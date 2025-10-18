Dos patatas bravas de Castilla-La Mancha se cuelan entre las mejores del mundo: este es su precio

Castilla-La Mancha ha vuelto a demostrar el nivel de su cocina. Dos establecimientos de la provincia de Toledo, 'Zinco Zentido' de Talavera de la Reina y el Hostal Restaurante Concepción de La Mata han conseguido situarse entre las mejores propuestas del VI Concurso Internacional de Patatas Bravas - Palencia Brava 2025.

En este prestigioso certamen celebrado a finales de septiembre en la capital palentina, la chef Piedad Sánchez López brilló con su creación 'Sol Bravo'.

Esta reinterpretación de la brava clásica que rinde homenaje a la cocina de siempre con técnicas actuales la colocó entre las 16 finalistas. "Es un bocado con alma", así lo define la cocinera de Talavera.

La chef Piedad Sánchez. Palenciabrava.es

Combina la textura crujiente de la patata con una salsa equilibrada, intensa y elegante. Por 12 euros podrás degustar una de las mejores bravas del mundo en el restaurante de Zinco Zentido en la ronda del Canillo de la ciudad de la cerámica.

Por su parte, José María Hernández, chef del Hostal Restaurante Concepción en La Mata, enamoró al jurado con sus 'HC con Bravas'.

El chef José María Hernández. Palenciabrava.es

Un plato que fusiona la esencia de la cocina toledana con matices de vanguardia. Su precio es de nueve euros.

Hernández ha llevado a su carta un enfoque que combina el respeto por los sabores tradicionales, especialmente la caza y los productos de temporada, con un estilo contemporáneo y una presentación cuidada.

Un jurado de primer nivel

Aarón Ortiz García (Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Raúl del Moral (Fundación Escuela Internacional de Cocina) y los creadores de contenido gastronómico Sezar Blue y Charlito Cook compusieron el jurado.

Las elaboraciones fueron evaluadas según la viabilidad en barra o sala, producto, estética, originalidad y técnica. Además, el público participó votando por su opción predilecta.

En esta edición 2025, el título de "mejores patatas bravas del mundo" fue para Javier Alfaro, del restaurante Rosi La Loca de Madrid. El segundo y el tercer puesto recayeron en Ariel Munguía del Cancafran Express de Huesca y en Alberto Villegas del local San Remo de Palencia, respectivamente.

El campeón recibió 1.500 euros de premio, 1.500 botellines de Fuentes de Lebanza, un vídeo reportaje profesional, productos de Cerealto y una obra del pintor Antonio Guzmán Capel.