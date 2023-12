Cinco restaurantes rurales de Castilla-La Mancha, premiados por la Academia de Gastronomía

Cinco restaurantes de Castilla-La Mancha, uno por provincia, serán premiados con los 'Broches gastronómicos del medio rural 2023' que otorga la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. Los restaurantes galardonados, que han salido de una terna de 40 candidatos son 'Felipe II' de Ayna (Albacete), 'Hermanos Medina' de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), 'La Muralla' de Cañete (Cuenca), 'Bajá' de Pelegrina de Sigüenza (Guadalajara) y 'El Andén' de Belvís de la Jara (Toledo).

Esta edición presenta como gran novedad el reconocimiento a cinco Denominaciones de Origen (DO) o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) además de un galardón especial a Cuenca por su Capitalidad Gastronómica.

Precisamente será en Cuenca, en el Museo Paleontológico, donde el próximo 13 de diciembre se lleve a cabo la entrega de los broches, como han informado el presidente de la Academia Gastronómica, José María San Román, en una rueda de prensa donde ha estado acompañado por le consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En cuanto a las DO e IGP, que recibirán un lebrillo con el mismo distintivo de los broches gastronómicos, los galardones recaerán en la DO Nueces de Nerpio (Albacete), la IGP Berenjenas de Almagro (Ciudad Real), la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras (Cuenca), la DO Miel de la Alcarria de Guadalajara y la IGP Mazapán de Toledo.

En palabras de José María San Román, el objetivo de estos premios es apoyar a familias y jóvenes emprendedores que desde zonas de escasa población "evitan que el talento se vaya de los pueblos".

De su lado, el consejero ha destacado que estos premios ponen el valor el "perfecto maridaje" de las producciones con la gastronomía y restauración de Castilla-La Mancha otorgando así un valor añadido a la labor agraria y ganadera.

