del Marqués de Viso del Marqués o el convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, todas ellas en Ciudad Real.

Asimismo, se incluirán el Palacio Ducal de Pastrana en Guadalajara, la Hospedería en la Real Fábrica de Bronce de Riópar en Albacete, la Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana y el convento de Santa Clara en Alcázar de San Juan.

Esfuerzo inversor "histórico"

Caballero se ha referido a los datos publicados por el INE en los que Castilla-La Mancha marca en julio un récord en viajeros alojados de la serie de turismo rural, con 46.589 viajeros alojados y 118.200 pernoctaciones.

"Estos datos de crecimiento no se logran solos, sino que parten del esfuerzo y buen hacer del sector, que cuenta con el compromiso del Gobierno regional desde el que estamos desarrollando una potente estrategia turística que abarca recursos servicios infraestructuras y promoción", ha expresado.