Un turista dice lo que muchos piensan de Ciudad Real: "Esconde más de lo que parece a simple vista"

Con sus paisajes naturales, pueblos con historia y una gastronomía profundamente manchega, la provincia de Ciudad Real es un destino que sorprende a quien se detiene a conocerlo. Aunque no suele figurar en los primeros puestos de las guías turísticas, cada año recibe a miles de viajeros que buscan tranquilidad, autenticidad y rincones aún por descubrir.

Las Lagunas de Ruidera, los molinos de viento en Campo de Criptana, el Corral de Comedias de Almagro o el pasado volcánico del Campo de Calatrava conforman un mapa diverso que no deja indiferente a quien se adentra en sus tierras. Y es precisamente esta riqueza, a veces ignorada, la que ha querido reivindicar un conocido creador de contenido en TikTok.

"Ciudad Real esconde más de lo que parece". Esa es la conclusión a la que ha llegado @romansocias, un influencer con más de 520.000 seguidores, tras visitar la capital y algunos de sus rincones más emblemáticos. En su vídeo, acompañado del mensaje "Me dijeron que no vaya a Ciudad Real, que allí no hay nada que ver. ¿Será así?", el tiktoker ha querido demostrar que esa percepción está muy alejada de la realidad.

Durante varios minutos, el viajero recorre con entusiasmo algunos de los principales atractivos de la ciudad, como el Antiguo Casino, de imponente belleza tanto por fuera como por dentro; la Catedral de Santa María del Prado, la Iglesia de San Pedro y la de Santiago -conocidas como el "triángulo gótico"-; sus seis museos; el característico Ayuntamiento que preside la Plaza Mayor; la Puerta de Toledo, símbolo de la antigua ciudad amurallada; o el parque Gasset, uno de los espacios verdes más destacados.

Pero su recorrido no se limita a la capital. También se adentra en la provincia para reivindicar su riqueza natural, como las Lagunas de Ruidera o el volcán Cerro Gordo, y pueblos con encanto como Almagro, Puerto Lápice o Campo de Criptana. "Ciudad Real es una ciudad y una provincia que vale la pena visitar", sentencia.

Los vecinos, orgullosos

La publicación ha sido muy bien recibida por muchos usuarios, especialmente por quienes son originarios de la zona. "Gracias por hablar así de mi ciudad", comenta una seguidora emocionada. "En Ciudad Real hay mucho que ver. Yo soy de Almagro y lo recomiendo mucho", añade otra.

Otros destacan lo bien que se vive en la capital y la calidad de vida que ofrece: "Se vive de lujo. La ciudad no es gran cosa, pero la provincia sí que merece la pena", reconoce alguien con sinceridad.

Muchos vecinos coinciden en que, gracias a vídeos como este, se redescubren aspectos de su propia tierra que a menudo pasan desapercibidos: "Estás dando a conocer muchísimas cosas que ni los de allí nos damos cuenta". Algunos van más allá: "Todas las ciudades españolas tienen mucho que ver y Ciudad Real no es la excepción".

Una ciudad con encanto

A pesar del tono general positivo, también hay quienes expresan su descontento con ciertos aspectos de la ciudad. "No hay empleo, no hay tiendas con variedad, no hay nada. Para ver algo tienes que salir de allí", señala un comentario. Otros apuntan que lo esencial se puede ver "en dos horas" o que la capital tiene menos atractivo que los pueblos que la rodean.

Sin embargo, estas críticas no restan valor a la intención del vídeo: mostrar que Ciudad Real tiene mucho más que ofrecer de lo que se suele creer. Y lo consigue. No solo por la belleza de sus monumentos o sus espacios naturales, sino por el sentimiento de pertenencia que despierta entre quienes la conocen.