El Camino de Santiago Manchego: 135 kilómetros entre molinos y dehesas que unen Ciudad Real y Toledo

Cada año, millones de personas emprenden el viaje a pie hacia la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela (Galicia). Aunque las rutas del norte de España suelen acaparar los focos, Castilla-La Mancha tiene su propio camino: un recorrido de 135 kilómetros divididos en cinco etapas y que coincide parcialmente con la ruta de Don Quijote.

El "Camino Manchego", así lo denominan, une la iglesia de Santiago de Ciudad Real con la majestuosa Puerta de Bisagra de Toledo. Este trazado, que puedes completar en menos de una semana y cuya exigencia física es moderada, tiene su origen en las huellas del antiguo Camino Real que conectaba ambas capitales de provincia.

Ya en la época del califato de Abderramán III existía una vía directa entre Córdoba y Toledo, modificada más tarde en una época almohade. Por estos mismos senderos marcharon en 1212 las huestes cristianas de Alfonso VII hacia la célebre Batalla de las Navas de Tolosa, cruzando los montes por el desfiladero del arroyo Bracea.

Camino Manchego. Turismo CLM

Incluso se conserva el diario de un peregrino de 1612, el canónigo Bernardo José de Aldrete, que constata la profunda tradición de esta ruta. Hasta el siglo XVIII, esta fue la arteria principal de comunicación de Castilla con Andalucía. Un punto estratégico por el que hoy discurre la carretera nacional N-401, la Cañada Real y la línea del AVE Madrid-Sevilla.

La ruta está completamente señalizada con las tradicionales flechas amarillas. Sin embargo, actualmente no dispone de una red pública de albergues, por lo que es imprescindible planificar el viaje con antelación.

Mapa del Camino Manchego. Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

5 etapas por tierras volcánicas y paisajes manchegos

El Camino Manchego discurre por perfiles de terreno que oscilan entre los 450 y los 900 metros de altitud, alternando las llanuras volcánicas del Campo de Calatrava con las estribaciones de los Montes de Toledo. Las cinco jornadas oficiales están estructuradas en este sentido:

Ciudad Real -Malagón : el kilómetro cero arranca en la iglesia de Santiago de la capital ciudadrealeña. Al llegar a Malagón, el peregrino se topa con la huella de Santa Teresa de Jesús, quien fundó allí el Monasterio de San José.

: el kilómetro cero arranca en la iglesia de Santiago de la capital ciudadrealeña. Al llegar a Malagón, el peregrino se topa con la huella de Santa Teresa de Jesús, quien fundó allí el Monasterio de San José. Malagón-Urda : la ruta actual se desvía hacia Urda para aprovechar los senderos tradicionales del Santísimo Cristo de Urda.

: la ruta actual se desvía hacia Urda para aprovechar los senderos tradicionales del Santísimo Cristo de Urda. Urda-Los Yébenes : en esta etapa el paisaje típicamente manchego se transforma dando paso a un conjunto de encinas, jaras y alcornoques.

: en esta etapa el paisaje típicamente manchego se transforma dando paso a un conjunto de encinas, jaras y alcornoques. Los Yébenes - Sonseca : tras dejar atrás Orgaz, el descenso hacia la meseta conduce a Sonseca.

: tras dejar atrás Orgaz, el descenso hacia la meseta conduce a Sonseca. Sonseca - Toledo: cruzando puntos de gran calado histórico como Ajofrín, el río Tajo termina por anunciar la meta. La entrada por la monumental Puerta de Bisagra pone el broche de oro a esta aventura y abre las puertas a la conexión con el Camino del Sureste o de Levante.

Peregrinos en Mora (Toledo). Turismo CLM

Completar el Camino Manchego es mucho más que un sacrificio vinculado a la fe, es un regalo para los sentidos. El horizonte regala estampas inolvidables de molinos de viento, campos de olivos y castillos medievales.

Para reponer fuerzas tras las caminatas, la gastronomía local con platos tan identitarios como las migas manchegas, el pisto, las gachas de almorta o la miel de Urda se convierte en la mejor aliada para cualquier peregrino.