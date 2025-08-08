El pueblo de Toledo que esconde una joya visigoda será el escenario para una velada astronómica inolvidable

Este sábado 9 de agosto, el Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo), abrirá sus puertas a una experiencia que une patrimonio, ciencia y naturaleza en un mismo plan.

La actividad, organizada por la Diputación de Toledo en colaboración con la Fundación Astrohita, convertirá este emblemático conjunto visigodo en un observatorio al aire libre. Y lo mejor: la entrada será gratuita hasta completar un aforo de 150 personas.

A partir de las 21:30 horas, cuando la luz del día comience a apagarse, el cielo sobre Melque mostrará su espectáculo. Los asistentes podrán presenciar fenómenos como el Cinturón de Venus en el ocaso, seguir con punteros láser constelaciones reconocibles y asistir a la salida de la luna llena.

Los telescopios permitirán observar Saturno y sus anillos, y un equipo de aerofotografía dará la oportunidad a cada visitante de llevarse en su teléfono una imagen exclusiva de la Luna.

La experiencia estará guiada por monitores especializados del Complejo Astronómico La Hita, acompañada de música ambiental y un punto de información para resolver dudas y curiosidades sobre el firmamento.

Destino joya

Si bien la actividad es un reclamo irresistible, el lugar donde se celebra la convierte en algo único. Santa María de Melque, es uno de los conjuntos arquitectónicos visigodos mejor conservados de España.

Fue levantado entre los siglos VII y VIII, con un imponente templo de piedra que ha sobrevivido al paso de los siglos, testigo de épocas visigodas, musulmanas y cristianas.

Santa María de Melque.

Su ubicación, en plena comarca de los Montes de Toledo, ofrece un paisaje abierto, silencioso y libre de contaminación lumínica, ideal para la observación astronómica.

Durante el día, este enclave patrimonial invita a descubrir su museo, las antiguas dependencias monásticas y las vistas panorámicas que lo rodean.

Invitación

Este sábado, la invitación está hecha: levanta la vista al cielo y contempla las estrellas desde uno de los lugares más bellos y antiguos de la región. Santa María de Melque te espera para una noche donde la historia y el cosmos se funden en un mismo escenario.