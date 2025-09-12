El joven cocinero de Castilla-La Mancha que participará en OT 2025: se llama Guille y compone canciones

El nombre de Guille Toledano, natural de Cabanillas del Campo (Guadalajara), ya figura de manera oficial en la lista de aspirantes que participarán en la Gala 0 de Operación Triunfo 2025.

El joven castellanomanchego luchará por obtener una plaza en la Academia más famosa de la televisión de la cual salieron caras tan famosas como Lola Índigo, David Bustamante o Pablo López.

La plataforma Amazon Prime Video ha presentado este viernes los concursantes seleccionados para esta ansiada edición de OT 2025: Los elegidos.

GUILLE TOLEDANO, A LA "GALA 0" DE OT@OT_Oficial ha hecho públicos los 18 concursantes que participarán en la "Gala 0" del próximo concurso, y entre ellos está el cabanillero Guille Toledano. En Gala 0 se elegirán 16 concursantes que entrarán al programa.



¡Mucha mierda, Guille!

El programa especial donde se muestra parte del proceso del casting, ha mostrado que Guille será uno de los 18 participantes de esta denominada Gala 0.

Joven cantante

Guille es el único castellanomanchego presente en esta Gala 0 de Operación Triunfo. Este joven cocinero de tan solo veintitrés años se ha convertido en una de las grandes apuestas de esta edición por su dedicación y constancia en el mundo de la música.

En los últimos años, ha compartido versiones y composiciones propias en redes sociales, donde ha conseguido una pequeña comunidad de seguidores.

Su estilo se mueve entre el pop melódico y los ritmos actuales, con una voz fresca y versátil que le permite interpretar tanto baladas como temas más dinámicos.

Gala 0

En esta ceremonia Guille interpretará un tema elegido por el equipo del programa entre las propuestas que él mismo ha presentado en los distintos castings.

El reto no es menor: tendrá que convencer al jurado, a los profesores y al público en apenas unos minutos para lograr una de las ansiadas plazas en la Academia de OT.

Operación Triunfo, el programa creado por Gestmusic, arrancará de manera oficial el lunes 15 de septiembre con la Gala 0.

En ella se seleccionan los 16 concursantes que entrarán a la Academia, mientras que otros 2 quedarán fuera del concurso.

Edición con novedades

El programa ya tiene todo listo para dar comienzo a la nueva edición de 2025. Chenoa, una vez más, será la maestra de ceremonias de Operación Triunfo, mientras que el jurado estará integrado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero.

Esta edición contará con el mayor escenario de su historia, equipado con 358 metros cuadrados de pantallas LED, 10 cámaras y más de 750 dispositivos de iluminación.

Las galas se celebrarán los lunes aunque en esta edición no habrá charlas posteriores con los concursantes.

Como gran novedad, OT cruza el charco este 2025. Las galas se emitirán en directo en seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile y Perú.