Confirmado: Primark abrirá su tercera tienda en Castilla-La Mancha en un centro comercial de Toledo

Primark abrirá próximamente su segunda tienda en la provincia de Toledo. La multinacional irlandesa ha elegido el centro comercial 'Los Alfares' de Talavera de la Reina para este desembarco, según ha podido confirmar a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio.

Este aterrizaje comercial se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía en España y consolida su presencia en la región con este tercer establecimiento. La primera tienda de Primark en la comunidad llegó en el año 2013 al 'Albacenter' de Albacete capital.

Tras el éxito de la inauguración en el centro comercial 'Luz del Tajo' de Toledo en 2023 que generó 95 empleos directos, esta nueva apertura está generando una gran expectativa económica y social.

En este sentido, se espera que el proyecto suponga la creación de decenas de nuevos puestos de trabajo en la ciudad de la cerámica. La noticia, esperada por muchos consumidores, ha sido ratificada por José Julián Gregorio, poniendo fin a las especulaciones que rodeaban esta noticia.

Aunque Primark no ha revelado una fecha oficial, esta nueva tienda no solo beneficiará a 'Los Alfares' sino que atraerá visitantes de municipios cercanos, reforzando la importancia comercial. Fuera de Talavera, la cadena irlandesa se instalará en ciudades Salamanca, Lleida, Lugo o Jaén.