Descuentos de 38 euros para los toledanos que quieran visitar el Parque Warner de Madrid: cómo comprar las entradas

El Parque Warner Madrid ofrecerá descuentos a todos los empadronados en la provincia de Toledo del 25 al 31 de agosto. El precio será de 23,90 euros por entrada e incluye la posibilidad de incluir hasta cuatro acompañantes con el mismo descuento.

Para optar a la promoción, hay que adquirir las entradas de forma online a través de la siguiente página web: https://www.parquewarner.com/semana-toledo. Asimismo, se podrán comprar en taquilla. Para entrar al parque habrá que presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.

La entrada general del día completo asciende a 61,90 euros, por lo que la promoción abarata el precio en 38 euros.

Nuevo espectáculo

Los visitantes podrán disfrutar del nuevo espectáculo nocturno del Parque Warner: 'Justice League: Rise of the Pengui', un show exclusivo protagonizado por el Pingüino, Batman, Wonder Woman y Aquaman.

Este nuevo show genera una increíble experiencia inmersiva audiovisual en el agua y en el cielo que abarca diferentes puntos de las instalaciones del lago de Parque Warner. Además, el nuevo espectáculo cuenta con 300 drones iluminando el cielo con figuras 3D, espectaculares coreografías acuáticas e impactantes efectos de pirotecnia, fuego, agua y luz.

Además, sumado a sus atracciones para todos los públicos, Parque Warner Madrid ofrece emocionantes atracciones acuáticas, perfectas para combatir el calor y disfrutar en familia.