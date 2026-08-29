Orquesta Panorama confirma que actuará cuatro veces en Castilla-La Mancha durante septiembre: fechas y lugares

La Orquesta Panorama volverá a recorrer Castilla-La Mancha durante septiembre. La formación gallega acaba de hacer público en sus redes sociales el calendario mensual de su Time Tour 2026, que confirma cuatro actuaciones en la región.

Panorama, considerada por muchos como la mejor orquesta de España, mantiene así su intensa presencia en Castilla-La Mancha después de un verano con varias actuaciones multitudinarias.

La última será este sábado, 29 de agosto, en Daimiel (Ciudad Real), donde se espera que vuelva a congregar a miles de personas con su característico macroespectáculo.

Tras su paso por Castilla-La Mancha durante los meses de verano, septiembre volverá a traer el fenómeno Panorama a la región con cuatro nuevas citas:

Miércoles 2 de septiembre: Alovera (Guadalajara)

Lunes 7 de septiembre: Guadalajara

Martes 8 de septiembre: Cebolla (Toledo)

Martes 15 de septiembre: Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Mucho más que una verbena

Cada actuación de Panorama se ha convertido en un espectáculo de gran formato. Cantantes, músicos, bailarines, coreografías, pantallas LED, iluminación y todo tipo de efectos visuales forman parte de una puesta en escena que poco tiene que ver con las orquestas tradicionales.

La formación nació en Galicia en 1988 de la mano de Lito Martínez. Lo que comenzó con ocho integrantes, una furgoneta y un equipo de sonido de apenas 500 vatios se ha transformado en una enorme infraestructura itinerante.

Actualmente, el espectáculo moviliza a 42 artistas y técnicos, seis tráileres, un escenario de 62 metros y 360 metros de pantallas LED, según los datos difundidos por RTVE.

Su calendario supera habitualmente las 150 actuaciones al año, con conciertos que rondan las tres horas y en los que se mezclan pop, rock, música latina, electrónica y grandes éxitos de distintas generaciones.

El Time Tour 2026 arrancó el pasado 27 de marzo en Grado (Asturias) y mantiene una agenda especialmente intensa durante todo el verano. La propia Panorama anunció que había completado su contratación antes de comenzar la temporada, algo que presentó como un hito en su trayectoria.

Y todavía quedará gira por delante. El calendario de Panorama incluye actuaciones prácticamente durante todo el mes de septiembre y llevará a la formación por Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castellón y Cáceres, además de Castilla-La Mancha, entre otros territorios.