Llegan a Toledo los kürtos, el dulce de moda que se hace al momento: este sábado regalan 400

La Navidad es una época entrañable de celebración, reencuentros, música y luces. Pero también un momento perfecto para darse un capricho y disfrutar de un buen dulce. En este contexto, Toledo suma una nueva propuesta gastronómica con la apertura de 'Kurtos Toledo'.

De la mano de este establecimiento, llegan a la capital castellanomanchega los kürtos, un dulce artesanal típico de Hungría, muy común en los mercados navideños de Europa central.

Se trata de un pastel cuya masa se hornea al instante con forma cilíndrica y se recubre con azúcar y otros ingredientes como canela, coco o frutos secos. En su interior, un relleno de chocolate completa una experiencia gastronómica única dirigida a los más golosos.

400 kurtos gratis

'Kurtos Toledo' abrirá este sábado 20 de diciembre a partir de las 12 horas del mediodía en la Plaza Solarejo, 8, de la capital regional. Así lo han anunciado desde la empresa a través de un vídeo en el que muestran cómo se elabora este apetecible dulce.

Además, han anunciado que regalarán un kürto a los 400 primeros usuarios de Instagram que hayan seguido la cuenta del nuevo establecimiento en la red social.