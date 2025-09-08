Cocituber deja una propina de "10 pavazos" en su visita a este restaurante de Ciudad Real: "¡Qué puta maravilla!"

El influencer gastronómico originario de Ávila con casi un millón de seguidores, Alfonso Ortega, más conocido como 'Cocituber', ha vuelto a poner en el foco un restaurante de Castilla-La Mancha. En su ruta de vuelta hacia Andalucía, el 'foodie' se decantó por el emblemático local de la autovía A-4 llamado 'Aprisco' situado en Puerto Lápice (Ciudad Real).

"Todo el mundo debería conocer este sitio", relata el creador de contenido en un vídeo que acumula miles likes y reproducciones.

'Aprisco' se trata de un antiguo caserón que desempeñó la función de quesería y que en el año 1964 se reconvirtió en restaurante. "¡Es precioso el sitio, joder!", exalta con alegría Alfonso tras sentarse en una de las mesas del comedor estilo cabaña con chimenea de leña incluida.

Un queso frito manchego a la plancha es lo primero que degusta 'Cocituber' que muestra su disfrute expresando "soy feliz ahora mismo". Sin embargo, su éxtasis de felicidad llega con los platos de cuchara. "Me encantan las sopas de ajo y aquí las hacen como las hacía mi abuela", subraya.

Esa sopa de ajo se une a un plato de "migas manchegas de verdad" que "te dejan como nuevo", asegura. "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, me voy a tomar unas migas manchegas", añade emocionado.

"Comida de abuela manchega"

Entre plato y plato, el conocido 'foodie' destaca "la amabilidad de Javi", el camarero que lo atiende durante la cena. Por si hubiera poca comida típica de la región, 'Cocituber' prueba las gachas manchegas y su veredicto es rotundo: "Comida de abuela manchega. ¡Qué puta maravilla!".

La parte de los postres no resultó tan dulce como pintaba, ya que la tarta de queso manchego estaba "muy, muy cuajada" para su criterio aunque el arroz con leche era "buenísimo".

"He comido para dos o tres personas por solo 51 euros"

Uno de los momentos más controvertidos del vídeo es el momento de la cuenta. "He comido para dos o tres personas por solo 51 euros. Supéralo", afirma mostrando el ticket. Su agrado es tal que decide dejar "una propina de 10 pavazos".

Esta buena crítica refleja el éxito del restaurante 'Aprisco' que no es otra cosa que ofrecer un ambiente familiar y rústico combinado con una cocina tradicional manchega basada en platos caseros y contundentes. Todo ello, a unos precios muy reducidos aptos para cualquier bolsillo.