Parque Warner Madrid.

Descuentos de 38 euros para los toledanos que quieran visitar el Parque Warner de Madrid: cómo comprar las entradas

La promoción está dirigida a empadronados en la provincia desde el 25 hasta el 31 de agosto.

El Parque Warner Madrid ofrecerá descuentos a todos los empadronados en la provincia de Toledo del 25 al 31 de agosto. El precio será de 23,90 euros por entrada e incluye la posibilidad de incluir hasta cuatro acompañantes con el mismo descuento.

Para optar a la promoción, hay que adquirir las entradas de forma online a través de la siguiente página web: https://www.parquewarner.com/semana-toledo. Asimismo, se podrán comprar en taquilla. Para entrar al parque habrá que presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.

La entrada general del día completo asciende a 61,90 euros, por lo que la promoción abarata el precio en 38 euros.

Presentación de la semana de Toledo en el Parque Warner de Madrid.

Nuevo espectáculo

Los visitantes podrán disfrutar del nuevo espectáculo nocturno del Parque Warner: 'Justice League: Rise of the Pengui', un show exclusivo protagonizado por el Pingüino, Batman, Wonder Woman y Aquaman.

Este nuevo show genera una increíble experiencia inmersiva audiovisual en el agua y en el cielo que abarca diferentes puntos de las instalaciones del lago de Parque Warner. Además, el nuevo espectáculo cuenta con 300 drones iluminando el cielo con figuras 3D, espectaculares coreografías acuáticas e impactantes efectos de pirotecnia, fuego, agua y luz.

Además, sumado a sus atracciones para todos los públicos, Parque Warner Madrid ofrece emocionantes atracciones acuáticas, perfectas para combatir el calor y disfrutar en familia.